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Açığa çıktı: Real Madrid ve Barcelona'nın ilgisi sürerken Chelsea'nin belirlediği ücret: Marc Cucurella'nın istenen bedeli
Atlético Madrid, İspanya'da liderlik koltuğunda
Atletico Madrid, Cucurella için en ciddi talipler arasına çıktı ve 27 yaşındaki oyuncuyu savunma seçeneklerini güçlendirmek için öncelikli bir transfer olarak görüyor. Diego Simeone’nin takımının, diğer ilgilenen kulüpler planlarını kesinleştirmeden önce anlaşmayı sonuçlandırmak umuduyla önümüzdeki haftalarda Chelsea ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. İspanyol kulüp, rakiplerinden bir adım önde olmak amacıyla spor direktörü Mateu Alemany aracılığıyla şimdiden temas kurdu.
Atletico hızlı hareket etmek istese de, iki kulüp arasında değerleme konusunda önemli bir fark var. Haberlere göre Atleti şu anda 43 milyon sterlin (50 milyon avro/58 milyon dolar) altındaki bir anlaşmayı hedefliyor. Öte yandan talkSPORT'a göre Chelsea, oyuncunun sözleşmesinin hala üç yıl kaldığını bilerek 61 milyon sterlin (70 milyon avro/82 milyon dolar) civarında bir rakamda ısrarcı.
- Getty Images Sport
Barcelona ve Real Madrid tetikte
Cucurella için yaşanan rekabet Metropolitano ile sınırlı değil; hem Barcelona hem de Real Madrid, oyuncunun transfer durumunu yakından takip ediyor. Ünlü La Masia akademisinden yetişen savunma oyuncusu için Katalonya’ya dönüş, manevi bir değer taşıyor. Oyuncu, çocukluk kulübünden gelecek bir teklifi “reddetmenin zor olacağını” açıkça itiraf etse de, Barça’nın mali kısıtlamaları nedeniyle resmi bir hamle yapmadan önce bazı oyuncuları elden çıkarmak zorunda kalabilir.
Real Madrid de sol bek ile ilgileniyor, ancak karşı kanatta Trent Alexander-Arnold'a rakip olacak bir oyuncuyu kadroya kattıktan sonra, şu anki öncelikleri yeni bir stoper transferi olmaya devam ediyor. Ancak Cucurella'nın enerjisi ve teknik özellikleri, onu Los Blancos için cazip bir alternatif haline getiriyor. Yurtiçinde istikrarlı performansı ve uluslararası başarıları sayesinde ünü hızla artan Cucurella, Londra'daki zorlu başlangıcını aşan bir oyuncu olarak, Chelsea'nin yüksek bir transfer ücreti talep edebileceği güçlü bir konumda bulunuyor.
Chelsea'nin gençlik politikasına yönelik eleştirel bir bakış
Istikrarlı bir performans sergileyen bir oyuncu olmasına rağmen, Cucurella son zamanlarda kulübün izlediği yol konusunda bazı endişelerini dile getirdi. Paris Saint-Germain’e karşı 5-2’lik hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından, savunma oyuncusu gençlik ve tecrübe arasında daha iyi bir denge kurulması gerektiğini vurguladı. Cucurella, The Athletic’e verdiği demeçte, “Tecrübe eksikliğimiz vardı” dedi. “Birçok oyuncu için bu kalibrede bir maçta oynamak ilk kez oluyordu ve bunun bedelini ödedik... Bunun kulübün politikasının bir parçası olduğunu ve genç oyuncularla sözleşme imzalayarak geleceğe bakmak istediklerini anlıyorum. Ancak, hâlâ burada olan ve büyük başarılar elde etmek isteyen bizler için, bu tür anlar cesaret kırıcı oluyor."
- Getty Images Sport
Gelecek, değerlemeye bağlıdır
Chelsea, Cucurella’nın geçen yıl imzaladığı sözleşme uzatması sayesinde bu durum karşısında sakinliğini koruyor. Ancak kulüp yönetimi, kadroyu yeniden şekillendirme çalışmalarına devam ederken bir satış olasılığını da göz ardı etmiyor. Sonuç olarak, Blues, 61 milyon sterlinlik fiyat talebi karşılanırsa ayrılığa izin verecek. 2022'de onu Brighton'dan transfer etmek için büyük bir yatırım yapan kulüp, bu ücretin önemli bir kısmını geri kazanmaya kararlı. Yaz transfer dönemi yaklaşırken ve 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Cucurella'nın uluslararası sahnedeki performansı, İspanyol yıldız için tekliflerin ne kadar yüksek olacağını daha da belirleyebilir.