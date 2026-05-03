Açığa çıktı: Real Madrid’in Endrick’in kiralanması veya kalıcı transferi konusundaki tutumu – Brezilyalı genç yetenek iki farklı rol için gündemde

Endrick, Lyon’da geçirdiği yarım sezonluk kiralık döneminin ardından bu yaz Madrid’e geri dönecek. Artık başka kiralık transferler olmayacak ve bir satış da gündemde değil. Madrid, Endrick’e kendisiyle ilgili planlarını çoktan bildirdi – ve o da bundan çok memnun. Artık La Liga’nın dev kulübünde başarıya ulaşma hayalini gerçekleştirmek için her zamankinden daha güçlü bir konumda olduğunu hissediyor.

AS'ye göre, Madrid'in Endrick'e olan bağlılığı mutlak: kulüp, onun şimdiye kadar tadını çıkaramadığı önemi kazanmasını istiyor. Sezonun başlarında Xabi Alonso, kulübün altyapısından yetişen forvet Gonzalo García'ya güvenmeyi tercih etti ve bu da Madrid'in o dönemki teknik direktörünün Endrick'i kenara itmesine neden oldu. O noktada hem oyuncu hem de kulüp, kiralanmasının en iyi seçenek olduğu konusunda hemfikirdi. Lyon'u seçtiler ve doğru kararı verdiler. Endrick, Brezilya ile Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor ve ardından ilk takım kadrosunda daha önemli bir konuma sahip olarak Madrid'e dönecek. Karar verildi.