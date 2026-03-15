Kylian Mbappe Erling Haaland Real Madrid Manchester City 2025-26 Champions League
Açığa çıktı: Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde diz sakatlığıyla ilgili son gelişmelerin açıklanmasının ardından, Kylian Mbappé'nin Real Madrid formasıyla Manchester City karşısında üstleneceği rol

Kylian Mbappé'nin bu Pazartesi Real Madrid kadrosuyla birlikte İngiltere'ye doğru yola çıkacağı bildiriliyor. Maçı kenardan izlemek zorunda kalmamak için her şeyi göze alan forvet, Manchester City ile oynanacak bu kritik Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Álvaro Arbeloa'nın kadrosunda yer alabilmek için çaba gösteriyor. Son maçlarda forma giyemeyen Fransız oyuncu, takımının Etihad Stadyumu'ndaki zorlu atmosferi aşmasına ve çeyrek finale yükselmesini sağlamaya can atıyor.

    Fransız süperstar, bu karşılaşmanın öneminin farkında ve sorumluluğundan kaçmak istemiyor. AS’nin haberine göre, son üç haftadır uygulanan temkinli tedavi planının ardından sol dizindeki iyileşme açıkça görülüyor. Henüz yüzde 100 formda olmasa da, kaydettiği ilerleme, Pep Guardiola’nın takımına karşı oynanacak maçın kadrosuna girmesine yol açtı.

    Etihad'da etkili bir yedek rol bekleniyor

    Blancos'un sembolü olmasına rağmen, haberlere göre Mbappé maça muhtemelen yedek kulübesinde başlayacak. Bu durum, Barcelona ile oynanan İspanya Süper Kupa finalinde izlenen taktiğin bir yansıması niteliğinde; o maçta da Mbappé, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında etkili bir silah olarak sahaya sürülmüştü. Son haberler, ağrısının azaldığını ve Valdebebas'taki hızlı iyileşme süreciyle, sağlık ekibinin ameliyattan kaçınma kararının haklı çıktığını gösteriyor.

    Real Madrid teknik direktörü Arbeloa, forvetinin durumuyla ilgili net bir açıklama yaptı ve Cumartesi günü Elche ile oynanacak maç öncesinde şunları söyledi: "Durum karmaşık değil. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. İyileşmesi olması gerektiği gibi ilerliyor. Bir plan yaptık ve bu onun iyileşme sürecine bağlı, ama bence iyi olacak. Yarın oynayamayacak, ama Manchester'a gideceğinden eminim. Manchester'a gidebilmesini istiyorum. Yarın ve Pazar günü durumuna bakıp nihai kararımızı vereceğiz."

    Mbappé'nin dönüşü büyük bir moral kaynağı olsa da, Arbeloa hâlâ takımın çifte kupa hedefini tehlikeye atan zorlu bir sakatlık listesiyle boğuşuyor. Kadro oldukça zayıflamış durumda; Elche galibiyetinde açıklanan resmi kadro listesi, Jude Bellingham, Rodrygo ve Eder Militao'nun David Alaba ve Ferland Mendy ile birlikte hâlâ sahalardan uzak olduğunu doğruladı.

    Bu kriz, teknik direktörü 4-1'lik galibiyette La Fabrica'dan gelen akademi yıldızlarına büyük ölçüde güvenmeye zorladı. Ancak, Pep Guardiola'nın takımına karşı ilk maçta sergilenen üstün performansın ardından takımın morali hala çok yüksek ve bu da sakatlıktan dönen oyuncuların iyileşme sürecinin son aşamalarını atlatmaları için gerekli motivasyonu sağlıyor.

    Etihad karşılaşması öncesinde heyecan artıyor

    Dikkatler tamamen Avrupa’ya çevrilmiş olsa da, Madrid hafta sonu Elche’yi 4-1 mağlup ederek Manchester City maçına moralli bir şekilde çıkmayı başardı. Arda Güler’in muhteşem bir uzak mesafe golünün de yer aldığı bu galibiyet, Arbeloa’nın kadrosunda rotasyon yapmasına ve akademi mezunlarına süre verirken, İngiltere deplasmanı öncesinde tecrübeli yıldızlarını dinlendirmesine olanak tanıdı. Mbappe'nin, yedek kulübesinde de olsa geri dönüşü, Los Blancos'a büyük bir psikolojik destek sağladı. Yıldız oyuncusunun maçın sonlarında sahaya çıkma potansiyeli ile Real Madrid, Etihad'ın ateşli atmosferinde yolunu bulup bir başka Avrupa şampiyonluğuna doğru ilerlemeye hazır görünüyor.

