Açıklama: FA, 2026-27 sezonunun açılış maçına ev sahipliği yapacak stadyumu açıklarken, Community Shield'ın gelecek sezon Wembley'de NEDEN oynanmayacağı ortaya çıktı
Sezon açılış maçı için yeni bir mekan
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2026-27 sezonunun geleneksel açılış maçı sınırların ötesine geçerek Galler'e taşınacak. Federasyon, ayrıntıları şu şekilde doğruladı: "2026 FA Community Shield, 16 Ağustos Pazar günü Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda oynanacak." Bu karar, büyük yankı uyandıran bu maçın neredeyse her zaman Londra'daki ulusal stadyumda oynanması nedeniyle önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Ancak yaz programı ile ilgili lojistik engeller, organizatörleri merakla beklenen Ağustos maçı için alternatif, ancak tanıdık bir sahne bulmaya zorladı.
Neden Wembley bu Ağustos ayında kullanılamıyor?
Bu tarih değişikliğinin ardındaki temel neden, 90.000 kişilik bu ikonik stadyumda yaşanan doğrudan bir program çakışmasıdır. FA, stadyumun "önceden planlanmış konserler nedeniyle 15 Ağustos Cumartesi ve 16 Ağustos Pazar günleri kullanılamayacağını" açıkladı. Bu ticari etkinlikler, futbol haftasonuna göre öncelik kazandı. Ayrıca, gelecek sezonun en üst düzey ligi 22 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Shield, tarihsel olarak ligin başlamasından önceki hafta sonu oynandığı için, organizatörler Ağustos ortasını hedeflemek zorunda kaldı. Ne yazık ki bu tarihler, The Weeknd'in stadyumda beş gece boyunca konser vereceği ve Londra arenası tamamen dolu olduğu tarihlerle çakıştı.
Cardiff’in bu turnuvadaki zengin geçmişi
Galler'in başkenti, büyük İngiliz futbol etkinliklerine ev sahipliği yapma konusunda hiç de yabancı değil. Stadyum, 2001 ile 2006 yılları arasında altı kez bu turnuvaya ev sahipliği yapmış olmasıyla zengin bir geçmişe sahiptir. Tarihsel öneminin yanı sıra, 74.500 kişi kapasiteli bu stadyum, yarışan kulüplere tamamen tarafsız bir saha sunmaktadır.
Gelecekteki ayrıntılar ve yarışma formatı
Bu maçta genellikle Premier Lig şampiyonu ile Emirates FA Kupası galibi karşı karşıya gelir. Eğer bir kulüp iç sahada çifte kupayı kazanırsa – ki bu sezon hem Arsenal hem de Manchester City için hâlâ bir olasılık – lig ikincisi rakip olarak sahaya çıkar. Bilet ve yayın bilgilerini bekleyen taraftarların sabırlı olması gerekiyor, zira yönetim kurulu, "Emirates FA Cup şampiyonu ile Premier League şampiyonunun karşılaştığı 2026 FA Community Shield hakkında daha fazla ayrıntı, 2025-26 futbol sezonu sona erdikten sonra mümkün olan en kısa sürede açıklanacaktır" sözünü verdi.