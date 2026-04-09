Açığa çıktı: Gabriel Martinelli'nin yaz transfer döneminde Arsenal'den ayrılma olasılığına ilişkin tutumu

Football Insider’a göre Martinelli, Arteta yönetiminde geleceği için mücadele etmek amacıyla bu yaz Arsenal’de kalmak için çaba gösteriyor. Kulüp yönetimi, mali dengeleri sağlamak amacıyla forvetin ayrılma olasılığını değerlendiriyor olsa da, Brezilyalı kanat oyuncusu önümüzdeki transfer döneminde Kuzey Londra kulübünden ayrılmaya niyetli değil.

Eski Ituano yıldızı, bu yaz sözleşmesinin son yılına girecek ve bu durum genellikle transfer spekülasyonlarına yol açıyor. Ancak kaynaklar, kanat oyuncusunun son aylarda takımdaki konumunu kaybetmesinin ardından, değerini kanıtlamak ve garantili ilk 11 oyuncusu statüsünü geri kazanmak için çaresiz olduğunu belirtiyor.