AFP
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Açığa Çıktı: David Beckham, 2026 Dünya Kupası'ndan ne kadar kazandı? – Manchester United ve İngiltere efsanesi, milyar poundluk net servetini artırıyor
Reklam sektöründeki hakimiyet, devasa bir kazanç sağlıyor
İspanya sahada zaferi elde etmiş olsa da, The Sun aracılığıyla Marketing Made Clear’ın aktardığına göre, eski İngiltere kaptanı Beckham, turnuva süresince 19 milyon sterlin gibi dudak uçuklatan bir meblağı cebine indirdikten sonra 2026 Dünya Kupası’nın gerçek galibi olarak gösterildi. Futbolculuk kariyeri on yıldan fazla bir süre önce sona ermiş olmasına rağmen, 51 yaşındaki Beckham, turnuva boyunca neredeyse her reklam arasında boy göstererek küresel spor dünyasının en pazarlanabilir isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Pazar analistleri, Beckham'ın ticari faaliyetlerini yakından takip ederek, "Beckham markasının" çeşitli sponsorluk anlaşmalarından sekiz haneli devasa bir meblağ kazandığını tahmin ediyor. Sektör izleme kuruluşu Marketing Made Clear, "Markalar, güvenilir ve tanınır olması nedeniyle Beckham ile çalışıyor" açıklamasında bulundu.
- Getty Images Sport
Küresel çapta önde gelen iş ortaklarından oluşan bir portföy
Turnuva süresince Beckham’ın ticari faaliyetlerinin boyutu, emekli bir sporcu için eşi benzeri görülmemiş bir düzeydeydi. Bank of America ve Lay’s cips kampanyalarında yer alarak, finans kurumlarından atıştırmalıklara kadar her türlü ürünü tanıttığı görüldü. Portföyünde ayrıca Amerikan ev ve bahçe ürünleri devi Home Depot, fast-food devi McDonald’s ve efsanevi bira markası Stella Artois için üstlendiği önemli roller de yer alıyordu.
Marka ve kültür uzmanı Nick Ede, Dünya Kupası’nın Beckham gibi ünlü isimler için değerlerini en üst düzeye çıkarmak adına eşsiz bir fırsat sunduğunu açıkladı. Nick, “Markalar, reklam aralarında anında dikkat çekebilecek ünlü isimleri kadrolarına katmak için on milyonlarca dolar harcamaya hazırlar; çünkü milyarlarca kişilik bir kitleye ulaştıklarını biliyorlar,” diye açıklıyor.
Ünlülük yoluyla kültürel alaka düzeyini korumak
Beckham, Dünya Kupası’nın getirdiği ilgiden yararlanan tek aile üyesi değildi; oğlu Brooklyn de dikkat çekici bir anlaşma imzaladı. Brooklyn’in, aile hayatına gönderme yapan bir DoorDash reklamında yer alması karşılığında yaklaşık 1 milyon dolar kazandığı bildirildi. Ancak, Sir David, seçkin sponsorlar için hâlâ en büyük cazibe merkezi olmaya devam ediyor.
Turnuva sırasındaki ünlüler dünyasına ilişkin daha ayrıntılı bir analiz, Beckham’ın diğer büyük yıldızlara kıyasla üstün kazanç gücünü ortaya koydu. Shakira, Justin Bieber ve Blackpink’ten Lisa gibi müzik ikonları da konserler ve dijital platformlardaki dinlenme sayıları sayesinde önemli gelirler elde etse de, reklam aralarında sürekli olarak yer alan Beckham, ticari anlatının ön saflarında kalmayı başardı.
- Getty Images Sport
Miras ve milyarder statüsü
2026 sezonunda elde ettiği finansal başarı, Spice Girls grubu üyesi eşi Victoria ile paylaştığı 1,185 milyar sterlinlik net servetini daha da artırdı ve bu, Beckham’ın İngiltere’nin ilk milyarder sporcusu olarak izlediği yolun bir devamı niteliğindedir. İngiltere, İspanya, ABD ve Fransa’da lig şampiyonlukları kazanmış olmasının yanı sıra 1999 yılında Manchester United ile Şampiyonlar Ligi’ni de kazanan Beckham’ın kupa dolabı oldukça doludur. Ancak emeklilik sonrası kariyeri, finansal açıdan tartışmasız daha başarılı olmuştur.
Onun hikâyesi, futbolun ötesine geçen bir marka oluşturmak isteyen modern futbolcular için bir model niteliğindedir. Londra’nın East End’inden Hollywood’daki Şöhretler Yolu’na kadar uzanan Beckham’ın kariyer yolu, spor dünyasında hâlâ eşi benzeri görülmemiş bir başarı öyküsüdür.
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