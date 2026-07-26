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Mohamed Saeed

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Açığa Çıktı: Liverpool efsanesi, serbest oyuncu olarak Türkiye’ye transfer olmaya yaklaşırken, Mohamed Salah’ın Beşiktaş’ta ne kadar kazanacağı belli oldu

Transfers
M. Salah
Beşiktaş
Süper Lig
Liverpool

Haberlere göre, Beşiktaş’ın Liverpool’un yıldız oyuncusunu kadrosuna katma çabalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte Mohamed Salah, Süper Lig’e sansasyonel bir transferin eşiğinde. Türk futbol devi, dünyanın en golcü forvetlerinden birini kariyerinin yeni aşaması için İstanbul’a getirmek üzere yürütülen görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydetti.

  • Beşiktaş, devasa bir maaş paketi hazırlıyor

    Salah’ı Türkiye’ye getirmeyi amaçlayan teklifin mali detayları gün yüzüne çıktı; Beşiktaş, önemli bir yatırım yapmaya hazır. FotoMac’in haberine göre, Kara Kartallar, Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katmak için yıllık maaş olarak 12,5 milyon avro tutarında dudak uçuklatan bir sözleşme teklifi sundu.

    Türk kulübü ile Salah’ın menajeri Rammy Abbas arasındaki müzakereler, yakın zamanda gerçekleştirilen üst düzey bir görüşme sırasında kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Daha önceki görüşmeler çeşitli mali talepler nedeniyle tıkanmış olsa da, son tur görüşmelerde taraflar, oyuncunun kişisel şartları konusunda ortak bir noktada buluştu.



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  • Mohamed SalahGetty

    Başkan Adali son teklifi teyit etti

    Beşiktaş Başkanı Serdal Adali, transfer sürecini bizzat takip ediyor ve topun artık tamamen oyuncunun elinde olduğunu açıkladı. Anlaşmanın gidişatı hakkında konuşan kulüp başkanı, aylar süren spekülasyonların ardından durumun tam olarak ne noktada olduğunu açıkladı. Adali, “Medyada da yer aldığı üzere, bir süredir Salah ve temsilcileriyle anlaşmanın detayları konusunda görüşmeler yürütüyoruz” dedi.

    Başkan ayrıca, transferin gerçekleşmesi için kulübün kaynaklarını sonuna kadar zorladığını da açıkladı. Adali, “Son aşamada, oyuncunun ve temsilcilerinin taleplerini her açıdan değerlendirdik ve karşılıklı görüşmelerin ardından nihai resmi teklifimizi sunduk. Ayrıca, kararlarını kısa bir süre içinde bize bildirmelerini istedik” diye ekledi.

  • Komisyonun çıkmazını aşmak

    Anlaşmadaki başlıca engellerden biri, Salah’ın menajeri tarafından talep edilen yüksek komisyon ücretleri olmuştu. Ancak son haberlere göre, bu konuda önemli ilerleme kaydedildi ve menajer taleplerinde indirim yapmayı kabul etti.

    Müzakereler sadece mali konulara odaklanmadı; projenin genel vizyonu da önemli bir görüşme konusu oldu. Zirve sırasında iki taraf, takımın taktiksel yapısından saha dışı ticari fırsatlara kadar her konuyu ele aldı.

    Adali, bu kadar yüksek profilli bir transferi destekleyecek altyapının hazır olmasını sağlamak için yönetim kurulu üyeleriyle yorulmak bilmeden çalışıyor ve Mısırlı kanat oyuncusunun transferini mevcut transfer döneminde kulübün mutlak önceliği olarak görüyor.


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  • Mohamed SalahGetty Images

    İstanbul’da yeni bir sayfa açılıyor

    Anfield'dan ayrılışıyla tarihi bir dönemin sonunu getiren Salah'ın İstanbul'a gelme olasılığı, Beşiktaş taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı. Kulüp yönetimi şu anda evrak işlemlerini tamamlamak ve Süper Lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak bu transferi resmi olarak duyurmak için çalışıyor. Salah, Mısır'ın 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesine katkıda bulunduktan sonra şu anda bir mola veriyor.


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