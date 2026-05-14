Getty Images Sport
Çeviri:
Açıklama: Inter Miami'nin Cincinnati'yi mağlup ettiği heyecan verici MLS maçında Lionel Messi'nin hat-trick golü neden iptal edildi?
Ohio'da debriyaj performansı
Arjantinli usta, Çarşamba gecesi oynanan sekiz gollü şölenin itici gücü oldu; önce skoru açtı, ardından takımını 2-1'lik geriden geri getirerek maçı çevirdi. Miami'nin 5-3 galip geldiği maçta Messi, Mateo Silvetti'ye asist yaptıktan sonra, savunmadaki bir karışıklığın ardından 89. dakikada attığı golle hat-trick'ini tamamladı. Bu yüksek skorlu galibiyet, Herons için hayati öneme sahipti ve takımı 13 maçta topladığı 25 puanla Doğu Konferansı sıralamasında ikinci sıraya yükseltti.
Resmi karar, durumu netleştiriyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından MLS, resmi maç kayıtlarını web sitesinde düzeltmek üzere harekete geçti ve Messi'nin hat-trick'ini iptal etti. Lig yetkilileri, 89. dakikadaki golün aslında Messi'nin golü değil, Cincinnati kalecisi Roman Celentano'nun kendi kalesine attığı bir gol olduğu sonucuna vardı. Yetkililer, topun direkten sektiğini ve Celentano'nun kazara temas etmeden önce çizgiyi geçmediğini, bu temasın topu kendi kalesine yönlendirdiğini belirtti.
Şaşırtıcı istatistikler
Bu karar, Messi’nin resmi kariyer hat-trick sayısını 60’ta dondurmuş ve onu, şu anda 66 hat-trickle tüm zamanların en skorer oyuncusu olan uzun süredir rakibi Cristiano Ronaldo’nun altı gerisinde bırakmıştır. Bununla birlikte, tecrübeli forvetin istatistikleri hâlâ hayranlık uyandırıcıdır; 2026 MLS sezonunda sadece 12 maçta 11 gol ve dört asist kaydetmiştir. Arjantin bu yaz Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmaya hazırlanırken, Messi'nin kariyer toplamında 1.153 resmi maçta 909 gol ve 411 asist gibi inanılmaz bir rakama ulaştı.
- Getty Images Sport
Şampiyonluk yarışı kızışıyor
Miami’nin Doğu Konferansı’nda ikinci sıraya yükselmesi, şu anda iki puanlık dar bir avantaj ve bir maç eksiği bulunan lig lideri Nashville üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Herons, son dönemdeki performansında olağanüstü bir direnç sergiledi, ancak Nashville’in üstün savunma istikrarını aşmak için bu yüksek gol ortalamasını sürdürmeleri gerekiyor. Sezon ortası milli takım arası yaklaşırken Messi, büyük heyecanla beklenen yaz programı için Arjantin milli takımına katılmadan önce bu verimli formunu korumaya çalışacak.