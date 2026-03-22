Açığa çıktı: Trent Alexander-Arnold, Real Madrid’in Atlético ile oynadığı maçta neden yedek kulübesinde kaldı?
Arbeloa'ya verilen disiplin cezası
Alexander-Arnold'u yedek kulübesine gönderme kararı İspanya'nın başkentinde şok etkisi yarattı, ancak bu kararın ardında yatan neden tamamen disiplinle ilgili.
Marca'ya göre, eski Liverpool oyuncusu haftanın son antrenmanlarından birine geç geldi ve bu durum teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın sağ bek oyuncusuna karşı sert bir tavır almasına neden oldu.
Arbeloa, taktiksel avantajlardan ziyade soyunma odasındaki iç kurallara öncelik vererek, takımın geri kalanına net bir mesaj göndermeyi tercih etti. Madrid derbisinin önemi ne kadar büyük olursa olsun, teknik direktör, oyuncunun statüsüne bakılmaksızın düzen ve disiplini sağlamanın gerekli olduğunu düşündü.
Carvajal ilk 11'e geri döndü
Alexander-Arnold'un yedek kulübesine çekilmesiyle, tecrübeli savunma oyuncusu Dani Carvajal yeniden ilk on birde yer aldı. Bu taktiksel değişiklik, İngiliz oyuncunun herhangi bir fiziksel rahatsızlığı ya da sakatlık endişesinden kaynaklanmadı; aksine, maç öncesi hazırlık sürecinde gösterdiği dakik olmama durumunun doğrudan bir sonucu oldu.
Alexander-Arnold'un maçın başlangıcından itibaren kadroda yer almaması, Arbeloa'nın görev süresinde önemli bir an olarak kayda geçti ve hiçbir bireyin teknik ekibin belirlediği kurallardan daha önemli olmadığını kanıtladı.
Hansi Flick modelini izleyerek
Real Madrid teknik direktörünün benimsediği katı yaklaşım, El Clásico’nun her iki tarafında da görülen yönetim tarzını yansıtıyor. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takım toplantılarına veya maç öncesi toplantılara geç kalan oyuncuları cezalandırmasıyla tanınan benzer sert taktikleriyle ün salmış durumda.
Marcus Rashford ve Jules Kounde gibi oyuncular, daha önce benzer ihlaller nedeniyle Flick'in öfkesiyle karşı karşıya kalmıştı. Yıldız sağ bekini yedek kulübesine göndererek Arbeloa, soyunma odasının çıkarlarının sahadaki sportif çıkarların önüne geçmesi gerektiğine inandığını gösteriyor.
Arbeloa'nın kadro seçimleri eleştirilerin hedefinde
Sağ bek pozisyonu manşetleri süslerken, Blancos'un ilk 11'inde dikkat çeken başka kararlar da vardı. Álvaro Carreras'ın sakatlığından kurtulup kadroda yer almasına rağmen, Fran García savunmanın sol kanadındaki yerini korudu.
Daha ileride ise Brahim Diaz, hücumda Vinicius Junior ile ortaklığını sürdürüyor. Bu durum, son dönemdeki yokluğunun ardından Kylian Mbappe'nin ilk 11'e döneceğini bekleyen birçok kişi için sürpriz oldu, ancak Fransız oyuncu, Alexander-Arnold ile birlikte yedek kulübesinde şansını beklemek zorunda kalacak.
