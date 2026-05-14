Açıklama: Inter Miami'nin Cincinnati'yi mağlup ettiği heyecan verici MLS maçında Lionel Messi'nin hat-trick golü neden iptal edildi?

Bu karar, Messi’nin resmi kariyer hat-trick sayısını 60’ta dondurmuş ve onu, şu anda 66 hat-trickle tüm zamanların en skorer oyuncusu olan uzun süredir rakibi Cristiano Ronaldo’nun altı gerisinde bırakmıştır. Bununla birlikte, tecrübeli forvetin istatistikleri hâlâ hayranlık uyandırıcıdır; 2026 MLS sezonunda sadece 12 maçta 11 gol ve dört asist kaydetmiştir. Arjantin bu yaz Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmaya hazırlanırken, Messi'nin kariyer toplamında 1.153 resmi maçta 909 gol ve 411 asist gibi inanılmaz bir rakama ulaştı.