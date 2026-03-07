Getty Images Sport
Açıklama: Erling Haaland, sakatlığı olmamasına rağmen neden Newcastle maçında Man City kadrosuna alınmadı?
Haaland, Madrid maçına hazır olmak için kenara çekildi
Bu yokluk, geçen hafta antrenmanda aldığı ve Leeds galibiyetinde kenara çekilmesine neden olan ayak bileği sakatlığının ardından geldi. Ancak hafta ortasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldıkları maçta kısa süreliğine sahaya dönmüştü. Önümüzdeki Çarşamba günü Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının yaklaşmasıyla birlikte, yıldız forvetin St James' Park'a yapılacak seyahatten çıkarılması kararı, sezonun zorlu bir aşamasında onun fiziksel durumunun dikkatli bir şekilde yönetildiğini gösteriyor.
Norveçli için stratejik dinlenme
St James' Park'ta ilk başta endişe yaratmasına rağmen, Haaland'ın yeni bir sakatlık yaşamadığı anlaşılıyor. Bunun yerine, Manchester Evening News, Pep Guardiola'nın temkinli bir yaklaşım sergilediğini ve Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forvetin uzun vadeli formunu öncelikli tuttuğunu bildiriyor. Guardiola, endişeleri hafifleterek, odak noktasının Haaland'ın Newcastle'da yedek kulübesinde oturmak yerine Çarşamba gününe kadar iyi antrenman yapması olduğunu belirtti.
Guardiola'dan büyük rotasyon
Haaland'ın kadro dışı bırakılması, Guardiola'nın yaptığı kapsamlı değişikliklerin bir parçasıydı. Omar Marmoush forvet hattını yönetmekle görevlendirilirken, Savinho ve Jeremy Doku sakatlıklarının ardından ilk 11'de yer aldı. Savunmanın merkezinde John Stones kaptanlık pazubandını takarken, Matheus Nunes hafta ortası kadrosundan takımda yerini koruyan tek oyuncu oldu.
Gözler Bernabeu'da
Yoğun rotasyon, City'nin üç cephede mücadeleye devam ederken Guardiola'nın dengeleme çabasını ortaya koyuyor. Değişikliklere rağmen, City teknik direktörü FA Cup'ın öncelikli hedef olmaya devam ettiğini vurguladı. Cuma günü konuşan Guardiola, "Son yıllarda kaç final ve yarı final oynadık? Çok fazla. Bu da FA Cup'ın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir sonraki tura çıkmak için Newcastle'a gidip maçı kazanacağız" dedi.
