AFP
Çeviri:
Açığa çıktı: Real Madrid’in Jose Mourinho’nun dönüşünü açıklayacağı tarih - ‘Özel Adam’, Santiago Bernabéu’dan gelen acil yardım çağrısına cevap vermeye hazır
Mourinho'nun dönüşü için duyuru tarihi belirlendi
ESPN’e bilgi veren kaynaklara göre Real Madrid, La Liga sezonu sona erdiğinde önümüzdeki Pazar veya Pazartesi günü Jose Mourinho’nun teknik direktör olarak geri dönüşünü duyurmayı planlıyor. Madrid, 2025-26 sezonunun son maçı olarak Cumartesi günü Bernabeu’da Athletic Club’ı ağırlayacak.
Bu hamle, kulüp ile 2010-2013 yılları arasında takımı çalıştıran teknik direktör arasında dramatik bir yeniden birleşmeyi işaret ediyor. Mourinho, geçtiğimiz sezonu geçirdiği mevcut kulübü Benfica'ya veda etti.
Teknik direktör daha önce Lizbon'da kalma ihtimalinin yüzde 99 olduğunu belirtmiş olsa da, İspanya'nın başkentinin cazibesi karşı konulamaz kadar güçlü oldu.
- AFP
İki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı
Mourinho, Madrid'in başına geçmek üzere sözlü olarak anlaşmaya vardı; masada iki yıllık bir sözleşme bulunuyor. Her ne kadar resmi belgeler henüz imzalanmamış olsa da, "Özel Adam" Portekiz ligi sezonunun sona ermesinin ardından geleceği hakkında şimdiden açıklamalarda bulundu.
Kulüp, La Liga'da Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer alıp Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendikten sonra, Başkan Florentino Perez yeniden Mourinho'ya yöneldi.
Mourinho geçtiğimiz günlerde, "Real Madrid'den henüz bir haber almadım, ancak hiçbirimiz saf değiliz ve [menajerim] Jorge [Mendes], başkan ve kulüp yönetimi arasında görüşmeler yapılıyor" dedi.
Mourinho sözlerine şöyle devam etti: "Haftaya Real Madrid ile şahsen görüşeceğim ve o zaman kararımı vereceğim. Şu ana kadar sadece Real Madrid ile Jorge Mendes arasında görüşmeler oldu, benimle değil."
Madrid seçimleri Mourinho'nun atanmasını nasıl etkileyebilir?
Perez geçen hafta seçim çağrısında bulundu; aday olmak isteyenlerin 23 Mayıs Cumartesi gününe kadar başvurmaları gerekiyor.
Perez yeniden aday olacağını zaten açıklamışken, iş adamı Enrique Riquelme Pazartesi günü aday olup olmayacağına "iki veya üç gün içinde" karar vereceğini belirtti. Perez'in rakibi olmazsa otomatik olarak yeniden seçilecek; Riquelme aday olursa seçim kampanyası başlayacak.
Kaynaklar ESPN'e, Perez'in bu nedenle Mourinho'nun sözleşmesine, Riquelme'nin seçimleri kazanması halinde Portekizli teknik direktörle devam etmeme ve başka bir adaya geçme seçeneği sunan bir madde eklemeyi düşündüğünü söyledi.
Ancak Perez, kulübün rekabet gücünü artırdığı ve on yılı aşkın bir süredir devam eden başarının temellerini attığı için Mourinho'yu överek, bu atamanın arkasındaki itici güç olmaya devam ediyor.
- AFP
Bernabeu'daki krize çözüm bulmak
Mourinho'nun, Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine geçen Alvaro Arbeloa'nın görevini devralması bekleniyor. Her iki teknik direktör de kupa kazanamadı ve Madrid iki yıl üst üste eli boş kaldı.
Mourinho'nun tam bir adanmışlık talep edeceği ve son iki sezonda takımı zorlayan kas sakatlıklarının sıklığını azaltmak için kulübün sezon öncesi hazırlık ve rotasyon politikalarını baştan aşağı gözden geçirmeyi planladığı bildiriliyor.