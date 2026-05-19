"Açıkçası pek bir şey yoktu": BVB'nin ayrılmak istediği iddia edilen yıldızı, sansasyonel açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor

Gine'li oyuncu şöyle konuştu: "İkinci sıra da bize yetmez, çünkü Dortmund'da oynuyorsanız şampiyonluk kazanmak istersiniz. Elbette Bundesliga zorlu bir lig, ama DFB Kupası'nda da elendik. Yani bu sezon gerçekten harika anlar yaşamadık."

Guirassy, uzun süredir yaz aylarında takımdan ayrılacağı yönünde haberlere konu oluyor. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerde son zamanlarda önemli ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Kulüp başkanı Sadettin Saran ile BVB'nin golcüsü arasında kişisel bir görüşme yapıldığı ve haberde "temel anlaşma"dan söz edildiği belirtiliyor.