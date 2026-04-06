Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Açık eleştiri... Yamal'ın Atlético karşısında öfkesini ateşleyen sözler ortaya çıktı

Barcelona - Atletico Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
L. Yamal
H. Flick
Atletico Madrid - Barcelona
La Liga
İspanya
Almanya

Barcelona yıldızının hoşnutsuzluğu soru işaretleri yaratıyor

Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki karşılaşma, Katalan ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuç, özellikle Real Madrid'in aynı haftada mağlup olmasıyla birlikte şampiyonluk yarışı açısından belirleyici bir an olabilir ve Barcelona'ya La Liga liderliğinde 7 puanlık rahat bir fark sağladı.

Robert Lewandowski 88. dakikada ikinci golü atarak takımına değerli 3 puanı kazandırdı, ancak dikkatleri çeken en önemli şey zaferin toplu kutlaması değil, takımın en önemli yıldızlarından birinin tepkisiydi: Lamine Yamal, galibiyet golünün ardından takım arkadaşlarının sevincine katılmadı, aksine karşı tarafta tek başına kaldı, hiçbir coşkulu hareket sergilemedi ve ardından doğrudan soyunma odalarına giden tünele yöneldi.

  • Hikayenin başlangıcı... Beklenmedik bir eleştiri!

    Dazn kameraları, belirleyici golün atılmasından birkaç dakika önce yaşananları ortaya çıkardı. Yamal, kaleyi büyük bir farkla ıskalayan bir şut denedi ve o anda Barcelona kaleci antrenörü Ramón de la Fuente teknik alanını terk ederek genç oyuncuya "bireysel riskler almak yerine topu daha fazla dolaştırmasını" söyledi, ki Yamal bunu açık bir eleştiri olarak algıladı.


  • Belirgin sinirlilik

    El Desmarc gazetesine göre, Yamal açıkça sinirli bir şekilde tepki gösterdi: Önce elektronik skorbordu ve maçın süresini işaret etti, sanki karşılaşmanın bu kritik anında tek başına oynamayı seçtiği kararını haklı çıkarmak istercesine.

    Ardından Barça oyuncusu, açıkça öfkeli bir hareketle sağ kolunu iki kez havaya kaldırdı ve o anda teknik ekipten talimat veren tek kişi olan De la Fuente'ye doğrudan hoşnutsuzluğunu gösterdi, diğer oyuncular ise sahaya odaklanmıştı.

    Golün ardından gerginlik devam etti. Yamal sadece golü kutlamamakla kalmadı, soyunma odasına giderken de hoşnutsuzluğunu daha da açık bir şekilde dile getirdi. Saha kenarında teknik direktör Flick ile karşılaştığında memnuniyetsizliğini belli etse de, asıl öfkesi aslında kaleci antrenörüne yönelikti.

  • Tekrarlanan talimatlar

    Bu olay, olaylarla ve karışık duygularla dolu bir maçın ortasında yaşandı. Yamal, sahada iz bırakmak için büyük çaba sarf ediyordu, ancak teknik ekibin tekrar tekrar verdiği talimatlar – özellikle strateji ve takım arkadaşlarıyla paslaşmaya ilişkin olanlar – onun hayal kırıklığına uğramasına neden olmuş olabilir.

    Yamal, önümüzdeki Çarşamba günü Camp Nou'da aynı rakiple karşılaşmadan önce konsantrasyonunu tamamen geri kazanmalı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında oynanacak bu yeni mücadelenin daha da çekişmeli geçmesi bekleniyor.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM