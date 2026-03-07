Açıklama: Erling Haaland, sakatlığı olmamasına rağmen neden Newcastle maçında Man City kadrosuna alınmadı?

Yoğun rotasyon, City'nin üç cephede mücadeleye devam ederken Guardiola'nın dengeleme çabasını ortaya koyuyor. Değişikliklere rağmen, City teknik direktörü FA Cup'ın öncelikli hedef olmaya devam ettiğini vurguladı. Cuma günü konuşan Guardiola, "Son yıllarda kaç final ve yarı final oynadık? Çok fazla. Bu da FA Cup'ın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir sonraki tura çıkmak için Newcastle'a gidip maçı kazanacağız" dedi.