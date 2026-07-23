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Açıklama: Jose Mourinho, Eduardo Camavinga’nın transferi konusunda Manchester United’ı nasıl zorluyor? – Real Madrid’li orta saha oyuncusunun transfer konusundaki tutumu ortaya çıktı
United, Camavinga’nın menajerleriyle temasa geçti
Manchester United, Camavinga’nın temsilcileriyle görüşmelere başlayarak orta saha takviyesi arayışlarını hızlandırdı. Andrey Santos ve Youri Tielemans’ın takıma katılmasıyla birlikte, INEOS ve teknik direktör Michael Carrick, kulübün Şampiyonlar Ligi’ne dönüş hazırlıkları kapsamında orta sahaya üst düzey bir kalite katma konusunda kararlılıklarını sürdürüyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Kırmızı Şeytanlar'ın yaz transferinin fizibilitesini değerlendirmek üzere oyuncunun menajerleriyle görüşmeler yaptığını ortaya koydu. Romano, United'ın defansif orta saha oyuncusu arayışını sürdürürken, Camavinga'nın transferine olan ilgisini ölçmek için menajerleriyle görüşmeler yaptığını belirtti.
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Real Madrid’de Jose Mourinho faktörü
Manchester United’ın önündeki en büyük engel, Real Madrid’in başına geçen ve Camavinga’nın karar verme sürecinde kilit rol oynayan Mourinho’nun varlığıdır. Romano, oyuncunun Portekizli teknik direktörün yönetiminde kendini kanıtlamaya kararlı olduğunu açıkladı. Eski United teknik direktörü, yüksek yoğunluk ve fiziksel varlığa sahip orta saha oyuncularına değer vermesiyle bilinir; Camavinga ise bu özelliklere bolca sahiptir.
"Camavinga kalmak istiyor," dedi Romano açıkça.
Kırmızı Şeytanlar için bekleyip göreceğiz
Şu anda kapı kapalı gibi görünse de, transfer süresinin sona ermesine yaklaşırken United durumdaki her türlü değişikliği yakından takip etmeye devam ediyor. Kulüp, Carrick’e Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edebilecek bir kadro sunmak için her türlü çabayı gösteriyor ve defansif orta saha oyuncusu hâlâ öncelikli hedef olarak görülüyor. Romano, bir transfer gerçekleşirse Premier Lig’in “olası bir varış noktası” olduğunu belirtti; ancak şu anda acil bir gelişme söz konusu değil.
- Getty Images
Kapsamlı antrenman programı
Geçen sezon, Fransız oyuncu için zorlu geçti; istikrarsız performansı ve çeşitli sakatlık sorunları nedeniyle Didier Deschamps’ın Dünya Kupası kadrosuna alınamadı. Ancak orta saha oyuncusu bu hayal kırıklığını motivasyon kaynağı olarak kullandı; haberlere göre sıkı bir antrenman programı uyguladı ve hatta ara dönemde ufkunu genişletmek amacıyla Harvard İşletme Okulu’nda bir yönetici programına katıldı.
İspanyol basınının bazı kesimleri tarafından “transfer edilebilir” listesine alınmasına rağmen, oyuncunun tutumu kararlı. Dışarıdan gelen tekliflere kulak asmıyor ve tamamen Valdebebas’taki yeni teknik kadroyu etkilemeye odaklanmış durumda. Orta saha oyuncusu, ilk yaz hazırlık maçlarında göstereceği güçlü performansın takım içindeki konumunu değiştirebileceğini bilerek, Mourinho’yu ikna etmek için titizlikle hazırlandı.
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