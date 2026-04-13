Açıklama: Barcelona'nın süperstarı Lamine Yamal, Instagram profil resmini neden LeBron James'in fotoğrafıyla değiştirdi?

Yamal, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin kritik rövanş maçı öncesinde cesur bir dijital paylaşımda bulundu. Genç oyuncu, Cleveland Cavaliers'ın 3-1'lik seri dezavantajını tersine çeviren ilk NBA takımı olması üzerine, sosyal medya profil resmini James'in Larry O'Brien Kupası'nı kucakladığı bir fotoğrafla değiştirdi. Bu özel anla kendini özdeşleştiren kanat oyuncusu, modern spor tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birinden büyük ilham alarak, mevcut skoruna rağmen serinin henüz bitmediğine dair net bir mesaj gönderiyor.

Pazartesi günü bu değişiklik hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Yamal, "O, yarınki maç için bana ilham verebilecek rol modellerden biri" dedi. "Umarım onun kadar iyi oynarım. Takımda birçok tecrübeli ve genç oyuncu var... Tek ben değilim."