Açığa çıktı: Chelsea yıldızı Stamford Bridge'de forma şansı bulmakta zorlanırken Marc Guiu'nun 'transfer talebinin' ardındaki gerçek
Guiu'nun yolculuğu hiç de kolay olmadı.
2024 yılında Barcelona'dan yaklaşık 5 milyon sterlinlik bir ücretle büyük beklentilerle gelen genç oyuncu, kendini birinci takım kadrosunun kenarında buldu. Guiu'nun bu sezonki yolculuğu hiç de kolay olmadı. İngiliz futbolunda çok ihtiyaç duyduğu deneyimi kazanmak için Sunderland'a kiralanmış olan oyuncunun Stadium of Light'taki kalışı beklenmedik bir şekilde kısa sürdü. Londra'da bir dizi personel değişikliğinin ardından, en önemlisi Nicolas Jackson'ın Bayern Münih'e transferi ve Liam Delap'ın tekrarlayan sakatlığı, Blues'un geri çağırma maddesini devreye soktu. Bu durum, kulübün doğal 9 numaralı oyuncusu eksikliği yaratarak Guiu'yu, ritmini bulmakta zorlandığı ve geri dönüşünden bu yana Premier League'de sadece 235 dakika süre alabildiği yüksek baskı ortamına geri döndürdü.
Forvet söylentileriyle ilgili açıklama
Guiu, 2029 yılına kadar sözleşmeli ve bu uzun vadeli taahhüt, kulübün onun potansiyeline olan inancını gösteriyor. Ancak profesyonel futbolun gerçekliği, genellikle maçlarda yeterince süre alamayan oyuncuların, Haziran ayında transfer dönemi yeniden başladığında zorlu görüşmelerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.
Ancak, 20 yaşındaki oyuncunun çevresi bu söylentileri hızla yalanladı. Sport'un haberine göre, oyuncuya yakın kaynaklar Chelsea yönetimine resmi bir transfer talebinde bulunulmadığını açıkladı. Eski La Masia mezununun kadroya girme konusunda zor bir dönem geçirdiği yadsınamaz, ancak yakın çevresi, yeni teknik direktör Liam Rosenior'un projesine bağlı kaldığını savunuyor.
Rosenior'un taktiksel duruşu
Oyun süresi az olmasına rağmen, baş antrenör Rosenior forvet oyuncusuna desteğini açıkça dile getirerek, onun takım için değerinin sadece gol atmaktan öte olduğunu vurguladı. Kısa süre önce Stamford Bridge'in başına geçen Rosenior, forvetlerinden büyük fiziksel güç gerektiren yüksek pres sistemi uyguluyor. Bu ayın başlarında forvet seçenekleri hakkında konuşan teknik direktör, ilk 11'i seçerken öncelik verdiği nitelikleri açıkladı ve yoğun bir sezon döneminde yedek oyuncularının katkılarından memnun olduğunu belirtti.
"Forvetlerimde aradığım ilk şey, takımımızın maçları kazanmasına katkıda bulunan oyuncular olmasıdır. Tüm forvetler gol atmak ister, bu yüzden futbol oynarlar, ancak Liam ve Joao ön sahada inanılmaz derecede iyi savunma yapıyorlar. Çoğu oyuncunun kariyerine bakarsanız, genellikle ikinci sezonda patlama yaparlar. O bazı sakatlıklar geçirdi. Joao [Pedro] ve Liam'dan çok memnunum. Marc Guiu çok iyi oynadı ve başarılı olmak için bunun devam etmesi gerekiyor" dedi Rosenior.
Gelecekle ilgili düşünceler ve yaz planları
Transfer talebiyle ilgili acil tartışmalar sona ermiş olsa da, yetenekli forvetin uzun vadeli geleceği hala tartışma konusu olmaya devam ediyor. Chelsea'nin geniş kadrosu ve oyuncu satışları yoluyla mali dengeleri sağlamaya yönelik sürekli ihtiyaç, kadrodaki her oyuncunun sürekli olarak mercek altında tutulması anlamına geliyor. Yaklaşan yaz transfer dönemi, hem oyuncu hem de kulüp için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Oyuncunun kampı, şimdilik memnun olduğunu ısrarla belirtse de, sezon sonuna kadar durumun düzelmemesi halinde bir transferi dışlamıyor. Kendi yeteneklerine büyük güven duyan oyuncunun, yaz geldiğinde ve Avrupa'da transfer piyasası açıldığında, geleceği için farklı seçenekleri değerlendirebileceği ihtimalini dışlamadığı anlaşılıyor. Şu an için odak noktası antrenman sahası ve Rosenior'u, Blues'ta ilk 11'de yer almayı hak ettiğine ikna etmek.
