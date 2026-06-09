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Açığa çıktı: Neden yüksek puanlı genç oyuncu Kennet Eichhorn, Liverpool'a transfer teklifini reddetti?
Kennet Eichhorn, Liverpool'un Anfield projesini reddetti
Sky Sport Almanya muhabiri Florian Plettenberg’in haberine göre, Liverpool, büyük umut vaat eden genç yetenek Eichhorn’u kadrosuna katma konusunda resmen başarısız oldu. Merseyside kulübü bu transfer için önemli bir zaman harcadı, ancak Plettenberg anlaşmanın bozulduğunu doğrulayarak şöyle dedi: "ÖZEL | Son saatlerde reddedildi: Liverpool’un yoğun çabalarına rağmen, Hertha BSC’nin yıldızı Kennet Eichhorn, Kırmızılar’a katılmayacak."
İngiliz devi, genç kadrosunu güçlendirmek için bu genç oyuncuyu Anfield'a getirmek istiyordu ve ona cazip bir proje sunmuştu. Ancak oyuncu, kısa vadede gelişimi için farklı bir yol seçti ve Premier League kulübünün yaz transferini tamamlama umutlarını resmen sona erdirdi.
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Mali cazibe yeterli değil
Premier Lig ekibi, genç oyuncuyu ülkesinden uzaklaştırmak için son derece cazip bir teklif sundu. Plettenberg, teklifin oldukça çekici olduğunu belirterek şöyle açıkladı: "16 yaşındaki oyuncu, Liverpool’un teklifi ilk bakışta hem maddi açıdan hem de kulübün itibar açısından en cazip teklif olmasına rağmen İngiltere’ye transfer olmama kararı aldı."
Ayrıca, teklifin yerli rakiplere göre üstünlüğünü şu sözlerle açıkladı: "Liverpool'un teklifi, Eichhorn için rekabet eden tüm Alman kulüplerinin tekliflerinden daha yüksekti." Anfield ekibinin sunduğu bu muazzam maddi cazibeye ve küresel prestije rağmen, genç oyuncu tanıdık bir ortamı tercih ederek spor kariyerindeki istikrarı öncelikli kıldı.
Leverkusen ve Leipzig, 20 milyon avroluk yıldız adayı için yarışıyor
İngiltere seçeneği tamamen rafa kaldırılınca, 20 milyon avro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar) gibi devasa bir piyasa değerine sahip olan bu ofansif orta saha oyuncusu için şiddetli bir iç rekabet patlak verdi. Diğer takımların ilgisine değinen Plettenberg, şunları söyledi: "Eichhorn Almanya'da kalmak istiyor. Dün gece de ortaya çıktığı üzere Leverkusen, kalıcı bir transfer için yoğun çaba sarf ediyor. Leipzig ise umudunu koruyor."
Bundesliga'nın dev kulüplerinin yoğun ilgisi, oyuncunun etkileyici istatistikleriyle tamamen haklı çıkıyor. Tüm turnuvalarda genç oyuncu 20 maça çıktı ve 1.358 dakika sahada kalarak iki gol attı. Bu istatistiklere 2. Bundesliga'da oynadığı 17 maçın yanı sıra DFB-Pokal'da iki ve U19 Nachwuchsliga'da bir maç da dahil.
- Getty Images Sport
Reds için sonraki adımlar
Önümüzdeki dönemde Eichhorn'un yakında Almanya içindeki transferini sonuçlandırması bekleniyor; şu anda Bayer Leverkusen, 20 milyon avroluk anlaşmayı tamamlama konusunda en önde gelen aday olarak görünüyor. Bu arada Liverpool, uzun vadeli akademi oyuncu alım stratejisinin sağlam bir şekilde yolunda ilerlemesini sağlamak için hızla toparlanmalı ve oyuncu izleme departmanını alternatif genç yetenekleri belirlemeye yönlendirmelidir.