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Açığa Çıktı: Real Madrid’in rekor kıran Michael Olise teklifi - Bayern Münih’ten alınacak Fransız kanat oyuncusu, Neymar’ın tarihi 222 milyon avroluk transferini gölgede bırakacak
223 milyon avro değerinde rekor kıran bir teklif
Küresel futbol piyasasında şok dalgaları yaratacak bir hamle olarak, Real Madrid’in Olise için toplamda inanılmaz bir rakam olan 223 milyon avro (192 milyon sterlin/255 milyon dolar) tutarında bir teklif paketi hazırladığı iddia ediliyor. SPORT'un haberine göre, teklif 190 milyon avro (164 milyon sterlin/217 milyon dolar) tutarında sabit bir ücret ile 33 milyon avro (28 milyon sterlin/38 milyon dolar) tutarında performansa bağlı değişken ödemeden oluşuyor.
Bu dudak uçuklatan meblağ, 2017 yılında PSG'nin Neymar için Barcelona'ya ödediği 222 milyon avroyu aşarak, Fransız oyuncuyu tarihin en pahalı futbolcusu yapacaktır. Bu anlaşma, Perez'in transfer stratejisinde önemli bir tırmanışı temsil ediyor.
Kısa süre önce yapılan seçim kampanyası sırasında Real Madrid başkanı, "Real Madrid'in bir futbolcu için bir Avrupa takımına yaptığı en büyük teklifi sunacağım" demişti; şimdi bu sözünü yerine getirmeye kararlı görünüyor.
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Bayern Münih, Fransız yıldız konusunda kararlılığını sürdürüyor
Giderek artan spekülasyonlara rağmen, Bayern Münih, en değerli oyuncusunu kaybetme niyetinde olmadığını açıkça ortaya koydu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Allianz Arena’da kilit bir figür haline geldi ve şu anda 2029 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip.
Bayern başkanı Herbert Hainer, kulübün tutumunu açıkça dile getirerek İspanya'nın başkentinde dolaşan söylentileri yatıştırmaya çalıştı.
Konuyla ilgili olarak konuşan Hainer, Madrid’in “boşuna çaba sarf etmemesi gerektiğini, çünkü Bayern’in Michael’ı satmak istemediğini” vurguladı. Hainer ayrıca şunları ekledi: “Real Madrid ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bana ulaşarak Olise ile kesinlikle hiçbir temas kurmadıklarını ve medyada sürekli yer alan bu spekülasyonların devam etmesini istemediklerini belirttiler.”
Olise, geleceği konusunda netlik arıyor
Kylian Mbappé ile birlikte geçirdiği muhteşem bir sezon ve verimli bir 2026 Dünya Kupası'nın ardından, Olise'nin değeri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Haberlere göre, kanat oyuncusu Bayern yetkilileriyle bir görüşme talep etti; kulübün tutumunu anlamak ve “skandal niteliğinde” bir teklif gelmesi durumunda kulübün pazarlık yapmaya istekli olup olmayacağını belirlemek amacıyla.
Santiago Bernabeu'dan gelen ilgi tek etken değil; zira Olise, birçok üst düzey kulübün durumunu takip ettiğinin farkında.
Ancak, Madrid’de Mbappé’ye katılmanın ve birçok taraftarın “Rüya Takımı”nın bir parçası olmanın cazibesi, göz ardı edilemeyecek kadar büyük olabilir. Oyuncu şu anda mevcut kulübüyle aktif olarak diyalog kurmaya çalıştığı için, değerleme konusunda kesin bir karar vermesi için baskı Bayern yönetim kuruluna kayıyor.
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Real Madrid'in dönüşüm dolu yaz dönemi
Madrid, yüksek beklentilerin altında kalan iki sezonun ardından toparlanmak amacıyla transfer döneminde şimdiden aktif bir tutum sergilemiş ve dört yeni oyuncuyu kadrosuna katmıştır. Olise’nin transferi, hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde hakimiyet kurmak için yapbozun son parçası olarak görülüyor.
Kulüp, Alman devi ile profesyonel ilişkilerini korumak amacıyla daha önce görüşmelerin olmadığını belirten resmi bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı, ancak son haberlerin yoğunluğu bir transferin hazırlandığını gösteriyor.
Anlaşma gerçekleşirse, bu spor tarihinde tarihi bir an olacak ve Neymar’ın dünyanın en pahalı futbolcusu olarak sürdürdüğü dokuz yıllık saltanatına resmi olarak son verecek.