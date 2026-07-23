Açıklama: Jose Mourinho, Eduardo Camavinga’nın transferi konusunda Manchester United’ı nasıl zorluyor? – Real Madrid’li orta saha oyuncusunun transfer konusundaki tutumu ortaya çıktı

Geçen sezon, Fransız oyuncu için zorlu geçti; istikrarsız performansı ve çeşitli sakatlık sorunları nedeniyle Didier Deschamps’ın Dünya Kupası kadrosuna alınamadı. Ancak orta saha oyuncusu bu hayal kırıklığını motivasyon kaynağı olarak kullandı; haberlere göre sıkı bir antrenman programı uyguladı ve hatta ara dönemde ufkunu genişletmek amacıyla Harvard İşletme Okulu’nda bir yönetici programına katıldı.

İspanyol basınının bazı kesimleri tarafından “transfer edilebilir” listesine alınmasına rağmen, oyuncunun tutumu kararlı. Dışarıdan gelen tekliflere kulak asmıyor ve tamamen Valdebebas’taki yeni teknik kadroyu etkilemeye odaklanmış durumda. Orta saha oyuncusu, ilk yaz hazırlık maçlarında göstereceği güçlü performansın takım içindeki konumunu değiştirebileceğini bilerek, Mourinho’yu ikna etmek için titizlikle hazırlandı.