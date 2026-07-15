Açıklama: Andrey Santos neden Chelsea’den ayrılmak istedi ve Manchester United’a 50 milyon sterlinlik transfer gerçekleştirdi?

Daily Mail’e göre, Santos, orta saha kadrosunun artık çok kalabalık hale gelmesi nedeniyle Chelsea’den ayrılma sürecini başlattı.

Moises Caicedo'nun yeni bir sözleşme imzalaması ve kulübün Enzo Fernandez'i satmayı düşünmek için bile 120 milyon sterlin talep etmesi üzerine, Santos'un forma giyme şansı giderek azaldı.

Romeo Lavia ve Dario Essugo'nun da orta sahada yer kapmak için rekabet etmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncu, sahada kalma süresinin ciddi şekilde kısıtlanacağını biliyordu.

Chelsea, Avrupa kupalarında yer almayacağı bir sezonla karşı karşıya; bu da kadro rotasyonlarının azalacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak Santos, menajerlerinden başka seçenekleri araştırmalarını istedi ve bu süreçte Manchester United, 48 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli artı 2 milyon sterlinlik ek ödemelerle oyuncuyu kadrosuna kattı.