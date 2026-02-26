Açığa çıktı: Victor Osimhen'in Galatasaray'dan Serie A'ya dönmesini engelleyen gizli ceza maddesi, Napoli'nin 75 milyon euroluk transferin ardından forvetin yerli rakiplerine katılamayacağından emin olmasını sağlıyor

Bu yasal ve finansal zorluklara rağmen, Osimhen Torino'nun devleri ve şu anki teknik direktörü Luciano Spalletti'ye olan hayranlığını gizlemeye pek çalışmadı. Allianz Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan forvet, Juve'de oynamak "bir ayrıcalık" olacağını, özellikle de Napoli'nin tarihi Scudetto zaferinde en iyi performansını ortaya çıkaran teknik direktörle yeniden bir araya gelmenin "bir ayrıcalık" olacağını itiraf etti. Aralarındaki bağın yoğunluğunu detaylı bir şekilde anlatan Osimhen, Spalletti'nin "o kadar çok önemsediğini ki antrenman sahasında uyuduğunu" belirtti ve teknik direktöre borçlu olduğunu hissettiğini açıkladı. Osimhen'in Juventus'a attığı golü stadyumda kutlamayı reddetmesi, eski ve potansiyel gelecekteki patronuna açık bir selam niteliğindeydi ve bu derin saygıyı açıkça ortaya koydu. Ayrıca, 26 yaşındaki oyuncu kısa süre önce Juventus efsanesi Alessandro Del Piero ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "tüm zamanların en iyilerinden birini görmüş olduğum için şanslı hissediyorum" yazarak büyük bir heyecan yarattı.