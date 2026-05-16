Açıklama: Kylian Mbappé'nin 'dördüncü seçenek' sözleri üzerine Real Madrid'de öfkesi neden doruğa ulaştı?

Fransız süperstar, geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde yedek kulübesine düştüğünü iddia ederek Real Madrid'i şaşkına çevirdi. Real Oviedo'yu 2-0 yendikleri maçın ardından karışık bölgede konuşan forvet, mevcut durumuyla ilgili çekinmeden konuştu. "Ben %100 iyiyim. Teknik direktör, [Franco] Mastantuono, Vinicius ve Gonzalo [Garcia]'nın ardından kadrodaki dördüncü forvet olduğumu söylediği için ilk 11'de oynamadım," dedi Mbappe stadyumdaki gazetecilere. "Oynamaya hazırdım; bu onun kararı ve her zaman buna saygı duymak gerekir. Kızgın değilim."

Ancak Arbeloa, böyle bir hiyerarşinin varlığını reddederek hemen karşılık verdi. Madrid teknik direktörü, oyuncunun özel konuşmalarını yorumlamasına ilişkin şaşkınlığını dile getirdi. "Keşke dört forvetim olsaydı. Dört forvetim yok ve Mbappe'ye kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Muhtemelen beni yanlış anladı. Size ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ona asla dördüncü forvet olduğunu söyleyemezdim. Onu oynatmazsam, oynayamayacağı açıktır. Ben teknik direktörüm ve kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına karar veren benim," diye karşılık verdi Arbeloa.