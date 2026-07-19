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Açığa Çıktı: FIFA, taraftarlara 1.996 adet tarihi Super Bowl tarzı hatıra eşyası sunmaya hazırlanırken, Dünya Kupası şampiyonluk yüzüğünün maliyeti altı haneli rakamlara ulaşıyor
Futbol ile Amerikan geleneğinin tarihi bir birleşimi
New Jersey’de İspanya ile Arjantin arasında gerçekleşecek tarihi karşılaşma öncesinde FIFA, geleneksel zafer kutlamalarında köklü bir değişiklik yaptı. NFL, NBA ve MLB’nin ikonik geleneklerini yansıtan bu adımla, federasyon turnuva şampiyonlarına özel olarak tasarlanmış şampiyonluk yüzükleri vereceğini duyurdu.
Bu yüzüklerin devreye girmesi, sporun en büyük başarısını kutlama biçiminde bir dönüşümü temsil ediyor. Gelenek gereği oyunculara ve teknik kadroya altın madalyalar verilmeye devam edecek olsa da, mücevherlerle süslenmiş yüzükler, kazananların ödül koleksiyonuna prestijli bir katkı olarak sunuluyor.
Şaşırtıcı altı haneli fiyat etiketi açıklandı
Bu özel yüzüklerden 30 tanesi şampiyon takıma ayrılmış olsa da, FIFA, The Sun gazetesine göre halka satış için 1.996 adet yüzük üretileceğini doğruladı. Ancak, tarihin bir parçasını sahip olmak isteyen taraftarların ciddi bir maddi desteğe ihtiyacı olacak; zira perakende fiyatının 112.000 sterlin gibi dudak uçuklatan bir rakam olduğu açıklandı.
Yüzüklerin tasarımının, fiyatının da ima ettiği gibi son derece lüks olması bekleniyor. FIFA’ya göre tasarım, “kazanan takımın kimliğine odaklanacak” ve her bir parça kişiye özel olarak hazırlanacak. Yüzüğün bir yüzünde ünlü Dünya Kupası kupasının bir tasviri yer alırken, diğer yüzü şampiyonlarla ilgili daha kişisel dokunuşlara ayrılacak.
FIFA, sınırlı üretim sürümünün ayrıntılarını doğruladı
Lansmanı ayrıntılı olarak anlatan resmi bir açıklamada FIFA, bu adımın dünya futbolu için taşıdığı önemi vurguladı. Örgüt şu açıklamayı yaptı: “Bir FIFA turnuvasında ilk kez gerçekleşen bu önemli gelişmeyle, turnuva şampiyonları kendilerine özel şampiyonluk yüzükleri de alacak ve böylece Amerikan sporunun en tanınmış geleneklerinden biri dünya futboluna taşınmış olacak.”
Yönetim organı, bu lüks ürünlerin dağıtım planlarını da açıklığa kavuşturarak, dünya nüfusunun sadece çok küçük bir kısmının bunları satın alma fırsatına sahip olacağını belirtti. FIFA, “Bunlardan 30 tanesi şampiyon takıma takdim edilecek, 1.996 tanesi ise resmi lisanslı ürün olarak dünya çapındaki taraftarlara sunulacak ve böylece taraftarlar, 2026 FIFA Dünya Kupası tarihinin eşsiz bir parçasına sahip olabilecekler” dedi.
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Ticarileştirme konusundaki tartışmalar
Bu hamlenin getirdiği prestije rağmen, duyuru eleştirilerden de nasibini aldı. Birçok taraftar, sosyal medyada hoşnutsuzluklarını dile getirerek, bu yüzükleri, artan ticarileşme nedeniyle zaten eleştirilerin hedefinde olan bir kuruluşun bir başka “para tuzağı” olarak nitelendirdi. Final maçında da 30 dakikalık bir devre arası gösterisinin (bu da Amerika’dan ithal edilen bir başka unsur) yer alması beklenirken, bazı gelenekçiler, Dünya Kupası’nın öz kimliğinin aşırı ticari çıkarlar ve Kuzey Amerika eğlence kalıpları nedeniyle sulandırıldığından endişe duyuyor.
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