Açığa çıktı: Premier Lig kuralları nedeniyle ilk maçı ertelenen JJ Gabriel, Manchester United'da ne zaman ilk kez A takımda forma giyebilir?
Manchester United'ın bir sonraki süperstarı mı?
Manchester United, kendi altyapısından yetişen yetenekleri A takımına kazandırmasıyla dünya çapında tanınmaktadır; George Best, Sir Bobby Charlton, David Beckham, Ryan Giggs ve Paul Scholes gibi isimler, dünya çapında yıldızlara dönüşen akademi mezunlarının uzun listesinde yer almaktadır. Gabriel, önünde çok parlak bir gelecek olan en yeni akademi yıldızı gibi görünüyor ve 18 yaş altı takımındaki muhteşem formuyla şimdiden ses getirmiştir. 15 yaşındaki oyuncu, bu sezon 22 maçta 20 gol atarak Marcus Rashford'un dikkatini çekmiş ve Bryan Mbeumo'dan övgü almıştır.
Gabriel, Manchester United formasıyla ne zaman ilk maçına çıkabilir?
Gabriel, Premier Lig kuralları gereği oyuncuların söz konusu sezonun 31 Ağustos tarihine kadar 15 yaşını doldurmuş olmaları gerektiği için bu sezon United formasıyla ilk maçına çıkamadı. Manchester United’ın genç oyuncusu 15 yaşını ancak Ekim ayında doldurdu, yani bu şartı kıl payı kaçırdı. Ancak yaz aylarında kulübün sezon öncesi turunda United formasıyla ilk kez sahaya çıkacağı tahmin ediliyor. The Sun'a göre, Gabriel bu yaz hızlı bir şekilde gelişebilir ve kulübün turuna dahil edilecek birkaç genç oyuncudan biri olabilir. Manchester United, 2026 Dünya Kupası'na katılacakları için birçok birinci takım oyuncusunun yazın geç dönmesi nedeniyle genç oyunculara yönelebilir. Grup aşamasını geçen oyuncular, 22 Ağustos'ta yeni sezonun başlamasından sadece birkaç hafta önce, Ağustos ayı başlarına kadar kulübe dönemeyebilir.
Carrick, Gabriel hakkında ne söyledi?
Mevcut United teknik direktörü Carrick, Gabriel hakkında sorulan bir soruya yanıt vererek, genç oyuncunun muazzam bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü açıkça belirtti. "JJ gerçekten çok iyi gidiyor. Akademimizde çok iyi genç oyuncularımız var ve elimizden geldiğince genç oyuncuları [A takıma] çıkarmaya çalışıyoruz," dedi bu ayın başlarında gazetecilere.
"Oyuncuların gelip antrenman yapmalarını ve atmosferi hissetmelerini sağlamak için her zaman çaba gösteriyoruz. JJ büyük bir yetenek, bunu görmek oldukça açık ve U18 takımında gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Elbette ona çok değer veriyoruz, ancak bununla birlikte gelen her şeyi yönetmek ve diğer tüm genç oyuncularla yaptığımız gibi onun gelişiminde çalışmak ve bir üst seviyeye çıkması için doğru anı seçmek konusunda sabırlı olmak önemli. Antrenmanlarda gösterdiği performans, beklendiği gibi iyiydi ve genç oyuncuların bize katılması çok iyi bir şey."
Gabriel'in bundan sonra ne yapacağı?
Manchester United taraftarları önümüzdeki aylarda Gabriel'in gelişimini heyecanla takip edecek ve Carrick'in takımının sezonu güçlü bir şekilde tamamlamasını umut edecek. Son maçta Bournemouth ile berabere kalmaları, Kırmızı Şeytanlar'ı gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda güçlü bir konuma yerleştirdi. United üçüncü sırada yer alıyor ve bir maç eksiği olan Aston Villa'nın dört puan, beşinci sıradaki Liverpool'un ise altı puan üzerinde bulunuyor.
