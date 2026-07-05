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Açıklama: İspanya ve Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın 2026 Dünya Kupası’nda neden ‘EGO’ yazılı kafa bandı taktığı; bu durum, moda trendi mi yoksa gizli bir mesaj mı olduğu konusunda tartışmalara yol açıyor
Tartışmalara yol açan kafa bandı
Yamal, 2026 Dünya Kupası’nın en göze çarpan oyuncularından biri oldu ve bir dizi etkili performansıyla İspanya’nın son 16 turuna yükselmesine katkıda bulundu. Ancak yükselişi, aynı zamanda daha fazla dikkat çekmesine de neden oldu; bazı sosyal medya kullanıcıları, bu Barcelona’lı genç oyuncuyu kendine güvenen kişiliği nedeniyle kibirli olmakla suçladı.
İspanya'nın Avusturya'yı 3-0 mağlup ettiği rahat galibiyet sırasında Yamal, üzerinde "Ego Yamal" yazan bir kafa bandı takarak dikkatleri üzerine çekti. Maç boyunca açıkça görülebilen bu aksesuar, kısa sürede gündemin en önemli konusu haline geldi ve bunun gizli bir mesaj mı yoksa sadece bir moda tercihi mi olduğu konusunda spekülasyonlara yol açtı.
- Getty Images Sport
Bunun ardındaki anlam
İspanyol radyo istasyonu COPE’ye göre, bu kıyafet seçimi hiç de rastgele değildi. Haberde, bu sloganın Yamal’ın TikTok’ta maruz kaldığı eleştirilere doğrudan bir yanıt olduğu belirtildi. Bazı kullanıcılar, İspanya milli takım oyuncusunun şişirilmiş bir egoya sahip olduğunu iddia ederek ona alaycı bir şekilde “Ego Lamine” lakabını takmıştı. Bu lakap, genç oyuncunun sahadaki havalı tavırlarına yönelik bir hakaret olarak, haftalardır çeşitli yorum bölümlerinde dolaşıyordu.
Yamal bu takma adı benimsedi
Yamal, eleştirileri görmezden gelmek yerine, bunları benimsemeyi tercih etti. COPE, oyuncuya yakın kaynaklara atıfta bulunarak, Barcelona yıldızının eleştirileri görmezden gelmek bir yana, bu lakabı mizahla karşılayıp kendine mal etmeye karar verdiğini ve milli takım için oynanan önemli bir maçta bunu gururla sergilediğini bildirdi. Bu hareket, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok taraftar, genç oyuncunun bu lakaptan kaçmak yerine onu sahiplenmesini övdü.
- Getty Images Sport
Portekiz’e karşı büyük bir sınav
İspanya’nın bir sonraki zorlu mücadelesi, Portekiz ile oynayacağı çeyrek final niteliğindeki 16’lı tur maçı olacak. Çeyrek finale yükselme şansı söz konusu olduğundan, Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansını sürdürmeyi hedefleyen Yamal, yine tüm gözlerin odağında olacak.
Hem performanslarıyla hem de “Ego Yamal” yazılı kafa bandıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, turnuvanın favorilerinden birine karşı sahada manşetlere çıkmak için bir fırsat daha yakaladı.
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