Açıklama: Harry Kane neden Japonya ile oynanacak hazırlık maçında İngiltere forması giymiyor?

Kane'in yokluğu, Thomas Tuchel'i önemli bir taktiksel ikilemle karşı karşıya bıraktı. Alman teknik direktör, Dominic Solanke veya Marcus Rashford gibi doğal bir yedek oyuncuya başvurmak yerine, bu hazırlık maçına tam anlamıyla bir forvet olmadan çıkmayı tercih etti.

Jordan Pickford kalede başlarken, savunma hattı Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Marc Guehi ve Ben White'dan oluşuyor.

Orta saha ve hücum düzeni, Wembley'deki taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Elliot Anderson ve Kobbie Mainoo orta sahada yer alırken, Anthony Gordon, Morgan Rogers, Cole Palmer ve Phil Foden'dan oluşan yaratıcı dörtlü, gol tehdidi oluşturmakla görevlendirildi. Foden'ın, Kane'in yerine forvet hattını yönetmek üzere "sahte dokuz" rolünde oynayacağı tahmin ediliyor.