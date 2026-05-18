Açıklama: Casemiro, Nottingham Forest galibiyetinin ardından neden Manchester United'daki veda basın toplantısını iptal etti?

Deneyimli orta saha oyuncusu Pazar günü bir "Kırmızı Şeytan" olarak son iç saha maçına çıktı, ancak bu özel anın ağırlığı son basın toplantısı için fazla geldi. Casemiro'nun zorlu galibiyetin ardından gazetecilerle konuşması planlanıyordu, ancak kulüp yetkilileri, maçın bitiminde sahada gözle görülür şekilde duygusal bir an yaşayan oyuncunun bu etkinliğe katılmak için ruhsal olarak hazır olmadığını doğruladı.

34 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında 70 milyon sterlinlik bir transferle Real Madrid'den United'a katılmıştı. Manchester'da geçirdiği dört yıl boyunca 161 maça çıkıp 26 gol atarak taraftarların gözdesi haline geldi. İki kupa kazanması da dahil olmak üzere yaptığı katkılara rağmen, bu yaz kulüpten bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor.