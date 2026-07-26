Açığa Çıktı: Liverpool efsanesi, serbest oyuncu olarak Türkiye’ye transfer olmaya yaklaşırken, Mohamed Salah’ın Beşiktaş’ta ne kadar kazanacağı belli oldu

Salah’ı Türkiye’ye getirmeyi amaçlayan teklifin mali detayları gün yüzüne çıktı; Beşiktaş, önemli bir yatırım yapmaya hazır. FotoMac’in haberine göre, Kara Kartallar, Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katmak için yıllık maaş olarak 12,5 milyon avro tutarında dudak uçuklatan bir sözleşme teklifi sundu.

Türk kulübü ile Salah’ın menajeri Rammy Abbas arasındaki müzakereler, yakın zamanda gerçekleştirilen üst düzey bir görüşme sırasında kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Daha önceki görüşmeler çeşitli mali talepler nedeniyle tıkanmış olsa da, son tur görüşmelerde taraflar, oyuncunun kişisel şartları konusunda ortak bir noktada buluştu.







