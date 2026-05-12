Getty Images Entertainment
Çeviri:
Açığa çıktı: Wrexham’ın yeni Kop tribünü ne zaman açılacak? Rob Mac ve Ryan Reynolds, Premier Lig’i kovalayan Kırmızı Ejderhalar için heyecan verici bir tahminde bulunuyor
Yeni Kop tribünü için son tarih
Wrexham taraftarları, efsanevi Racecourse Ground stadyumunun yenileme çalışmalarıyla ilgili haberleri sabırsızlıkla bekliyordu ve eş başkan Mac, "seyircilerin tribünlere doluşacağı" aşamanın ne zaman başlayacağını doğrulamak üzere resmi bir açıklama yaptı.
Collider Interviews'a konuşan Mac, taraftarların beklentilerini yönetmek için kesin bir açıklama yaptı. Mac, "Bunu kamuoyuna açıklayacağım, çünkü kamuoyuna açıkladıktan sonra işler daha kolay oluyor. Stadyum, 2027-28 sezonunun başlangıcında hazır olacak. Stadyum açılacak ve bu da tribünlerin dolacağı anlamına geliyor. Gelecek sezon değil, ondan sonraki sezon. Tribünlerde oturan ve futbol maçı izleyen insanlar olacak."
- Getty Images Sport
Artan kapasite ve Hollywood'a yönelik hedefler
Kop tribünü için revize edilen planlar, orijinal tasarımlardan çok daha iddialı. Kulüp, geçen yaz 2.250 koltuk daha ekleyerek tribünün toplam kapasitesini 7.750'ye çıkarmak üzere güncellenmiş bir imar başvurusu sundu.
İnşaat tamamlandığında, tarihi Racecourse Ground stadyumu yeniden dört taraflı bir stadyum haline gelecek ve toplam kapasitesi 18.000'i aşacak.
Reynolds, inşaatı yavaşlatan lojistik engelleri aşmada ortağının azmini övdü. Reynolds şunları ekledi: “Bu adam işleri halleder. Rob'a imkansız bir şey söylerseniz, göz bebeklerinin aniden büyüdüğünü ve içinden bir şeyler olduğunu görürsünüz.” Kulüp, uzak da olsa nihai hedefi Premier League olan EFL yolculuğuna hazırlanırken bu azim çok önemlidir.
Kuzey Galler için birinci sınıf bir mekan
Bu yenileme çalışması sadece ulusal başarılarla sınırlı değil; aynı zamanda Wrexham’a uluslararası prestijini geri kazandırmayı da hedefliyor. Yeni tribün, stadyumun UEFA Kategori 4 şartlarını yerine getirmesini sağlayacak.
Bu sıralama, Avrupa'daki stadyumlar için ulaşılabilecek en yüksek seviyedir; bu da Racecourse'un gelecekte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Şampiyonası maçlarına ev sahipliği yapabileceği anlamına gelir.
- AFP
PL hayali için geleceğe hazırlık
Wrexham, Hollywood'un spot ışıkları altında yıldırım hızıyla yükselişini sürdürürken, altyapı da saha içindeki başarıya ayak uydurmak zorundadır. Yeni Kop tribünü, güvenli ayakta izleme alanları, konuk ağırlama süitleri ve erişilebilirlik açısından iyileştirilmiş koltuklar gibi modern olanaklara sahip olacak. Bu tesis, Birleşik Krallık'ın 2035 Kadınlar Dünya Kupası adaylığı için potansiyel bir ev sahibi mekan olarak şimdiden belirlenmiştir.
2027'ye ertelenmesi bazıları için hayal kırıklığı yaratabilir, ancak kulüp sahipleri, bu ikonik mekanın kulübün yüksek hedeflerine uygun hale getirilmesi için beklemenin buna değeceğini açıkça belirtiyor.