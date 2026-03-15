Açığa çıktı: Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde diz sakatlığıyla ilgili son gelişmelerin açıklanmasının ardından, Kylian Mbappé'nin Real Madrid formasıyla Manchester City karşısında üstleneceği rol

Blancos'un sembolü olmasına rağmen, haberlere göre Mbappé maça muhtemelen yedek kulübesinde başlayacak. Bu durum, Barcelona ile oynanan İspanya Süper Kupa finalinde izlenen taktiğin bir yansıması niteliğinde; o maçta da Mbappé, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında etkili bir silah olarak sahaya sürülmüştü. Son haberler, ağrısının azaldığını ve Valdebebas'taki hızlı iyileşme süreciyle, sağlık ekibinin ameliyattan kaçınma kararının haklı çıktığını gösteriyor.

Real Madrid teknik direktörü Arbeloa, forvetinin durumuyla ilgili net bir açıklama yaptı ve Cumartesi günü Elche ile oynanacak maç öncesinde şunları söyledi: "Durum karmaşık değil. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. İyileşmesi olması gerektiği gibi ilerliyor. Bir plan yaptık ve bu onun iyileşme sürecine bağlı, ama bence iyi olacak. Yarın oynayamayacak, ama Manchester'a gideceğinden eminim. Manchester'a gidebilmesini istiyorum. Yarın ve Pazar günü durumuna bakıp nihai kararımızı vereceğiz."