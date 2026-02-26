Getty Images Sport
Açığa çıktı: Victor Osimhen'in Galatasaray'dan Serie A'ya dönmesini engelleyen gizli ceza maddesi, Napoli'nin 75 milyon euroluk transferin ardından forvetin yerli rakiplerine katılamayacağından emin olmasını sağlıyor
Napoli'nin katı kuralı
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Süper Lig devleri geçen yaz eski Lille oyuncusunu 75 milyon euroya transfer ettiğinde, Partenopei onun İtalya yarımadasındaki kaderinin efendisi olmaya devam etti. Juve ve diğer İtalyan kulüplerini caydırmak için tasarlanan bu özel madde, çok büyük bir ağırlığa sahip. Galatasaray, bu forveti bir Serie A kulübüne geri satarsa, Napoli'ye 70 milyon euro tutarında ek bir ceza ödemek zorunda kalacak. Bu "İtalya karşıtı" koruma 24 ay boyunca geçerli olacak ve Osimhen'in 1 Eylül 2027'den önce eski kulübüne kolayca geri dönmesini engelleyecek.
Tek çıkış yolu
Bu büyük engele rağmen, bir parça umut verebilecek küçük bir "gri alan" var. Galatasaray'ın cezalandırılmasını önlemek için, Juventus gibi bir kulüp varsayımsal olarak Napoli ile doğrudan görüşerek ayrı bir mali anlaşmaya varabilir. Ancak, bu boşluk araştırılsa bile, Osimhen'in astronomik maaşı neredeyse aşılmaz bir başka engel teşkil ediyor. Forvet oyuncusu şu anda sezon başına 15 milyon avroluk sabit bir maaş alıyor ve performansa bağlı primlerle yıllık net maaşı 21 milyon avroya kadar çıkabiliyor. Büyüme Kararnamesi'nin daha önce sağladığı vergi avantajları olmadan, İtalya'daki hiçbir kulüp şu anda tek bir oyuncunun maaşı için bu kadar büyük bir harcama yapamaz.
Yöneticiye saygı
Bu yasal ve finansal zorluklara rağmen, Osimhen Torino'nun devleri ve şu anki teknik direktörü Luciano Spalletti'ye olan hayranlığını gizlemeye pek çalışmadı. Allianz Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan forvet, Juve'de oynamak "bir ayrıcalık" olacağını, özellikle de Napoli'nin tarihi Scudetto zaferinde en iyi performansını ortaya çıkaran teknik direktörle yeniden bir araya gelmenin "bir ayrıcalık" olacağını itiraf etti. Aralarındaki bağın yoğunluğunu detaylı bir şekilde anlatan Osimhen, Spalletti'nin "o kadar çok önemsediğini ki antrenman sahasında uyuduğunu" belirtti ve teknik direktöre borçlu olduğunu hissettiğini açıkladı. Osimhen'in Juventus'a attığı golü stadyumda kutlamayı reddetmesi, eski ve potansiyel gelecekteki patronuna açık bir selam niteliğindeydi ve bu derin saygıyı açıkça ortaya koydu. Ayrıca, 26 yaşındaki oyuncu kısa süre önce Juventus efsanesi Alessandro Del Piero ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "tüm zamanların en iyilerinden birini görmüş olduğum için şanslı hissediyorum" yazarak büyük bir heyecan yarattı.
Donmuş bir anlaşma
"İtalya karşıtı" maddesi, Juventus ve Napoli arasındaki acı rekabeti hatırlatan bir unsurdur. Bu iki takım arasında her transfer görüşmesi, yüksek riskli bir satranç oyunu gibi ele alınır. Oyuncu ve Bianconeri, yeniden bir araya gelme fikrini aktif olarak değerlendiriyor gibi görünse de, İstanbul'da imzalanan sözleşmenin soğuk gerçekliği, herhangi bir transferin şu anda askıya alındığı anlamına geliyor. Taraftarlar, bu özel transfer serüveninin nihai, siyah-beyaz bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağını görmek için muhtemelen 2027 yılına kadar beklemek zorunda kalacaklar.
