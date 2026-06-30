Açığa Çıktı: Real Madrid’in rekor kıran Michael Olise teklifi - Bayern Münih’ten alınacak Fransız kanat oyuncusu, Neymar’ın tarihi 222 milyon avroluk transferini gölgede bırakacak

Küresel futbol piyasasında şok dalgaları yaratacak bir hamle olarak, Real Madrid’in Olise için toplamda inanılmaz bir rakam olan 223 milyon avro (192 milyon sterlin/255 milyon dolar) tutarında bir teklif paketi hazırladığı iddia ediliyor. SPORT'un haberine göre, teklif 190 milyon avro (164 milyon sterlin/217 milyon dolar) tutarında sabit bir ücret ile 33 milyon avro (28 milyon sterlin/38 milyon dolar) tutarında performansa bağlı değişken ödemeden oluşuyor.

Bu dudak uçuklatan meblağ, 2017 yılında PSG'nin Neymar için Barcelona'ya ödediği 222 milyon avroyu aşarak, Fransız oyuncuyu tarihin en pahalı futbolcusu yapacaktır. Bu anlaşma, Perez'in transfer stratejisinde önemli bir tırmanışı temsil ediyor.

Kısa süre önce yapılan seçim kampanyası sırasında Real Madrid başkanı, "Real Madrid'in bir futbolcu için bir Avrupa takımına yaptığı en büyük teklifi sunacağım" demişti; şimdi bu sözünü yerine getirmeye kararlı görünüyor.







