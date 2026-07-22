Açığa Çıktı: David Beckham, 2026 Dünya Kupası'ndan ne kadar kazandı? – Manchester United ve İngiltere efsanesi, milyar poundluk net servetini artırıyor

İspanya sahada zaferi elde etmiş olsa da, The Sun aracılığıyla Marketing Made Clear’ın aktardığına göre, eski İngiltere kaptanı Beckham, turnuva süresince 19 milyon sterlin gibi dudak uçuklatan bir meblağı cebine indirdikten sonra 2026 Dünya Kupası’nın gerçek galibi olarak gösterildi. Futbolculuk kariyeri on yıldan fazla bir süre önce sona ermiş olmasına rağmen, 51 yaşındaki Beckham, turnuva boyunca neredeyse her reklam arasında boy göstererek küresel spor dünyasının en pazarlanabilir isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Pazar analistleri, Beckham'ın ticari faaliyetlerini yakından takip ederek, "Beckham markasının" çeşitli sponsorluk anlaşmalarından sekiz haneli devasa bir meblağ kazandığını tahmin ediyor. Sektör izleme kuruluşu Marketing Made Clear, "Markalar, güvenilir ve tanınır olması nedeniyle Beckham ile çalışıyor" açıklamasında bulundu.