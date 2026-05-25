Açıklama: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşünün duyurusu neden ertelendi?
Cumhurbaşkanlığı seçimleri Bernabeu'daki işleri durdurdu
Diario AS’ye göre, bu gecikmenin başlıca nedeni Bernabeu’da aniden patlak veren siyasi kargaşa. Real Madrid, 2006’dan bu yana ilk kez rekabetçi bir başkanlık seçimi için hazırlık yapıyor; uzun süredir görevde olan başkan Florentino Perez’e Enrique Riquelme rakip olacak. Perez, önemli yönetim değişikliklerini kesinleştirmeden önce görev süresini güvence altına almaya odaklandığından, bu iç güç mücadelesi dikkatleri geçici olarak teknik direktörlük koltuğundan uzaklaştırdı.
Mourinho'nun seçimi yakından takip ettiği ve Perez'in galip geleceğine ikna olduğu söyleniyor. Hatta başkanın, Portekizli teknik adama sunulan iki yıllık sözleşmeyi seçim kampanyasının temel direği olarak kullanma ihtimali bile var. Şu an için Benfica teknik direktörü, resmi olarak sözleşmeyi imzalamadan önce sandıkların kapanmasını beklemek zorunda.
7 milyon avroluk serbest kalma bedeli darbesi
Raporda ayrıca, Mourinho’nun Benfica’dan ayrılmasıyla ilgili önemli bir mali sorun ortaya çıktığı belirtiliyor. Lizbonlu devle imzaladığı sözleşmedeki, Real Madrid’in onu 7 milyon avroluk sabit bir ücret karşılığında kadrosuna katmasına imkân verecek olan özel madde, 26 Mayıs’ta geçerliliğini yitirdi. Başkanlık seçimleri nedeniyle anlaşmanın resmileştirilmesi geciktiği için, Los Blancos bu indirimli transferi gerçekleştirebilecekleri fırsat penceresini kaçırdı.
Bu gelişme, Benfica'ya müzakerelerde daha güçlü bir konum kazandırdı. Alvaro Carreras transferi ve Gianluca Prestianni-Vinicius Junior tartışmaları nedeniyle iki kulüp arasındaki ilişkiler son zamanlarda gerginleşti. Real Madrid, bir çözüm bulmak için artık Portekiz kulübüyle doğrudan müzakere etmek zorunda ve bu durum, Alvaro Arbeloa'nın yerine geçecek bir teknik direktör bulma konusunda hızlı ve ucuz bir geçiş yapma umutlarını sona erdirdi.
Yaz transfer döneminde kadroda büyük bir revizyon planlanması
İdari gecikmelere rağmen Mourinho, kulübü eski ihtişamına kavuşturmak için ihtiyaç duyduğu oyuncuları belirlemeye şimdiden başladı. Haberlere göre, Bernabeu’da yenilenmiş orta sahasının belkemiği olacak Danimarka milli takım oyuncusu Morten Hjulmand’ın transferini talep etti. Sporting CP kaptanının transfer bedelinin 50 milyon avro civarında olması bekleniyor.
Ayrıca Mourinho'nun, geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren eski Manchester United oyuncusu Marcus Rashford'u transfer ederek piyasayı şoke etmek istediği bildiriliyor. Tecrübeli teknik direktör, teknik ekibini de yeniden yapılandırmak istiyor ve kulübün simgesi Toni Kroos'u yardımcı antrenör olarak görevlendirmeyi planladığı söyleniyor.
Mourinho'nun ikinci devreye giriş motivasyonu
Mourinho için motivasyon açık; zira o bu dönüşü “yarım kalan bir iş” olarak görüyor. 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid’de geçirdiği ilk döneminde, üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalmasıyla adından söz ettirmiş, ancak kupayı hiçbir zaman kaldıramamıştı. Şimdi ise Benfica’yı ligde yenilgisiz bir sezona taşıdığı, ancak aşırı sayıda beraberlik nedeniyle şampiyonluğu kaçırdığı bir sezonun ardından, İspanya’nın başkentinde kupa kazanma hırsıyla dolu olduğu söyleniyor.
Beklenen anlaşmanın şartları başarıya odaklıdır; La Liga şampiyonluğunu kazanması halinde sözleşmesinin üçüncü yılı otomatik olarak devreye girecektir. İlk görev döneminde rekor kıran 100 puan toplayan Mourinho, iki yıldır büyük bir kupa kazanamayan takımın soyunma odasını istikrara kavuşturabilecek bir teknik direktör olarak görülüyor.