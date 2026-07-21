Açığa çıktı: Eski Aston Villa forveti Jhon Duran, Cristiano Ronaldo’nun takımı Al-Nassr’dan transferini tamamlarken Benfica’nın ona ne kadar ödeyeceği belli oldu

Duran, Envigado’da adını duyurduktan sonra Chicago Fire’a transfer oldu ve burada sergilediği performanslarla geniş çapta ilgi gördü. Ocak 2023’te Premier Lig’deki Aston Villa’ya katıldığında adı daha da parladı. Ardından Al-Nassr, onu 77 milyon avroluk bir anlaşma ile kadrosuna kattı; bu transferin ardından Fenerbahçe ve Zenit’te kiralık olarak forma giydi.

Şimdi Avrupa'ya geri dönen forvet, Benfica için elinden gelenin en iyisini yapacağına söz vererek, "Sıkı çalışmak ve takımıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.

22 yaşındaki oyuncu, Kolombiya milli takımında 17 kez forma giyip 3 gol atmış olmasıyla uluslararası deneyime de sahip.