Açıklama: 18 yaşındaki Jesse Derry'nin Premier Lig'deki ilk maçına çıkmasıyla birlikte Alejandro Garnacho ve Pedro'nun neden Nottingham Forest maçında Chelsea kadrosuna alınmadıkları

Sakatlık krizinin ardından geçici teknik direktör McFarlane, boşluğu doldurmak için kulübün altyapısına yöneldi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Derry, sol kanatta ilk 11’de yer alarak Premier Lig’deki ilk tam maçına çıkmak üzere sahneye çıktı. Eski Crystal Palace ve QPR orta saha oyuncusu Shaun Derry’nin oğlu olan Derry, bu sezon daha önce yedek olarak sahaya çıkmıştı, ancak bu maç, A takımdaki ilk ilk 11’i oluşturdu.

Genç oyuncunun kadroya alınması, kulübün geçiş döneminde gençlik sistemine duyduğu güvenin bir kanıtıdır. Derry, U21 takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti ve şimdi de dirençli Nottingham Forest karşısında büyük sahnede kalıcı bir iz bırakmayı hedefliyor.