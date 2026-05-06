Açığa çıktı: Neymar'ın MLS transferi konusunda kararını ne zaman vereceği - Brezilyalı süperstarın Inter Miami'de Lionel Messi ile yeniden bir araya gelmesi ve Cincinnati'ye transferi gündemde
Neymar'ın Amerikan rüyasının zaman çizelgesi
Neymar şu anda memleketinde Santos'ta bulunuyor, ancak 34 yaşındaki oyuncunun yurtdışında son bir büyük macera arayışına gireceği yönünde yaygın bir beklenti var. MLS'nin dünya çapındaki yıldızlar için bir sığınak haline gelmesiyle, Brezilyalı oyuncunun Florida'daki yakın arkadaşlarının açtığı yolu izlemesi büyük olasılık olarak görülüyor. Ancak, geleceğiyle ilgili kesin bir açıklama, uluslararası sahnedeki ortalığın yatışmasını beklemek zorunda kalacak.
Gazeteci Ben Jacobs, mevcut durumu açıklayarak, eski Paris Saint-Germain yıldızı için en büyük engellerin fiziksel kondisyon ve zamanlama olduğunu belirtti. Jacobs, talkSPORT'un yeni programı 'The S Word'de "Neymar formunu korursa Cincinnati ve Neymar arasında bir gelişme olabilir" dedi. "Neymar, önce Dünya Kupası kadrosuna girmek zorunda olsa da, Dünya Kupası bitene kadar bir karar vermeyecek."
Inter Miami ve Cincinnati'nin sürpriz hamlesi
Futbol dünyası, Neymar'ın Messi ve Suarez ile birlikte Inter Miami'de "Barça buluşmasına" katılmasını uzun süredir beklerken, Cincinnati ciddi bir rakip olarak öne çıktı. Doğu Konferansı'ndaki bu rakip takıma transfer olması, Miami'deki yıldız kadrosuyla rekabet etmeyi hedefleyen Ohio merkezli kulüp için büyük bir niyet beyanı anlamına gelecektir.
Brezilyalı forvet, 2017'de PSG'ye 222 milyon avro (192 milyon sterlin/261 milyon dolar) karşılığında transfer olarak tarihin en pahalı transfer rekorunu elinde tutuyor, ancak son yıllarda çeşitli sakatlıklarla boğuşuyor. Potansiyel MLS talipleri, onu özel oyuncu sözleşmesi ile kadrolarına katmadan önce, yaklaşan Dünya Kupası'nda forma giymesi durumunda fiziksel durumunu yakından takip edeceklerdir.
Salah ve Casemiro da MLS'in radarında
Neymar, şu anda Amerikan kulüplerinin peşinde olduğu tek büyük isim değil. Anfield’da geçirdiği dokuz kupa dolu yılın ardından bu yaz Liverpool’dan ayrılma niyetini çoktan açıklayan Mohamed Salah, öncelikli hedefler arasında yer alıyor. İngiliz-Mısırlı sahibi Sir Mohamed Mansour’un yönetimindeki San Diego FC, bu golcü forveti yakından takip eden kulüplerden biri.
Salah ile ilgili olarak Jacobs şunları ekledi: "Salah çok önemli bir isim çünkü MLS'deki herkes bu konuyu önemsizmiş gibi gösteriyor. San Diego'nun sahibi Sir Mohamed Mansour ile konuştum ve unutmayalım ki kendisi İngiliz-Mısırlı... Bu konuya rağmen bana hala onun ısrarcı olduğu söyleniyor, bu yüzden Salah ve San Diego izlenmesi gereken bir ikili olabilir." Bu arada, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro da Old Trafford'dan ayrılmaya yakın görünüyor; Inter Miami ve LA Galaxy, tecrübeli Brezilyalı oyuncuya ilgi gösteriyor.
Lewandowski'nin geleceği farklı bir yöne doğru ilerliyor
MLS, birkaç büyük ismi kadrosuna katacağından emin olsa da, Barcelona'dan Robert Lewandowski'yi kaçırabilir. Polonyalı milli oyuncu, Chicago Fire'a transfer olacağı yönünde güçlü söylentilerle gündeme gelmişti; ancak son haberlere göre, tecrübeli forvet, Katalonya'da geçirdiği dört sezonun ardından kariyerinin yeni aşaması için başka bir kıtaya yöneliyor olabilir.
Jacobs, "Robert Lewandowski konusunda MLS'nin ilgisinin biraz azaldığını ve şu anda Suudi Arabistan'a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gelişmeleri bekleyip görmek zorundayız" dedi. Lewandowski'yi kaçırma ihtimaline rağmen, Casemiro ve muhtemelen Neymar gibi yeteneklerin akını, MLS'nin 2023'te Messi'nin gelişinden bu yana en büyük transfer hamlesine hazırlandığını gösteriyor.