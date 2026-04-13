Açıklama: Barcelona'nın süperstarı Lamine Yamal, Instagram profil resmini neden LeBron James'in fotoğrafıyla değiştirdi?
Yamal, LeBron'dan ilham alıyor
Yamal, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin kritik rövanş maçı öncesinde cesur bir dijital paylaşımda bulundu. Genç oyuncu, Cleveland Cavaliers'ın 3-1'lik seri dezavantajını tersine çeviren ilk NBA takımı olması üzerine, sosyal medya profil resmini James'in Larry O'Brien Kupası'nı kucakladığı bir fotoğrafla değiştirdi. Bu özel anla kendini özdeşleştiren kanat oyuncusu, modern spor tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birinden büyük ilham alarak, mevcut skoruna rağmen serinin henüz bitmediğine dair net bir mesaj gönderiyor.
Pazartesi günü bu değişiklik hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Yamal, "O, yarınki maç için bana ilham verebilecek rol modellerden biri" dedi. "Umarım onun kadar iyi oynarım. Takımda birçok tecrübeli ve genç oyuncu var... Tek ben değilim."
Avrupa şerefi için mücadele
Bu kadar büyük bir kulüp için Şampiyonlar Ligi, başarının en önemli ölçütü olmaya devam ediyor. Kıtadaki hakimiyetini yeniden tesis etmek isteyen bir takım için çeyrek finalde elenmek, büyük bir başarısızlık olarak değerlendirilecektir. Hem tecrübeli oyuncular hem de yükselen yıldızlar üzerinde, yaklaşık 10 yıl önce "Cavaliers"ın gösterdiği azmi yansıtan bir performans sergileme baskısı var. Yamal, inişli çıkışlı bir sezonda nadir görülen parlak bir yıldız olarak öne çıktı ve takım Metropolitano'ya gitmeye hazırlanırken, onun bulaşıcı inancı taraftarları bir araya getiriyor gibi görünüyor.
Barça, Atlético karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş peşinde
Blaugrana, evinde oynadığı ilk maçtaki hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından zor bir durumda bulunuyor. Atlético Madrid geçen hafta 2-0’lık net bir galibiyet elde etti ve Barcelona’yı İspanya’nın başkentine yapacağı deplasmanda aşması gereken devasa bir engel ile baş başa bıraktı. Diego Simeone’nin oyuncuları, özellikle de önde oldukları durumlarda savunmalarını aşmanın ne kadar zor olduğu bilinen bir takım. Ancak Yamal henüz pes etmeye niyetli değil. Profil güncellemesinin yanı sıra, genç forvet bu davaya olan bağlılığını açıkça dile getirdi ve sosyal medyada Spotify Camp Nou'daki taraftarlara doğrudan seslenerek şöyle dedi: "Henüz bitmedi, culers."
Madrid'de bundan sonra ne olacak?
İkinci maç Salı akşamı Madrid'de başlayacak. Barcelona, Simeone'nin sağlam savunma duvarını aşmak için sosyal medyadaki jestlerden çok daha fazlasına ihtiyaç duyacak. Ancak, bu "underdog" ruhunu benimsemek, oyunculara gerekli motivasyonu sağlayabilir.