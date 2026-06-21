Wyness, izleyicilerin futbolun perde arkasını anlatan dizilerden sıkılmaya başladığını kabul etmekle birlikte, Kırmızı Şeytanlar’ın devasa taraftar kitlesinin bu durumu tamamen değiştirdiğini vurguladı. Carrick’in takımı, Şampiyonlar Ligi’ne dönüş ve olası bir şampiyonluk yarışına hazırlanıyor; bu da diziye önemli bir dram katıyor.

Wyness şunları ekledi: “Bu sektörde biraz yorgunluk var. Hedefine tam olarak ulaşamayan pek çok dizi oldu. Ancak şüphesiz Man United’ın küresel bir çekiciliği var. Makul bir izleyici kitlesi olması gerekir. Bu, bir sıçrama tahtası olarak büyük bir fırsat, ancak dizinin kendisi açısından, izleyici kitlesinin büyüklüğüne göre 20 artı bonus beklerim.”