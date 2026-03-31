Açıklama: Harry Kane neden Japonya ile oynanacak hazırlık maçında İngiltere forması giymiyor?
Antrenman sırasında yaşanan sakatlık, forvetin maçta yer alamamasına neden oldu
Harry Kane, antrenman sırasında geçirdiği hafif sakatlık nedeniyle Salı akşamı Japonya ile oynanacak İngiltere maçında forma giyemeyecek. Bu aksiliklere rağmen, İngiltere Futbol Federasyonu, kaptanın tedavi için Almanya’ya dönmek yerine şimdilik kadroda kalacağını doğruladı.
Onu maç kadrosu dışında bırakma kararı, sorunun ağırlaşmasını önlemek için alınan bir önlem olarak görülüyor.
X'te yayınlanan bir açıklamada, İngiltere'nin resmi hesabı kaptan ve orta saha oyuncusu Jordan Henderson ile ilgili durumu şu şekilde açıkladı: "Harry Kane, antrenmanda hafif bir sakatlık geçirdiği için tedbir amaçlı olarak bu akşam dinlendiriliyor, ancak kadroda kalarak daha ayrıntılı bir muayeneye tabi tutulacak. Jordan Henderson ise bu akşamki maç öncesinde Brentford'a döndü."
Tuchel'in Wembley'deki taktiksel baş ağrısı
Kane'in yokluğu, Thomas Tuchel'i önemli bir taktiksel ikilemle karşı karşıya bıraktı. Alman teknik direktör, Dominic Solanke veya Marcus Rashford gibi doğal bir yedek oyuncuya başvurmak yerine, bu hazırlık maçına tam anlamıyla bir forvet olmadan çıkmayı tercih etti.
Jordan Pickford kalede başlarken, savunma hattı Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Marc Guehi ve Ben White'dan oluşuyor.
Orta saha ve hücum düzeni, Wembley'deki taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Elliot Anderson ve Kobbie Mainoo orta sahada yer alırken, Anthony Gordon, Morgan Rogers, Cole Palmer ve Phil Foden'dan oluşan yaratıcı dörtlü, gol tehdidi oluşturmakla görevlendirildi. Foden'ın, Kane'in yerine forvet hattını yönetmek üzere "sahte dokuz" rolünde oynayacağı tahmin ediliyor.
Artan sakatlık listesi kampta endişe yaratıyor
Kane'in ufak sakatlığı, Uruguay ile oynanan son 1-1 berabere biten maçın ardından sekiz oyuncunun kampı terk etmesini izleyen Tuchel için sadece en son darbe oldu. Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, John Stones, Adam Wharton, Noni Madueke, Declan Rice ve Bukayo Saka gibi birçok yıldız oyuncu, bu milli maç arası boyunca sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı.
Dünya Kupası ilkelerine odaklanın
Kadro seçimi konusundaki sorunlara rağmen Tuchel, yaklaşan Dünya Kupası için uyumlu bir takım oluşturma konusundaki uzun vadeli hedefine odaklanmaya devam ediyor. İki hafta boyunca fiziksel kondisyon sorunları yaşayanlar da dahil olmak üzere oyuncularının gösterdiği özveriyi övdü.
"Oyuncular futboldan zihinsel bir mola almayı hak ediyorlar ve yeni bir ortamda kampa geri döndüklerinde ne kadar enerjik olduklarını görebildik," diye ekledi Tuchel. "Bu, kulüplerine geri dönüp performans göstermelerine yardımcı oluyor. Kulüplerinde performans göstermelerini istiyoruz, ancak bu aynı zamanda Amerika'ya gitmeden önceki son kampımız, bu yüzden ilkelerimize yeniden bağlanmak istiyoruz."