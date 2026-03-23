Açıklama: FA, 2026-27 sezonunun açılış maçına ev sahipliği yapacak stadyumu açıklarken, Community Shield'ın gelecek sezon Wembley'de NEDEN oynanmayacağı ortaya çıktı

Bu maçta genellikle Premier Lig şampiyonu ile Emirates FA Kupası galibi karşı karşıya gelir. Eğer bir kulüp iç sahada çifte kupayı kazanırsa – ki bu sezon hem Arsenal hem de Manchester City için hâlâ bir olasılık – lig ikincisi rakip olarak sahaya çıkar. Bilet ve yayın bilgilerini bekleyen taraftarların sabırlı olması gerekiyor, zira yönetim kurulu, "Emirates FA Cup şampiyonu ile Premier League şampiyonunun karşılaştığı 2026 FA Community Shield hakkında daha fazla ayrıntı, 2025-26 futbol sezonu sona erdikten sonra mümkün olan en kısa sürede açıklanacaktır" sözünü verdi.