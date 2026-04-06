El Desmarc gazetesine göre, Yamal açıkça sinirli bir şekilde tepki gösterdi: Önce elektronik skorbordu ve maçın süresini işaret etti, sanki karşılaşmanın bu kritik anında tek başına oynamayı seçtiği kararını haklı çıkarmak istercesine.

Ardından Barça oyuncusu, açıkça öfkeli bir hareketle sağ kolunu iki kez havaya kaldırdı ve o anda teknik ekipten talimat veren tek kişi olan De la Fuente'ye doğrudan hoşnutsuzluğunu gösterdi, diğer oyuncular ise sahaya odaklanmıştı.

Golün ardından gerginlik devam etti. Yamal sadece golü kutlamamakla kalmadı, soyunma odasına giderken de hoşnutsuzluğunu daha da açık bir şekilde dile getirdi. Saha kenarında teknik direktör Flick ile karşılaştığında memnuniyetsizliğini belli etse de, asıl öfkesi aslında kaleci antrenörüne yönelikti.