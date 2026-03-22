Açığa çıktı: Trent Alexander-Arnold, Real Madrid’in Atlético ile oynadığı maçta neden yedek kulübesinde kaldı?

Alexander-Arnold'u yedek kulübesine gönderme kararı İspanya'nın başkentinde şok etkisi yarattı, ancak bu kararın ardında yatan neden tamamen disiplinle ilgili.

Marca'ya göre, eski Liverpool oyuncusu haftanın son antrenmanlarından birine geç geldi ve bu durum teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın sağ bek oyuncusuna karşı sert bir tavır almasına neden oldu.

Arbeloa, taktiksel avantajlardan ziyade soyunma odasındaki iç kurallara öncelik vererek, takımın geri kalanına net bir mesaj göndermeyi tercih etti. Madrid derbisinin önemi ne kadar büyük olursa olsun, teknik direktör, oyuncunun statüsüne bakılmaksızın düzen ve disiplini sağlamanın gerekli olduğunu düşündü.