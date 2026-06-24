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Açıklama: İngiltere’nin Gana ile berabere kaldığı Dünya Kupası maçında Jude Bellingham, Jordan Ayew ile konuşurken ağzını kapattığı için neden kırmızı kart görmedi?
FIFA’nın yeni ağız maskesiyle ilgili kuralı
Bellingham’ı çevreleyen tartışma, 2026 Dünya Kupası için yakın zamanda getirilen ve bir oyuncunun rakibiyle konuşurken kasten ağzını kapatması durumunda oyundan atılabileceğini öngören bir düzenlemeden kaynaklanıyor. Bu adım, bu yılın başlarında homofobik davranışları nedeniyle altı maçlık ceza alan Benfica’lı Gianluca Prestianni’nin karıştığı bir olayın ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından savunulmuştu.
Bu kural, sahada hesap verebilirliği ve saygıyı sağlamak amacıyla tasarlandı. Infantino şunları söyledi: “Mesele saygı. Mesele, vermemiz gereken örnek. Saklayacak bir şeyiniz yoksa, biriyle konuşurken ağzınızı kapatmazsınız. Kurallar herkese çok net bir şekilde açıklanmıştır.”
- AFP
Bellingham neden cezadan kurtuldu?
Görüntülerde Bellingham’ın Ayew ile sohbet ederken ağzını kapattığı görülse de, yetkililerin gözünde bağlam her şeydir. FIFA Hakemler Direktörü Pierluigi Collina, turnuva öncesinde bu hareketin kendisinin yasak olmadığını, yalnızca gergin bir yüzleşme sırasında yapılmasının yasak olduğunu açıklamıştı. Collina, “Oyuncular arkadaşlarıyla sohbet edebilecekleri için kollarını veya formalarını kullanarak ağızlarını kapatmaya devam edebilirler,” diye açıkladı. “Yani sohbet dostane bir sohbetse, bunu herhangi bir sorun yaşamadan yapmaya devam edebilirler.”
Real Madrid’in orta saha oyuncusu ile Ayew arasında ise iki oyuncu arasında belirgin bir düşmanlık yoktu. Bu durum, standart bir taktik tartışması ya da dostça bir sohbet olarak değerlendirildi. Hararetli bir arbede sırasında bu hareketi yapan ve son dönemde oyundan atılan Miguel Almiron’un durumunun aksine, Bellingham’ın hareketleri VAR’ın müdahale etmesi için gereken çatışma eşiğini aşmadı.
Almiron emsali ve hukuk kurallarının tutarlılığı
Paraguaylı Almiron, Türkiye maçında bu kural ihlali nedeniyle kırmızı kart gören ilk oyuncu olunca futbol dünyası alarma geçti. O anda sahada genel bir arbede yaşanıyordu ve Almiron’un Mert Muldur ile konuşurken ağzını kapatma kararı, gerginliğin doruk noktasında küfürlü sözleri gizlemeye çalışmak olarak yorumlandı. Bu ihlal nedeniyle bir maçlık ceza aldı.
Bu kuralın tutarlılığı konusunda hâlâ ciddi endişeler var. Eleştirenler, oyuncuların bir konuşma başlatıp ardından hakemlere ağzını kapattığını işaret ederek rakiplerinin oyundan atılmasını sağlamaya çalışabileceğini savunuyor. Mevcut durumda, bu kural turnuvalar için isteğe bağlı bir önlem ve Premier Lig gibi ulusal liglerin, olası tartışmalar göz önüne alındığında bu kuralı benimsemeyi seçip seçmeyeceği henüz belli değil.
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Saha kenarındaki gerginlikler ve Queiroz’un öfkesi
Ağzını kapatma olayı, Bellingham’ın gündeme geldiği tek an değildi. Orta saha oyuncusu, devre arasında Gana teknik direktörü Carlos Queiroz ile hararetli bir tartışmaya girdi. Queiroz, daha sonra Jerome Opoku’ya yaptığı sert müdahaleyle ilgili olarak genç oyuncuyla yüzleştiğinde, onun “hayat kitabında yer almayan bir kelime” kullandığını iddia etti.
Queiroz, maçın bitiş düdüğünün ardından da sesini yükseltmiş ve VAR hakemlerinin takımına maçın sonlarında bir penaltı vermemek yerine “kahve içmeye gittiklerini” ima etmişti. Basın mensuplarına konuşan eski Manchester United yardımcı antrenörü şöyle dedi: “VAR’ın Dünya Kupası’nda hâlâ çalıştığından emin değilim… Çok şanslılar. Bir kez daha VAR kahve içmeye gitti. Bu doğal bir şey, ben de ara sıra kahve içmek isterim, ama bu açık bir penaltı ve kırmızı karttı."