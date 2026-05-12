Açığa çıktı: Wrexham’ın yeni Kop tribünü ne zaman açılacak? Rob Mac ve Ryan Reynolds, Premier Lig’i kovalayan Kırmızı Ejderhalar için heyecan verici bir tahminde bulunuyor

Wrexham taraftarları, efsanevi Racecourse Ground stadyumunun yenileme çalışmalarıyla ilgili haberleri sabırsızlıkla bekliyordu ve eş başkan Mac, "seyircilerin tribünlere doluşacağı" aşamanın ne zaman başlayacağını doğrulamak üzere resmi bir açıklama yaptı.

Collider Interviews'a konuşan Mac, taraftarların beklentilerini yönetmek için kesin bir açıklama yaptı. Mac, "Bunu kamuoyuna açıklayacağım, çünkü kamuoyuna açıkladıktan sonra işler daha kolay oluyor. Stadyum, 2027-28 sezonunun başlangıcında hazır olacak. Stadyum açılacak ve bu da tribünlerin dolacağı anlamına geliyor. Gelecek sezon değil, ondan sonraki sezon. Tribünlerde oturan ve futbol maçı izleyen insanlar olacak."



