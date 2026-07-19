Açığa Çıktı: FIFA, taraftarlara 1.996 adet tarihi Super Bowl tarzı hatıra eşyası sunmaya hazırlanırken, Dünya Kupası şampiyonluk yüzüğünün maliyeti altı haneli rakamlara ulaşıyor

New Jersey’de İspanya ile Arjantin arasında gerçekleşecek tarihi karşılaşma öncesinde FIFA, geleneksel zafer kutlamalarında köklü bir değişiklik yaptı. NFL, NBA ve MLB’nin ikonik geleneklerini yansıtan bu adımla, federasyon turnuva şampiyonlarına özel olarak tasarlanmış şampiyonluk yüzükleri vereceğini duyurdu.

Bu yüzüklerin devreye girmesi, sporun en büyük başarısını kutlama biçiminde bir dönüşümü temsil ediyor. Gelenek gereği oyunculara ve teknik kadroya altın madalyalar verilmeye devam edecek olsa da, mücevherlerle süslenmiş yüzükler, kazananların ödül koleksiyonuna prestijli bir katkı olarak sunuluyor.