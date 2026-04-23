Açığa çıktı: Liam Rosenior'un yerine Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak göreve gelecek 'en güçlü aday'

Kulübün yönetim ekibi, sadece Rosenior'un atanmasında değil, sezon boyunca hatalar yapıldığını kabul etti. Resmi bir açıklamada Blues, bir sonraki atamanın kulüp modeliyle uyumlu olmasını sağlamak için bir "iç değerlendirme" süreci başlatacaklarını doğruladı.

Kulüp içi atmosferi ve ani teknik direktör değişikliğinin ardındaki nedenleri detaylandıran gazeteci Ben Jacobs, X'te şu mesajı paylaştı: "Kaynaklara göre, birkaç kıdemli oyuncu Chelsea teknik direktörüne olan güvenini kaybetmişti. Chelsea'nin bu yaz birkaç nitelikli teknik direktörün mevcut olduğunu bildiği için, yerine geçecek kişiyi bulmak için kapsamlı bir süreç izlenmesi bekleniyor.

"Şu anda odak noktası istikrar ve oyunculara sezonu güçlü bir şekilde bitirmeleri için mümkün olan en iyi ortamı sağlamak. Duyuru yapılmadan önce oyuncular ve teknik ekip bilgilendirildi. Karar, kulübün yönetim ekibi tarafından alındı.

"Kaynaklara göre, sadece Rosenior'un atanmasında değil, sezon boyunca bazı yanlış kararlar alındığı kabul ediliyor ve yeni bir teknik direktör işe alınmadan önce bu derslerden çıkarılacak dersler var."