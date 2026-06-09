Açığa çıktı: Neden yüksek puanlı genç oyuncu Kennet Eichhorn, Liverpool'a transfer teklifini reddetti?

Sky Sport Almanya muhabiri Florian Plettenberg’in haberine göre, Liverpool, büyük umut vaat eden genç yetenek Eichhorn’u kadrosuna katma konusunda resmen başarısız oldu. Merseyside kulübü bu transfer için önemli bir zaman harcadı, ancak Plettenberg anlaşmanın bozulduğunu doğrulayarak şöyle dedi: "ÖZEL | Son saatlerde reddedildi: Liverpool’un yoğun çabalarına rağmen, Hertha BSC’nin yıldızı Kennet Eichhorn, Kırmızılar’a katılmayacak."

İngiliz devi, genç kadrosunu güçlendirmek için bu genç oyuncuyu Anfield'a getirmek istiyordu ve ona cazip bir proje sunmuştu. Ancak oyuncu, kısa vadede gelişimi için farklı bir yol seçti ve Premier League kulübünün yaz transferini tamamlama umutlarını resmen sona erdirdi.