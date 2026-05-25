Açıklama: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşünün duyurusu neden ertelendi?

Diario AS’ye göre, bu gecikmenin başlıca nedeni Bernabeu’da aniden patlak veren siyasi kargaşa. Real Madrid, 2006’dan bu yana ilk kez rekabetçi bir başkanlık seçimi için hazırlık yapıyor; uzun süredir görevde olan başkan Florentino Perez’e Enrique Riquelme rakip olacak. Perez, önemli yönetim değişikliklerini kesinleştirmeden önce görev süresini güvence altına almaya odaklandığından, bu iç güç mücadelesi dikkatleri geçici olarak teknik direktörlük koltuğundan uzaklaştırdı.

Mourinho'nun seçimi yakından takip ettiği ve Perez'in galip geleceğine ikna olduğu söyleniyor. Hatta başkanın, Portekizli teknik adama sunulan iki yıllık sözleşmeyi seçim kampanyasının temel direği olarak kullanma ihtimali bile var. Şu an için Benfica teknik direktörü, resmi olarak sözleşmeyi imzalamadan önce sandıkların kapanmasını beklemek zorunda.



