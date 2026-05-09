Getty Images
Çeviri:
Açıklama: Florian Wirtz, Liverpool’un Chelsea maçında neden forma giyemiyor?
Wirtz, hastalık nedeniyle Chelsea maçında forma giyemeyecek
Liverpool, Chelsea ile oynadığı Premier Lig maçında kilit oyun kurucusu Wirtz'den yoksun kaldı. Alman milli oyuncu, Anfield'da oynanan maçın kadrosuna alınmadı. Slot, maç başlamadan önce orta saha oyuncusunun hastalık nedeniyle kadroda yer almadığını doğruladı. 23 yaşındaki oyuncu hafta boyunca rahatsızlıklar yaşadı ve sonunda oynamaya uygun olmadığına karar verildi.
- Getty Images
Slot, mide enfeksiyonunu açıklıyor
Maç öncesinde TNT Sports'a konuşan Slot, Wirtz'in zamanında iyileşmeye çalıştığını ancak maçın öncesindeki günlerde durumunun kötüleştiğini açıkladı.
"Maça çıkmak için her şeyi denedi. Ancak midesinde bir enfeksiyon vardı," diye açıkladı Slot. "Hafta boyunca kendini iyi hissetmiyordu. Hafta başında antrenman yapmaya çalıştı, ancak sonunda durumu kötüleşti ve dün bizimle antrenman yapamadı, bugün de bizimle olamıyor."
Liverpool, kilit oyun kurucusu olmadan kadrosunu yeniden düzenlemek zorunda kaldı
Wirtz'in yokluğu, Slot'u Chelsea karşısında hücum düzenini yeniden şekillendirmeye zorladı. Slot, forvet olarak sahaya çıkan Cody Gakpo'ya destek olması için Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha ve Jeremie Frimpong'u sahaya sürdü. Öte yandan, sezona zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen Wirtz, Premier Lig'de yavaş ama emin adımlarla kendini kanıtladı. Şu ana kadar tüm turnuvalarda 47 maçta 17 gol katkısı sağladı.
- Getty Images Sport
Kırmızılar hızlı bir iyileşme umuyor
Liverpool taraftarları, Wirtz için bu rahatsızlığın geçici bir aksilik olarak kalmasını umuyor. Chelsea maçı da dahil olmak üzere geriye kalan üç maçla, Slot'un takımı gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Orta saha oyuncusu hızlı bir şekilde iyileşirse, Slot'un sistemindeki kilit rolüne geri dönmesi bekleniyor.