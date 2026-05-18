Getty Images Sport
Çeviri:
Açıklama: Casemiro, Nottingham Forest galibiyetinin ardından neden Manchester United'daki veda basın toplantısını iptal etti?
Brezilyalı oyuncu için duygusal bir veda
Deneyimli orta saha oyuncusu Pazar günü bir "Kırmızı Şeytan" olarak son iç saha maçına çıktı, ancak bu özel anın ağırlığı son basın toplantısı için fazla geldi. Casemiro'nun zorlu galibiyetin ardından gazetecilerle konuşması planlanıyordu, ancak kulüp yetkilileri, maçın bitiminde sahada gözle görülür şekilde duygusal bir an yaşayan oyuncunun bu etkinliğe katılmak için ruhsal olarak hazır olmadığını doğruladı.
34 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında 70 milyon sterlinlik bir transferle Real Madrid'den United'a katılmıştı. Manchester'da geçirdiği dört yıl boyunca 161 maça çıkıp 26 gol atarak taraftarların gözdesi haline geldi. İki kupa kazanması da dahil olmak üzere yaptığı katkılara rağmen, bu yaz kulüpten bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Old Trafford'daki sadık taraftarlara son bir mesaj
Basın toplantısı iptal edilmiş olsa da Casemiro, sahada taraftarlarla doğrudan konuşacak gücü buldu. Kulüpteki günlerini anmak üzere kendisine çerçeveli bir forma takdim edildiğinde, seyircilerle kısa ama dokunaklı bir an yaşadı. “Teşekkürler ve herkese sağlık ve mutluluklar. Oyunculara teşekkürler, personele teşekkürler. Bu kulübün en güzel yanı siz taraftarlarsınız,” dedi.
Bunun ardından Instagram'da uzun ve samimi bir paylaşım yaparak minnettarlığını daha da ifade etti. Şöyle yazdı: "Hayatta sadece geçip gittiğimiz yerler vardır... ve kimliğimizin bir parçası haline gelen yerler vardır. Manchester sonsuza kadar benim evim olacak. Şehre, kulübe ve her taraftara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz dört yıl unutulmazdı, ailem ve benim hayatımızın geri kalanında yanımızda taşıyacağımız anlarla doluydu. Burada hissettiğimiz mutluluğu ve sıcaklığı tarif edecek kelimeler yetmez. Her tezahüratınız, her anınız ve ilk günden itibaren bizi evimizde hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Sonsuza kadar bir Red Devil olacağım.”
Carrick, tecrübeli yıldızına saygılarını sundu
Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, takımdan ayrılan orta saha oyuncusuna övgüler yağdırdı ve sezonun son aylarında sergilediği profesyonelliği vurguladı. Carrick, Casemiro’nun geleceğinin Old Trafford’dan uzakta olacağı kesinleştiğinde bile bağlılığının hiç sarsılmadığını belirtti. Teknik direktör, oyuncunun United taraftarlarıyla kurduğu özel bağı da hemen vurguladı.
Deneyimli oyuncunun etkisinden bahseden Carrick, "Bence o bizim için, şahsen benim için ve takım olarak bizim için harika bir oyuncu oldu. Bize kattıkları konusunda, daha önce de söylediğim gibi, durumu net bir şekilde görmenin faydası olduğunu düşünüyorum. Sezon sonunda her şeyin sona ereceğini bilmesine rağmen, her açıdan elinden gelenin en iyisini yapmak için kendini tamamen bu işe adadı. Futbolda hepimizin yaşadığı gibi, yıllar boyunca elbette bazı iniş çıkışları oldu, ama bu kadar güçlü bir şekilde bitirmesi ve taraftarlarla kurduğu bağı görmek gerçekten çok güzel.”
- Getty Images Sport
Real Madrid efsanesini bundan sonra neler bekliyor?
Premier Lig'deki kariyeri sona yaklaşırken, Casemiro'nun bir sonraki durağına dair spekülasyonlar giderek yoğunlaşıyor. Defansif orta saha oyuncusu, gelecek sezon hangi takımda oynayacağını henüz doğrulamamış olsa da, deneyimli milli oyuncunun önünde birkaç cazip teklifin olduğu bildiriliyor.
Nitekim, Major League Soccer ekibi Inter Miami'nin, Casemiro'yu kadrosuna katmak için en önde gelen aday olduğu bildiriliyor. Florida merkezli kulüp, orta saha oyuncusunu bedelsiz transfer etmek istiyor ve Casemiro'ya, efsanevi kariyerinin son dönemine girerken ABD'de birçok eski La Liga rakibiyle yeniden bir araya gelme şansı sunabilir.