Açığa çıktı: Real Madrid’in Jose Mourinho’nun dönüşünü açıklayacağı tarih - ‘Özel Adam’, Santiago Bernabéu’dan gelen acil yardım çağrısına cevap vermeye hazır

Mourinho, Madrid'in başına geçmek üzere sözlü olarak anlaşmaya vardı; masada iki yıllık bir sözleşme bulunuyor. Her ne kadar resmi belgeler henüz imzalanmamış olsa da, "Özel Adam" Portekiz ligi sezonunun sona ermesinin ardından geleceği hakkında şimdiden açıklamalarda bulundu.

Kulüp, La Liga'da Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer alıp Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendikten sonra, Başkan Florentino Perez yeniden Mourinho'ya yöneldi.

Mourinho geçtiğimiz günlerde, "Real Madrid'den henüz bir haber almadım, ancak hiçbirimiz saf değiliz ve [menajerim] Jorge [Mendes], başkan ve kulüp yönetimi arasında görüşmeler yapılıyor" dedi.

Mourinho sözlerine şöyle devam etti: "Haftaya Real Madrid ile şahsen görüşeceğim ve o zaman kararımı vereceğim. Şu ana kadar sadece Real Madrid ile Jorge Mendes arasında görüşmeler oldu, benimle değil."



