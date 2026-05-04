Açıklama: 18 yaşındaki Jesse Derry'nin Premier Lig'deki ilk maçına çıkmasıyla birlikte Alejandro Garnacho ve Pedro'nun neden Nottingham Forest maçında Chelsea kadrosuna alınmadıkları
Chelsea'den iki oyuncu kadro dışı kaldı
Chelsea, Pazartesi günkü maç öncesinde Neto ve Garnacho’nun kadro dışı kalmasıyla bir darbe aldı. İki oyuncu da maçın başlamasına bir saat kala kadro listelerinin teslim edildiği sırada kadroda yer almıyordu.
Standard Sport'a göre, her iki oyuncunun da maç öncesi antrenmanlarda aldıkları darbelerden dolayı tedavi gördükleri anlaşılıyor. Kulüp, oyuncuların sakatlıklarının niteliği veya ne kadar süre sahalardan uzak kalacakları konusunda henüz ayrıntılı bilgi vermedi.
Derry, Premier Lig'de ilk kez tam süre oynadı
Sakatlık krizinin ardından geçici teknik direktör McFarlane, boşluğu doldurmak için kulübün altyapısına yöneldi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Derry, sol kanatta ilk 11’de yer alarak Premier Lig’deki ilk tam maçına çıkmak üzere sahneye çıktı. Eski Crystal Palace ve QPR orta saha oyuncusu Shaun Derry’nin oğlu olan Derry, bu sezon daha önce yedek olarak sahaya çıkmıştı, ancak bu maç, A takımdaki ilk ilk 11’i oluşturdu.
Genç oyuncunun kadroya alınması, kulübün geçiş döneminde gençlik sistemine duyduğu güvenin bir kanıtıdır. Derry, U21 takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti ve şimdi de dirençli Nottingham Forest karşısında büyük sahnede kalıcı bir iz bırakmayı hedefliyor.
Derry, kötü bir başlangıcın ardından sedyeyle sahadan çıkarıldı
Chelsea, Stamford Bridge'deki karşılaşmanın ilk 15 dakikasında 2-0 geriye düştü; Taiwo Awoniyi skoru açarken, Igor Jesus'un penaltısı farkı ikiye çıkardı. Ancak ilk yarının sonlarında, Derry ve Zach Abbott topu kapmak için mücadele ederken kafaları çarpıştı ve bu kazada Chelsea'nin genç oyuncusu sedyeyle sahadan çıkarıldı, Forest'ın savunma oyuncusu da oyundan çıktı. Chelsea'ye penaltı verildi, ancak Cole Palmer ilk yarı bitmeden bu penaltıyı gole çeviremedi.
Liverpool deplasmanı öncesinde gergin bir bekleyiş
Yaralanmaların zamanlaması, Chelsea'nin önümüzdeki maç programı göz önüne alındığında özellikle sinir bozucu. Forest ile oynayacakları maçın ardından, Blues önümüzdeki Cumartesi öğle saatlerinde Anfield'da Liverpool ile oynayacakları zorlu deplasman maçı için hazırlık yapmak zorunda. Tıbbi ekip, Neto veya Garnacho'nun Merseyside'a yapılacak yolculuk için zamanında iyileşip iyileşemeyeceğini belirlemek üzere gece gündüz çalışacak.
McFarlane'in maç sonrası basın toplantısında yıldız ikilisinin sağlık durumuna ilişkin daha ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor. Şu an için Blues, sezonun zorlu bir dönemini atlatmaya çalışırken, odak noktası mevcut kadrodaki oyuncular üzerinde.