Açığa çıktı: Real Madrid’in Endrick’in kiralanması veya kalıcı transferi konusundaki tutumu – Brezilyalı genç yetenek iki farklı rol için gündemde
Brezilyalı genç yıldız artık kredi alamayacak
Endrick, Lyon’da geçirdiği yarım sezonluk kiralık döneminin ardından bu yaz Madrid’e geri dönecek. Artık başka kiralık transferler olmayacak ve bir satış da gündemde değil. Madrid, Endrick’e kendisiyle ilgili planlarını çoktan bildirdi – ve o da bundan çok memnun. Artık La Liga’nın dev kulübünde başarıya ulaşma hayalini gerçekleştirmek için her zamankinden daha güçlü bir konumda olduğunu hissediyor.
AS'ye göre, Madrid'in Endrick'e olan bağlılığı mutlak: kulüp, onun şimdiye kadar tadını çıkaramadığı önemi kazanmasını istiyor. Sezonun başlarında Xabi Alonso, kulübün altyapısından yetişen forvet Gonzalo García'ya güvenmeyi tercih etti ve bu da Madrid'in o dönemki teknik direktörünün Endrick'i kenara itmesine neden oldu. O noktada hem oyuncu hem de kulüp, kiralanmasının en iyi seçenek olduğu konusunda hemfikirdi. Lyon'u seçtiler ve doğru kararı verdiler. Endrick, Brezilya ile Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor ve ardından ilk takım kadrosunda daha önemli bir konuma sahip olarak Madrid'e dönecek. Karar verildi.
Çok yönlülük ve ilk 11'e giden yol
Endrick’in Fransa’da sergilediği performans – 17 maçta 7 gol ve 6 asist – artık Madrid kadrosunda hak ettiği yeri kesin olarak alacak olan Brezilyalı oyuncu için güçlü bir referans niteliğinde. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca yönetimindeki formu, en üst düzeyde Avrupa futbolunun zorluklarına hazır olduğunu kanıtladı.
Lyon'da sağ kanatta yeteneklerini fazlasıyla kanıtlayan Endrick, İspanya'nın başkentinde Kylian Mbappe ve Vinícius Junior ile birlikte üçlü hücum hattında ilk 11'de yer alma şansını yakaladı. Ancak bu pozisyonu elde etmek için, diz sakatlığından dönen ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodrygo Goes'un yanı sıra Brahim Díaz ve Franco Mastantuono ile rekabet etmek zorunda kalacak.
Kylian Mbappe'ye destek olmak
Her halükarda Madrid, Endrick'i Mbappé için üst düzey bir yedek seçenek olarak da görüyor. Kanatlarda oynama fırsatının ötesinde, Endrick Fransız yıldızın arkasında 9 numaralı pozisyonda kulübün baş yedeği olmaya hazırlanıyor. Bu ikili rol, kadroya hayati bir derinlik katarken, gelişimini sürdürmesi için gerekli süreyi almasını da garanti ediyor.
Genç oyuncunun sağladığı taktiksel esneklik, kulüp yönetimi tarafından önemli bir değer olarak görülüyor. İster forvet hattında oynasın ister kanatlardan içeriye doğru kesip gelsin, Brezilyalı oyuncunun golcü içgüdüsü ve yaratıcılığının, zorlu bir iç saha ve Avrupa kampanyası sırasında takımın yıldız oyuncularının üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor.
90 milyon dolarlık yatırımı korumak
Los Merengues, 2022 yazında Palmeiras'tan transfer ettikleri Endrick'e yaptıkları büyük finansal yatırımı da korumaya çalışıyor (ancak bu transfer, oyuncunun Temmuz 2024'te 18 yaşını doldurmasıyla resmiyet kazandı). O zamandan beri kulüp, transfer ücreti (70 milyon dolara kadar), oyuncunun maaşı ve çeşitli komisyonları da dahil olmak üzere, genç oyuncunun transferi için yaklaşık 90 milyon dolar (78 milyon sterlin/106 milyon dolar) harcadı. Endrick için şimdi yeni bir ufuk açılıyor. Lyon'da neler yapabileceğini kanıtladıktan sonra, heyecan verici bir Dünya Kupası'na gidiyor. Burada süre alması bekleniyor ve bu turnuva sayesinde önemli ölçüde güçlenerek çıkabilir.