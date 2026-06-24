Açıklama: İngiltere’nin Gana ile berabere kaldığı Dünya Kupası maçında Jude Bellingham, Jordan Ayew ile konuşurken ağzını kapattığı için neden kırmızı kart görmedi?

Bellingham’ı çevreleyen tartışma, 2026 Dünya Kupası için yakın zamanda getirilen ve bir oyuncunun rakibiyle konuşurken kasten ağzını kapatması durumunda oyundan atılabileceğini öngören bir düzenlemeden kaynaklanıyor. Bu adım, bu yılın başlarında homofobik davranışları nedeniyle altı maçlık ceza alan Benfica’lı Gianluca Prestianni’nin karıştığı bir olayın ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından savunulmuştu.

Bu kural, sahada hesap verebilirliği ve saygıyı sağlamak amacıyla tasarlandı. Infantino şunları söyledi: “Mesele saygı. Mesele, vermemiz gereken örnek. Saklayacak bir şeyiniz yoksa, biriyle konuşurken ağzınızı kapatmazsınız. Kurallar herkese çok net bir şekilde açıklanmıştır.”