Çeviri:
Açığa çıktı: Manchester United, Brentford maçında neden farklı bir forma önü sponsoru ile oynayacak?
United, Brentford maçında özel tasarım formayı giyecek
Michael Carrick'in takımı, Brentford karşısında göğüs sponsorluğunu (RED) üstlenen özel bir forma ile sahaya çıkacak. Ayrıca Manchester United, MatchWornShirt (MWS) ve (RED) arasındaki ortaklık sayesinde taraftarlar ve koleksiyoncular, ilk 11'de yer alan oyuncuların ve yedeklerin maçta giydiği, resmi olarak dağıtılmış ve imzalanmış formaları edinebilecek.
"Tutkuyu daha büyük bir şeye dönüştürmek"
MatchWornShirt'in kurucu ortağı Tijmen Zonderwijk şunları söyledi: "Bu formalar futbolun en güzel yanını temsil ediyor: Sahadaki anlar, saha dışında anlamlı bir etkiye dönüşüyor. Taraftarları sevdikleri oyuna daha da yaklaştırarak, bu tutkuyu daha büyük bir şeye dönüştürüyor ve dünya çapında hayat kurtaran küresel sağlık programları için hayati önem taşıyan fonların toplanmasına ve farkındalığın artırılmasına katkıda bulunuyoruz."
"Her tişört bir hikaye anlatır"
(RED) Genel Müdürü Kate Charles şunları söyledi: "Bu koleksiyon, amaca yönelik ortaklıkların sporun gücünü nasıl somut bir etkiye dönüştürebileceğini gösteriyor. Her bir forma sahadan bir hikaye anlatırken, aynı zamanda en çok ihtiyaç duyulan topluluklarda hayat kurtaran küresel sağlık programlarının finansmanına da katkıda bulunuyor."
- Getty Images Sport
Gömlekler bir hafta boyunca satışta
Tişörtler, 27 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında MWS web sitesi ve uygulaması üzerinden hayranların ve koleksiyoncuların erişimine sunulacak. Hayranlar, www.mws.com adresinden müzayede hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve müzayedeye katılabilirler.