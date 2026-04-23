Açığa çıktı: Liam Rosenior'un yerine Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak göreve gelecek 'en güçlü aday'
İstikrar arayışı başlıyor
Chelsea, Premier Lig'de üst üste beş maçta gol atamadan aldığı yenilgilerden sonra Rosenior ile yollarını resmen ayırdı. Bu görevden alma kararı, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yitirmesine neden olan 41 yaşındaki teknik direktöre, kıdemli oyuncuların güvenini yitirdiği iddialarının ardından geldi. Kulüp yönetimi kapsamlı bir transfer süreci başlatırken, Calum McFarlane takımı toparlamak üzere sezonun ikinci geçici görevine geri döndü.
Geçmişteki hatalardan ders çıkarmak
Kulübün yönetim ekibi, sadece Rosenior'un atanmasında değil, sezon boyunca hatalar yapıldığını kabul etti. Resmi bir açıklamada Blues, bir sonraki atamanın kulüp modeliyle uyumlu olmasını sağlamak için bir "iç değerlendirme" süreci başlatacaklarını doğruladı.
Kulüp içi atmosferi ve ani teknik direktör değişikliğinin ardındaki nedenleri detaylandıran gazeteci Ben Jacobs, X'te şu mesajı paylaştı: "Kaynaklara göre, birkaç kıdemli oyuncu Chelsea teknik direktörüne olan güvenini kaybetmişti. Chelsea'nin bu yaz birkaç nitelikli teknik direktörün mevcut olduğunu bildiği için, yerine geçecek kişiyi bulmak için kapsamlı bir süreç izlenmesi bekleniyor.
"Şu anda odak noktası istikrar ve oyunculara sezonu güçlü bir şekilde bitirmeleri için mümkün olan en iyi ortamı sağlamak. Duyuru yapılmadan önce oyuncular ve teknik ekip bilgilendirildi. Karar, kulübün yönetim ekibi tarafından alındı.
"Kaynaklara göre, sadece Rosenior'un atanmasında değil, sezon boyunca bazı yanlış kararlar alındığı kabul ediliyor ve yeni bir teknik direktör işe alınmadan önce bu derslerden çıkarılacak dersler var."
Söylentilere göre değerlendirilen seçenekler
Andoni Iraola, Bournemouth'tan ayrıldığını açıkladıktan sonra en güçlü aday olarak öne çıktı; ancak Edin Terzic ve Eddie Howe gibi isimlerin de gündemde olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte, Julian Nagelsmann ve Luis Enrique gibi isimlerin, daha önceki değerlendirmeler ya da başka kulüplerle yaptıkları yeni sözleşme uzatmaları nedeniyle bu göreve gelme olasılığı düşük görünüyor.
Çeşitli adayların uygunluğu ve mevcut arayışın durumu hakkında konuşan Jacobs, X'te şunları ekledi: "Chelsea, Liam Rosenior'un yerine geçecek adaylarla henüz resmi olarak görüşmedi. Ancak Andoni Iraola'nın yaklaşılan önde gelen isimlerden biri olması bekleniyor.
"Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino'nun atanma sürecinin bir parçasıydı. O dönemde Chelsea kaynakları, onun uygun bir aday olarak görülmediğini söylemişti. Nagelsmann'ın tarafı da bu modele ikna olmadığını belirtmişti. Luis Enrique, PSG ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor ve geçmişte Clearlake-Boehly ile görüşmüştü. Onun aday olması veya müsait olması beklenmiyor.
"Eddie Howe, Francesco Fariola, Filipe Luis ve Edin Terzic'in hepsinin kulüp içinde hayranları var ve önceki boş pozisyonlar için gündeme gelmişlerdi. Cesc Fabregas, Como'yu Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaya odaklanmış durumda ancak uzun vadede İngiltere'de teknik direktörlük yapma hedefi var.
"Marco Silva henüz Fulham ile sözleşmesini uzatmadı ve Oliver Glasner serbest menajer. İkisi de önceki Chelsea teknik direktör arayışlarında yer almamıştı. Chelsea kısa listeyi oluştururken potansiyel adaylarla görüşmeler yapılacak."
Geçici teknik direktör için belirleyici bir hafta
McFarlane, Pazar günü Wembley'de Leeds United ile oynanacak FA Cup yarı final maçı için kadroyu hazırlarken zorlu bir görevle karşı karşıya. Kupa mücadelesinin ötesinde, Chelsea Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek ve beşinci sıradaki Liverpool ile arasındaki puan farkını kapatmak için kalan beş lig maçını da başarıyla tamamlamalı. Yönetim kurulunun, yaz transfer dönemi başlamadan önce kalıcı bir teknik direktör atamasını sonuçlandırarak daha fazla kargaşayı önleme çabası, başarılı bir transfer süreci yürütme becerisini sınayacak.