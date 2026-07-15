Getty Images
Çeviri:
Açıklama: Andrey Santos neden Chelsea’den ayrılmak istedi ve Manchester United’a 50 milyon sterlinlik transfer gerçekleştirdi?
Stamford Bridge’de kıyasıya rekabet
Daily Mail’e göre, Santos, orta saha kadrosunun artık çok kalabalık hale gelmesi nedeniyle Chelsea’den ayrılma sürecini başlattı.
Moises Caicedo'nun yeni bir sözleşme imzalaması ve kulübün Enzo Fernandez'i satmayı düşünmek için bile 120 milyon sterlin talep etmesi üzerine, Santos'un forma giyme şansı giderek azaldı.
Romeo Lavia ve Dario Essugo'nun da orta sahada yer kapmak için rekabet etmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncu, sahada kalma süresinin ciddi şekilde kısıtlanacağını biliyordu.
Chelsea, Avrupa kupalarında yer almayacağı bir sezonla karşı karşıya; bu da kadro rotasyonlarının azalacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak Santos, menajerlerinden başka seçenekleri araştırmalarını istedi ve bu süreçte Manchester United, 48 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli artı 2 milyon sterlinlik ek ödemelerle oyuncuyu kadrosuna kattı.
- Getty Images
Enzo Maresca yönetimindeki hayal kırıklıkları
Chelsea, daha önce West Ham’dan gelen 45 milyon sterlinlik teklifi reddetmiş olsa da, Santos kendisine verilen fırsatlarda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı. Brighton’a karşı oynanan bir maçta, Santos’un kötü bir top kontrolü onu çaresiz bir pas atmaya zorladı; bu da sonuçta Trevoh Chalobah’ın kırmızı kart görmesine ve Chelsea’nin 3-1 mağlup olmasına yol açtı.
O dönem takımın teknik direktörü olan Enzo Maresca, bu hatadan son derece rahatsız olmuştu. Bu olayın ardından Maresca, Nottingham Forest maçının devre arasında Santos’u oyundan aldı ve daha sonra onu sadece daha az ilgi çeken kupa ve Avrupa maçlarında ilk 11’de oynatmaya başladı. Bariz bir yeteneğe sahip olmasına rağmen, takımın Premier Lig’i 10. sırada bitirmesiyle birlikte Santos, Maresca’nın tam güvenini geri kazanmakta giderek daha fazla zorlandı.
Liam Rosenior umudunu yitiriyor
Liam Rosenior’un gelişinin, özellikle ikilinin daha önce Strazburg’da birlikte başarılı bir performans sergilemiş olması nedeniyle, Chelsea’de Santos’a yeni bir soluk getirmesi bekleniyordu. Başlangıçta Santos, Rosenior yönetiminde arka arkaya ilk on birde yer aldı. Ancak Şubat ayında Burnley ile oynanan maç sırasında ikilinin ilişkisi bozuldu. Rosenior, uzatma dakikalarında kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getirerek beraberliği sağlayan Zian Flemming’i markajlayamadığı için bir oyuncuyu sert bir şekilde eleştirdi.
Kısa bir süre sonra, Santos başka bir köşe vuruşunda Flemming’i markajlarken görüldü; bu da suçlunun kendisi olduğunu ima ediyordu. Sezon ilerledikçe Rosenior, Santos’u yedek kulübesine çekti ve son iki maçında onu oyuna hiç sokmadı. Calum McFarlane’in geçici teknik direktörlüğü döneminde de Santos, Manchester City karşısında pahalıya mal olan bir markaj hatası yaptı.
- (C)Getty Images
Andrey Santos için bundan sonra ne olacak?
Manchester United, hazır bir oyuncu yerine Santos’un potansiyeline yatırım yapıyor. Brezilyalı oyuncu artık Old Trafford’daki hayata uyum sağlamaya ve ilk on birde düzenli olarak forma giymeye odaklanmalı. Santos, pahalıya mal olan savunma hatalarını ortadan kaldırıp tartışmasız pas yeteneklerini sergilerse, Chelsea’nin yanıldığını kanıtlamak ve United için kilit bir isim olmak için mükemmel bir fırsat yakalayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun