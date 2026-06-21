Getty Images
Çeviri:
Açığa Çıktı: Manchester United, Amazon Prime Video belgeselinden ne kadar kazanacak? – Premier Lig şampiyonluk adayları da “All or Nothing” formatıyla ele alınacak
Kırmızı Şeytanlar için rekor kıran Amazon anlaşması
Football Insider’a özel bir röportaj veren eski Everton genel müdürü Wyness, Amazon kameralarının Old Trafford’un perde arkasını çekmesini sağlayacak anlaşmanın mali ayrıntılarını açıkladı. Manchester United, bu hafta başında anlaşmayı sonuçlandırdı ve kulübün ilk etapta 20 milyon sterlin gelir elde etmesi bekleniyor.
Michael Carrick'in takımının 2026-27 sezonu boyunca takip edileceği projeyle, kulüp, "All or Nothing" dizisinin önceki sezonlarında yer alan Tottenham, Manchester City ve Arsenal gibi takımların arasına katılacak. Wyness, spor belgeseli pazarının son zamanlarda aşırı doygunluğa ulaşmış olmasına rağmen, Premier Lig devlerinin küresel çekiciliğinin bu projenin tarihi kulüp için büyük bir ticari başarıya dönüşmesini sağlayacağına inanıyor.
- Getty Images
Wyness, mali avantajları ayrıntılı olarak açıklıyor
Wyness, anlaşmanın yapısı hakkında kapsamlı bilgiler vererek, izleyici sayısına bağlı ek ödemelerin nihai rakamı nasıl 25 milyon sterline çıkaracağını açıkladı. İskoç iş adamı, müzakere sürecini ve bu ortaklık sayesinde kulübün elde edeceği muazzam küresel görünürlüğü ayrıntılı olarak anlattı. Wyness şöyle konuştu: “Bence 20 milyon sterlin civarında bir rakam söz konusu ve bu durumda ek ödemeler izleyici sayılarına bağlı olacak. Bence rakam 25 milyon sterline kadar çıkabilir; bu seviyede olmasını bekliyorum. Daha önce bu tür programlarla ilgili müzakerelerde yer almıştım. Yayın hakları, kurgu ve diğer tüm detaylar üzerinde pazarlık yapılabilir. Bu iyi bir rakam, ancak United için asıl fayda, markanın küresel çapta tanınırlığının artmasıdır."
Küresel çekicilikle belgesel yorgunluğunun üstesinden gelmek
Wyness, izleyicilerin futbolun perde arkasını anlatan dizilerden sıkılmaya başladığını kabul etmekle birlikte, Kırmızı Şeytanlar’ın devasa taraftar kitlesinin bu durumu tamamen değiştirdiğini vurguladı. Carrick’in takımı, Şampiyonlar Ligi’ne dönüş ve olası bir şampiyonluk yarışına hazırlanıyor; bu da diziye önemli bir dram katıyor.
Wyness şunları ekledi: “Bu sektörde biraz yorgunluk var. Hedefine tam olarak ulaşamayan pek çok dizi oldu. Ancak şüphesiz Man United’ın küresel bir çekiciliği var. Makul bir izleyici kitlesi olması gerekir. Bu, bir sıçrama tahtası olarak büyük bir fırsat, ancak dizinin kendisi açısından, izleyici kitlesinin büyüklüğüne göre 20 artı bonus beklerim.”
- Getty Images
Carrick ve Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Önümüzdeki 12 ay boyunca kameralar çalışmaya devam ederken, tüm gözler takımın bu yoğun incelemeye nasıl başa çıkacağına çevrilecek. Kulüp, Şampiyonlar Ligi’ne dönüş sürecini yönetirken Premier Lig şampiyonluğu için ciddi bir mücadele vermeyi hedefliyor. Taraftarlar, bu potansiyel olarak belirleyici sezonun her önemli anına tanık olmak için 2027’de belgeselin prömiyerini sabırsızlıkla bekleyecek.