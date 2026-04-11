Rummenigge, DAZN'a verdiği röportajda Bernabeu'da "en iyi futbolun" sergilendiğini övse de, şu uyarıda da bulundu: "Hala önemli bir rövanş maçımız var. Şu anda aşırı bir coşku yaratma hatasına düşmemeliyiz. Şu anda küçük bir heyecan dalgası hissediyorum ve açıkçası bu durum hoşuma gitmiyor."

Salı günü Madrid'de Luis Diaz ve Harry Kane, Bayern'i 2-0 öne geçirmişti; Real ise maçın bitimine yaklaşık çeyrek saat kala Kylian Mbappe'nin golüyle skoru 2-1'e getirmişti. Alman rekortmeninin yönetim kurulunda hâlâ görev yapan Rummenigge, yarı finale yükselme konusunda henüz erken düşüncelere kapılmak istemiyor. 70 yaşındaki Rummenigge, geçmişe bakarak erken sevinç gösterilerine karşı uyarıda bulunarak, "Real Madrid, burada Münih'te de bizi yeterince kez zorladı" dedi.