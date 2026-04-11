Rummenigge, özellikle Bayern'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e karşı oynadığı ilk maçı 2-1'lik ikna edici bir galibiyetle tamamladıktan sonra, rövanş maçını hafife alacağından endişe duyduğunu dile getirdi.
"Açıkçası hoşuma gitmiyor": Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Münih'in Real Madrid'le oynayacağı rövanş maçı öncesinde endişesini dile getirerek sürpriz yaptı
Rummenigge, DAZN'a verdiği röportajda Bernabeu'da "en iyi futbolun" sergilendiğini övse de, şu uyarıda da bulundu: "Hala önemli bir rövanş maçımız var. Şu anda aşırı bir coşku yaratma hatasına düşmemeliyiz. Şu anda küçük bir heyecan dalgası hissediyorum ve açıkçası bu durum hoşuma gitmiyor."
Salı günü Madrid'de Luis Diaz ve Harry Kane, Bayern'i 2-0 öne geçirmişti; Real ise maçın bitimine yaklaşık çeyrek saat kala Kylian Mbappe'nin golüyle skoru 2-1'e getirmişti. Alman rekortmeninin yönetim kurulunda hâlâ görev yapan Rummenigge, yarı finale yükselme konusunda henüz erken düşüncelere kapılmak istemiyor. 70 yaşındaki Rummenigge, geçmişe bakarak erken sevinç gösterilerine karşı uyarıda bulunarak, "Real Madrid, burada Münih'te de bizi yeterince kez zorladı" dedi.
Rummenigge, FC Bayern'in Real Madrid'e karşı acı bir şekilde elenmesini hatırlıyor
Rummenigge, her şeyden önce 2014 Şampiyonlar Ligi yarı finalini hatırladı; Madrid'de oynanan ilk maçta 0-1 yenildikten sonra rövanş maçına oldukça iyimser bir şekilde çıkmıştı. "Sonra Sergio Ramos, ilk 20 dakikada iki duran top pozisyonundan iki gol attı ve maç bitti."
Cristiano Ronaldo o zamanlar ilk yarı bitmeden Real'in üçüncü golünü attı, sonunda İspanyollar o zamanlar Pep Guardiola'nın çalıştırdığı FCB'ye karşı rövanş maçını 4-0 kazandı ve rahat bir şekilde finale yükseldi. Rummenigge bu nedenle şu an için şu uyarıda bulundu: "Önümüzdeki hafta Çarşamba günü yine mutlak bir üst düzey performans sergilemeliyiz. Son derece konsantre ve akıllı oynamalıyız – ve Salı günü gösterdiğimizi tekrarlamaya çalışmalıyız."
Real'in Münih'teki rövanş maçı için yaptığı genel prova Cuma akşamı ters gitti; LaLiga'da Kralların evinde Girona'ya karşı 1-1'den öteye geçemediler. Maçın bitimine kısa bir süre kala verilmeyen bir penaltı, teknik direktör Alvaro Arbeloa ve ekibinde büyük öfkeye neden oldu.
FC Bayern Münih: Rummenigge, 2020 yılını hatırlıyor
Bayern, Real Madrid ile oynayacağı iki maç arasında Cumartesi akşamı Bundesliga'da FC St. Pauli deplasmanına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirse, orada geçen yılın şampiyonu Paris Saint-Germain ile karşılaşabilir. Fransız şampiyonu da çeyrek final ilk maçında FC Liverpool'u 2-0 yenerek kendine iyi bir avantaj sağlamıştı.
Rummenigge ise kulüpteki atmosferin kendisine, Bayern'in en son üçlü kupayı kazandığı ve Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi 1-0 yenerek zafer kazandığı 2020 yılını hatırlattığını vurguladı. Rummenigge'ye göre, o dönemki FCB teknik direktörü Hansi Flick, takımı şu anki teknik direktör Vincent Kompany'nin yaptığı gibi "benzer şekilde yönetmişti". "Takım o zamanlar bu unvanı mutlaka kazanmak istiyordu, ancak kulüp genelindeki atmosfer de o zamanlar benzerdi." Yine de, Paris'ten gelecek olası yarı final rakibine bakarak şu uyarıda bulundu: "Real'i yensek bile, bundan sonra işler daha kolay olmayacak."
FC Bayern München'in önümüzdeki maçları
Tarih
Saat
Karşılaşma
11 Nisan Cumartesi
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
15 Nisan Çarşamba
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)
19 Nisan Pazar
17.30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
22 Nisan Çarşamba
20.45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB Kupası)