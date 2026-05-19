Forvet, sezonun bilançosunu oldukça hayal kırıklığı yaratan bir şekilde çıkarıyor. Sezonun kendisi için en güzel anının hangisi olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse pek bir şey yoktu, çünkü hiçbir şey kazanamadık. Kupa'dan elendik, Şampiyonlar Ligi'nden elendik – bu yüzden pek de harika anlar yaşanmadı."
"Açıkçası pek bir şey yoktu": BVB'nin ayrılmak istediği iddia edilen yıldızı, sansasyonel açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor
Gine'li oyuncu şöyle konuştu: "İkinci sıra da bize yetmez, çünkü Dortmund'da oynuyorsanız şampiyonluk kazanmak istersiniz. Elbette Bundesliga zorlu bir lig, ama DFB Kupası'nda da elendik. Yani bu sezon gerçekten harika anlar yaşamadık."
Guirassy, uzun süredir yaz aylarında takımdan ayrılacağı yönünde haberlere konu oluyor. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerde son zamanlarda önemli ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Kulüp başkanı Sadettin Saran ile BVB'nin golcüsü arasında kişisel bir görüşme yapıldığı ve haberde "temel anlaşma"dan söz edildiği belirtiliyor.
- AFP
Guirassy, görünüşe göre BVB'den ayrılmak istiyor
Guirassy’nin Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olsa da, Sky Sport’un son haberine göre yaz aylarında transfer olmaya karar verdiği belirtiliyor. Real Madrid veya Manchester City gibi üst düzey kulüpler, sözleşmesindeki ilgili madde sayesinde onu sadece 40 milyon avroya kadrolarına katabilecek olsalar da, henüz bir teklifte bulunmadılar. Ancak yine de tanınmış ilgilenenler var; Fenerbahçe'nin yanı sıra Tottenham Hotspur ve AC Milan'ın da Guirassy'yi takip ettiği söyleniyor.
Guirassy'nin BVB'deki performansı: 96 maç, 60 gol
26 kez milli forma giyen oyuncu, 2024 yılında 18 milyon euroluk transfer ücreti karşılığında VfB Stuttgart'tan Dortmund'a transfer olmuştu. Guirassy, ilk sezonunda hemen büyük bir etki yarattı.
Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 38 gol ve 9 asist kaydetti. Az önce sona eren sezonda, bir ara uzun bir gol suskunluğu dönemini atlatmak zorunda kalan Guirassy, 46 resmi maçta 22 gol ve 6 asist kaydetti.