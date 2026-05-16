Açıklama: Kylian Mbappé'nin 'dördüncü seçenek' sözleri üzerine Real Madrid'de öfkesi neden doruğa ulaştı?
Mbappe, kamuoyuna yaptığı sert açıklamayla "dördüncü tercih" konumunda olduğunu iddia etti
Fransız süperstar, geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa yönetiminde yedek kulübesine düştüğünü iddia ederek Real Madrid'i şaşkına çevirdi. Real Oviedo'yu 2-0 yendikleri maçın ardından karışık bölgede konuşan forvet, mevcut durumuyla ilgili çekinmeden konuştu. "Ben %100 iyiyim. Teknik direktör, [Franco] Mastantuono, Vinicius ve Gonzalo [Garcia]'nın ardından kadrodaki dördüncü forvet olduğumu söylediği için ilk 11'de oynamadım," dedi Mbappe stadyumdaki gazetecilere. "Oynamaya hazırdım; bu onun kararı ve her zaman buna saygı duymak gerekir. Kızgın değilim."
Ancak Arbeloa, böyle bir hiyerarşinin varlığını reddederek hemen karşılık verdi. Madrid teknik direktörü, oyuncunun özel konuşmalarını yorumlamasına ilişkin şaşkınlığını dile getirdi. "Keşke dört forvetim olsaydı. Dört forvetim yok ve Mbappe'ye kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Muhtemelen beni yanlış anladı. Size ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ona asla dördüncü forvet olduğunu söyleyemezdim. Onu oynatmazsam, oynayamayacağı açıktır. Ben teknik direktörüm ve kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına karar veren benim," diye karşılık verdi Arbeloa.
Mbappe’nin öfkesi neden doruğa ulaştı?
Bu hayal kırıklığının kökleri, ilk başta Mbappé'yi takımın odak noktası haline getiren Xabi Alonso'nun gelişine kadar uzanıyor. O kısa dönemde Fransız oyuncu parladı, Vinicius Jr. ise ikinci planda kaldı. Ancak Arbeloa görevi devraldığında, taktiksel denge Brezilyalı oyuncunun lehine geri döndü. Arbeloa niyetini ilk günden itibaren açıkça ortaya koydu: "Vini'den en iyi performansı alabilmek için çalışacağım. Takım arkadaşlarından onu bulup topu ona vermelerini isteyeceğim."
Marca'ya göre, bu değişiklik Mbappe'yi yalnız hissettirdi. Arbeloa'nın felsefesi, şöhretten çok azmi ön plana çıkarıyor. Teknik direktörün şu sözleri çok ünlü: "Real Madrid'i sahaya smokinle çıkan oyuncularla değil, formaları ter, çamur ve sıkı çalışmayla kaplı olarak maçı bitiren oyuncularla kurduk." Haberde, Mbappe'nin savunma konusunda yetersiz olduğu yönündeki bu üstü kapalı eleştirinin, yıldız oyuncuyla teknik ekip arasındaki uçurumu daha da genişlettiği iddia ediliyor.
Perez, aralarında anlaşmazlık olduğu yönündeki haberler üzerine kamuoyuna destek mesajı verdi
Tüm bunların ortasında, kulüp başkanı Florentino Perez yer alıyor; Perez, kulübün en önemli yatırımını korumaya çalışıyor. Teknik kadroyla yaşanan gerginliğe rağmen Perez, Fransız oyuncunun projenin en değerli parçası olduğu konusunda ısrarcı. Perez, "Mbappé şu anda Madrid'in en iyi oyuncusu" dedi; ancak teknik direktörün kararları konusunda oyuncularla doğrudan konuşmadığını da itiraf etti.
Madrid'in patronu, Madrid'in Copa del Rey'de Albacete'ye karşı aşağılanması, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenmesi ve La Liga şampiyonluğunu ezeli rakibi Barcelona'ya kaptırmasıyla sonuçlanan, üst üste iki sezon kupa kazanamama durumunun ardından, soyunma odasındaki istikrarsızlıkla ilgili artan haberlere de değindi. O, bu düşüşün ana nedeni olarak uyum eksikliğinden ziyade, Kulüpler Dünya Kupası'ndan kaynaklanan fiziksel yorgunluğu gösterdi. Başkan, "Bunun kaynağı Kulüpler Dünya Kupası'dır. Fiziksel olarak toparlanamadık," diye açıkladı başkan.
Bernabeu'da ıslık sesleri ve belirsiz bir gelecek
Gerginlik artık tribünlere de sıçradı; Mbappé, Madrid taraftarlarının kulakları sağır eden yuhalamalarıyla karşı karşıya kaldı. Oviedo maçında, bir kısmı ısınırken onu yuhalayan seyirciler, Mbappé’nin 69. dakikada sahaya çıkmasıyla da yuhalamaya devam etti. Ancak Mbappé, ev sahibi taraftarların düşmanca tavırlarına rağmen metanetini korumaya çalıştı. “Bunu kabullenmek zorundasınız. Bence bu sadece insanların fikirlerini ifade etmesinden ibaret. Bunu kişisel algılamamalısınız. Bu gece kimse ölmeyecek. Kazanamadığımızda insanların bazı oyuncuları yuhalaması normaldir," dedi.
Sezonun bitmesine sadece birkaç maç kalmışken ve Vinicius Jr. Arbeloa'nın tercih ettiği lider olarak görünürken, Real Madrid'de Mbappe döneminin geleceği giderek belirsizleşiyor. Yönetim, iki Galactico arasındaki uçurumu kapatamazsa, bu yaz Bernabeu'da köklü değişiklikler yaşanabilir.