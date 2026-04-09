Getty Images Sport
Çeviri:
Açığa çıktı: Gabriel Martinelli'nin yaz transfer döneminde Arsenal'den ayrılma olasılığına ilişkin tutumu
Brezilyalı kanat oyuncusu Emirates'te kalmak istiyor
Football Insider’a göre Martinelli, Arteta yönetiminde geleceği için mücadele etmek amacıyla bu yaz Arsenal’de kalmak için çaba gösteriyor. Kulüp yönetimi, mali dengeleri sağlamak amacıyla forvetin ayrılma olasılığını değerlendiriyor olsa da, Brezilyalı kanat oyuncusu önümüzdeki transfer döneminde Kuzey Londra kulübünden ayrılmaya niyetli değil.
Eski Ituano yıldızı, bu yaz sözleşmesinin son yılına girecek ve bu durum genellikle transfer spekülasyonlarına yol açıyor. Ancak kaynaklar, kanat oyuncusunun son aylarda takımdaki konumunu kaybetmesinin ardından, değerini kanıtlamak ve garantili ilk 11 oyuncusu statüsünü geri kazanmak için çaresiz olduğunu belirtiyor.
- Getty Images Sport
Arteta yönetiminde ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor
2025-26 sezonunun başından bu yana Premier Lig'de sadece dokuz kez ilk 11'de yer alan Martinelli için zorlu bir dönem oldu. Verimliliğindeki düşüş, 90 dakikada attığı gol ve yaptığı asist sayısının bir önceki yıla kıyasla hafifçe azalmasına neden olurken, maç başına yarattığı gol fırsatı sayısı da 1,57'den 0,96'ya geriledi. Bu istatistiklere rağmen, kanat oyuncusu kısa süre önce Avrupa sahnesinde kalitesini gösterdi. Arteta, Sporting CP maçında yedek kulübesinden çıkarak Kai Havertz'in galibiyet golüne asist yaptığı sihirli anını övdü. Martinelli, Arsenal'in yurtiçi ve yurtdışında kupa peşinde koşarken, takımdaki yerini haklı kılanın bu tür bir etki olduğuna inanıyor.
Arsenal, isteksiz bir satışı değerlendiriyor
Oyuncu takıma bağlı olsa da, Football Insider, Arsenal’in hücum seçeneklerini yenilemek amacıyla isteksiz de olsa bir satış olasılığını değerlendirdiğini iddia ediyor. Kulüp, daha istikrarlı bir performans sergileyecek yeni bir sol kanat oyuncusu transfer etmek istiyor; bu durum, önemli bir teklif gelmesi halinde Martinelli’yi kadro dışı bırakabilir. Gunners, geçen yaz transfer döneminde büyük harcamalar yaptı ve finansal düzenlemelere uymak için birkaç birinci takım oyuncusunu satmak zorunda kalabilir. Premier League ve Avrupa'daki birçok üst düzey kulüp durumu takip ederken, Martinelli'nin geleceğine ilişkin karar, sonunda Arsenal yönetim kurulu tarafından oyuncunun elinden alınabilir.
- AFP
Kadroda daha geniş çaplı bir temizlik planlanıyor
Spor direktörü Andrea Berta yoğun bir yaz dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, Martinelli kulüpten ayrılabilecek tek büyük isim değil. Kulüp, oyuncu kadrosuna daha fazla yatırım yapmak için fon toplamaya çalıştığı için, bek Ben White'ın da satış adayı olduğu düşünülüyor. Forvet Gabriel Jesus, sakatlık sorunlarının ardından en iyi formuna kavuşmakta zorlanmasının ardından geleceği belirsiz kalan bir başka oyuncu. Arsenal'in önceliği, Arteta'nın ilk 11'inin vazgeçilmez üyelerini satmaktan kaçınmak, bu da dikkatleri yedek oyunculara ve sözleşme durumları veya formları nedeniyle kulübün yeniden yapılanma planlarına karşı savunmasız kalan oyunculara çeviriyor.