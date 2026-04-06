Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki karşılaşma, Katalan ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuç, özellikle Real Madrid'in aynı haftada mağlup olmasıyla birlikte şampiyonluk yarışı açısından belirleyici bir an olabilir ve Barcelona'ya La Liga liderliğinde 7 puanlık rahat bir fark sağladı.
Robert Lewandowski 88. dakikada ikinci golü atarak takımına değerli 3 puanı kazandırdı, ancak dikkatleri çeken en önemli şey zaferin toplu kutlaması değil, takımın en önemli yıldızlarından birinin tepkisiydi: Lamine Yamal, galibiyet golünün ardından takım arkadaşlarının sevincine katılmadı, aksine karşı tarafta tek başına kaldı, hiçbir coşkulu hareket sergilemedi ve ardından doğrudan soyunma odalarına giden tünele yöneldi.