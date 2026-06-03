Atletico Madrid, Cucurella için en ciddi talipler arasına çıktı ve 27 yaşındaki oyuncuyu savunma seçeneklerini güçlendirmek için öncelikli bir transfer olarak görüyor. Diego Simeone’nin takımının, diğer ilgilenen kulüpler planlarını kesinleştirmeden önce anlaşmayı sonuçlandırmak umuduyla önümüzdeki haftalarda Chelsea ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. İspanyol kulüp, rakiplerinden bir adım önde olmak amacıyla spor direktörü Mateu Alemany aracılığıyla şimdiden temas kurdu.

Atletico hızlı hareket etmek istese de, iki kulüp arasında değerleme konusunda önemli bir fark var. Haberlere göre Atleti şu anda 43 milyon sterlin (50 milyon avro/58 milyon dolar) altındaki bir anlaşmayı hedefliyor. Öte yandan talkSPORT'a göre Chelsea, oyuncunun sözleşmesinin hala üç yıl kaldığını bilerek 61 milyon sterlin (70 milyon avro/82 milyon dolar) civarında bir rakamda ısrarcı.



