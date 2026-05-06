Açığa çıktı: Neymar'ın MLS transferi konusunda kararını ne zaman vereceği - Brezilyalı süperstarın Inter Miami'de Lionel Messi ile yeniden bir araya gelmesi ve Cincinnati'ye transferi gündemde

Neymar şu anda memleketinde Santos'ta bulunuyor, ancak 34 yaşındaki oyuncunun yurtdışında son bir büyük macera arayışına gireceği yönünde yaygın bir beklenti var. MLS'nin dünya çapındaki yıldızlar için bir sığınak haline gelmesiyle, Brezilyalı oyuncunun Florida'daki yakın arkadaşlarının açtığı yolu izlemesi büyük olasılık olarak görülüyor. Ancak, geleceğiyle ilgili kesin bir açıklama, uluslararası sahnedeki ortalığın yatışmasını beklemek zorunda kalacak.

Gazeteci Ben Jacobs, mevcut durumu açıklayarak, eski Paris Saint-Germain yıldızı için en büyük engellerin fiziksel kondisyon ve zamanlama olduğunu belirtti. Jacobs, talkSPORT'un yeni programı 'The S Word'de "Neymar formunu korursa Cincinnati ve Neymar arasında bir gelişme olabilir" dedi. "Neymar, önce Dünya Kupası kadrosuna girmek zorunda olsa da, Dünya Kupası bitene kadar bir karar vermeyecek."