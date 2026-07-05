Açıklama: İspanya ve Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın 2026 Dünya Kupası’nda neden ‘EGO’ yazılı kafa bandı taktığı; bu durum, moda trendi mi yoksa gizli bir mesaj mı tartışmalarını alevlendirdi

Yamal, 2026 Dünya Kupası’nın en göze çarpan oyuncularından biri oldu ve bir dizi etkileyici performansıyla İspanya’nın son 16 turuna yükselmesine katkıda bulundu. Ancak yükselişi, aynı zamanda daha fazla dikkat çekmesine de neden oldu; bazı sosyal medya kullanıcıları, bu Barcelona’lı genç oyuncuyu kendine güvenen kişiliği nedeniyle kibirli olmakla suçladı.

İspanya'nın Avusturya'yı 3-0 mağlup ettiği rahat galibiyet sırasında Yamal, üzerinde "Ego Yamal" yazan bir kafa bandı takarak dikkatleri üzerine çekti. Maç boyunca açıkça görülebilen bu aksesuar, kısa sürede gündemin en önemli konusu haline geldi ve bunun gizli bir mesaj mı yoksa sadece bir moda tercihi mi olduğu konusunda spekülasyonlara yol açtı.