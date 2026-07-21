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Açığa çıktı: Eski Aston Villa forveti Jhon Duran, Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr’dan transferini tamamlarken Benfica’nın ona ne kadar ödeyeceği belli oldu
Benfica, Duran’ın transferini doğruladı
Benfica, Al-Nassr’dan Duran’ı 2026-27 sezonu için bir sezonluk kiralık olarak transfer ettiğini resmen duyurdu. Portekiz kulübü ayrıca anlaşmanın mali ayrıntılarını da açıkladı. Benfica, kiralama bedeli olarak toplam 6,1 milyon avro ödeyecek; anlaşma, sezon sonunda Duran’ı 30 milyon avroya kalıcı olarak satın alma opsiyonunu da içeriyor.
Duran, kupa kazanmayı hedefliyor
Duran, transferin tamamlanmasının ardından duyduğu sevinci dile getirdi ve yeni kulübünde hemen etki yaratmak istediğini açıkça belirtti. Kolombiyalı oyuncu ayrıca sezonla ilgili hedeflerini de özetledi.
"Geldiğimde de söylediğim gibi, Tanrı’ya çok minnettarım," diyen Duran, sözlerine şöyle devam etti: "Mutluyum! Hâlâ burasının Portekiz’in en büyük kulübü olduğunu düşünüyorum. Burada olduğum için çok minnettarım. Buradaki zamanımdan çok büyük beklentilerim var. İyi oynamak, elimden gelenin en iyisini yapmak ve şampiyon olmak istiyorum."
Avrupa futboluna dönüş
Duran, Envigado’da adını duyurduktan sonra Chicago Fire’a transfer oldu ve burada sergilediği performanslarla geniş çapta ilgi gördü. Ocak 2023’te Premier Lig’deki Aston Villa’ya katıldığında adı daha da parladı. Ardından Al-Nassr, onu 77 milyon avroluk bir anlaşma ile kadrosuna kattı; bu transferin ardından Fenerbahçe ve Zenit’te kiralık olarak forma giydi.
Şimdi Avrupa'ya geri dönen forvet, Benfica için elinden gelenin en iyisini yapacağına söz vererek, "Sıkı çalışmak ve takımıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.
22 yaşındaki oyuncu, Kolombiya milli takımında 17 kez forma giyip 3 gol atmış olmasıyla uluslararası deneyime de sahip.
- Getty
Yeni sezona hazırlanın
Duran, kulübün ilk tercih edilen forveti olarak yerini sağlamlaştırmak amacıyla, Benfica teknik direktörü Marco Silva yönetiminde sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak. Önümüzdeki sezondaki performansları, Benfica’nın 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağını belirleyecek.
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