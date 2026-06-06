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Açıklama: FIFA'nın alışılmadık bir değişiklik yapmasıyla Dünya Kupası'nda neden TÜM kadro oyuncuları maç öncesi törenine ve milli marşların çalınmasına katılıyor?
Yönetim kurulu maç öncesi ritüelini değiştirdi
Tarihsel olarak, sadece ilk on birde yer alan oyuncular, stadyumun yedek kulübelerine dönük olarak sahada sıraya girip kendi milli marşlarını dinlerdi. Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva için yeni açıklanan düzenlemeye göre ise, tüm ilk on bir oyuncuları ve yedekler doğrudan orta daire çevresinde toplanacak. Bu stratejik değişiklik, stadyum içindeki uluslararası maçların izlenme deneyimini tamamen kökten değiştirmek üzere tasarlanan yepyeni bir tören girişiminin temel taşını oluşturuyor.
- AFP
Infantino, birlik vizyonunu ortaya koyuyor
Kurumsal hiyerarşi, bu değişikliği bireysel başlangıç rollerinden ziyade toplu katılımı ön plana çıkaran modern bir adım olarak savundu.
Instagram'da görsel felsefeyi özetleyen FIFA Başkanı Gianni Infantino, şu mesajı paylaştı: “FIFA Dünya Kupası büyüdükçe, oyunun deneyimlenme şeklini de yenilemeye devam ediyoruz. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maç öncesi törenler de farklı olmayacak.
"Milli marşlar çalarken tüm oyuncuların ve hakemlerin orta dairede birbirlerine karşı durması, takımlara ve stadyumdaki herkese ait olan bir birlik, gurur ve duygu anı yaratacak.
"Ayrıca, stadyumdaki her taraftarı kapsayan, yeniden tasarlanmış 360 derecelik bir tören düzenleyeceğiz. Bu tören, her koltuktan benzersiz ve sürükleyici bir deneyim yaratmaya yönelik ülke bayrakları ve saha içi unsurların yanı sıra, seçili maçlar için geliştirilmiş özelliklerle beklentiyi artırmaya yönelik yeni görsel unsurlar (oyuncuların giriş kemerlerinden el bayraklarına kadar) içerecek.
"FIFA Dünya Kupası, her oyuncu ve her taraftar içindir ve bu yeni maç öncesi tören de bunu yansıtmaktadır."
Yeni sürükleyici stadyum deneyimi
Yenilenen koreografi, sahanın zıt taraflarında dev ulusal bayrakların aynı anda dalgalanacağı, kendi tanımlamalarıyla “360 derece” konseptini getiriyor. Bu kapsamlı görsel eklemelere rağmen, geleneksel spor prosedürleri aynen korunuyor; yani ilk on birde yer alan oyuncular yine standart el sıkışmalarını yapacak ve takım kaptanları müzik biter bitmez resmi yazı tura atışını gerçekleştirecek. Yetkililer, bu çok katmanlı estetik seçimlerin sahayı hem seyirciler hem de televizyon izleyicileri için kapsayıcı ve ortak bir sahneye dönüştürmesini amaçlıyor.
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Sezonun açılış maçı teknik yenilikleri sahneye çıkarıyor
Güncellenen tören kuralları, önümüzdeki Perşembe günü Meksiko'da düzenlenecek turnuvanın açılış maçında ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika ile Güney Afrika'nın karşı karşıya gelmesiyle resmen yürürlüğe girecek. Grup aşamasının ilk maçlarına katılan taraftarlar oldukça düzenli bir atmosferle karşılaşacak, ancak yönetim kurulu, maçların önemi arttıkça daha da dramatik unsurlar eklemeyi planlıyor. Yetkililer, turnuvanın ilerleyen aşamalarında maç öncesi törenlere renkli duman veya piroteknik gibi ek unsurların dahil edileceğini doğruladı. Bu unsurların eleme turlarında ilk kez kullanılması bekleniyor.