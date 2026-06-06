Kurumsal hiyerarşi, bu değişikliği bireysel başlangıç rollerinden ziyade toplu katılımı ön plana çıkaran modern bir adım olarak savundu.

Instagram'da görsel felsefeyi özetleyen FIFA Başkanı Gianni Infantino, şu mesajı paylaştı: “FIFA Dünya Kupası büyüdükçe, oyunun deneyimlenme şeklini de yenilemeye devam ediyoruz. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maç öncesi törenler de farklı olmayacak.

"Milli marşlar çalarken tüm oyuncuların ve hakemlerin orta dairede birbirlerine karşı durması, takımlara ve stadyumdaki herkese ait olan bir birlik, gurur ve duygu anı yaratacak.

"Ayrıca, stadyumdaki her taraftarı kapsayan, yeniden tasarlanmış 360 derecelik bir tören düzenleyeceğiz. Bu tören, her koltuktan benzersiz ve sürükleyici bir deneyim yaratmaya yönelik ülke bayrakları ve saha içi unsurların yanı sıra, seçili maçlar için geliştirilmiş özelliklerle beklentiyi artırmaya yönelik yeni görsel unsurlar (oyuncuların giriş kemerlerinden el bayraklarına kadar) içerecek.

"FIFA Dünya Kupası, her oyuncu ve her taraftar içindir ve bu yeni maç öncesi tören de bunu yansıtmaktadır."