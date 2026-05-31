Açığa çıktı: Carlo Ancelotti'nin kadro dışı bırakma endişesini atlatan Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla giyeceği forma numarası
Neymar şampiyonluğunu korudu
Yıldız oyuncu, baldır sakatlığı nedeniyle %100 formda değil ve Selecao’nun açılış maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor; ancak yine de bu son derece önemli formayı giyecek. Son zamanlarda yeterince süre alamaması ve süregelen fiziksel sorunlarının bu ünlü formayı başka bir oyuncuya devretmesine yol açabileceğine dair endişeler vardı, ancak Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) sürekliliği tercih etti. Neymar şu anda Brezilya'yı Dünya Kupası öncesinde endişelendiren 2. derece baldır sakatlığıyla uğraşıyor, ancak kısa süre önce ilk saha antrenmanını tamamlayarak iyileşme umutlarını artırdı. Bu, Kuzey Amerika'daki turnuva öncesindeki çalkantılı hazırlık sürecine rağmen Brezilya'nın manevi lideri olmaya devam eden Santos yıldızına duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.
Seçim korkusunu yenmek
Neymar'ın kadroya dahil edilmesi ve kendisine 10 numaralı formanın verilmesi, mevcut teknik kadro altında konumuna dair aylar süren spekülasyonların ardından gerçekleşti. Teknik ekip, gençlik ile tecrübeyi karşılaştırırken, kadroya alınmayacağına dair söylentiler dolaşmıştı. Ancak 34 yaşındaki oyuncu bu endişeyi atlatarak, ülkenin altıncı yıldızını kazanma yolundaki çabalarının odak noktası olmaya devam etti. Bu hedef için formda olduğunu kanıtlaması için kendisine 15 gün süre verildi, ancak tercih ettiği numaranın kendisine verilmesi, planlarda kesin bir yeri olduğunu gösteriyor.
Ancelotti’nin güvenilir yardımcıları
Neymar manşetlerinin ötesinde, kadro listesinin geri kalanı Ancelotti’nin Kuzey Amerika’da güveneceği çekirdek kadroyu ortaya koyuyor. Real Madrid’in süperstarı Vinicius Jr.’a 7 numara tahsis edildi. Orta sahanın kilit rolü ise bir tecrübeli oyuncunun omuzlarında; Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Casemiro’nun turnuva boyunca 5 numarayı giyeceğini doğruladı.
Kaleci sıralaması da belli oldu: Alisson Becker 1 numaralı formayı giyecek, onu 12 numaralı Weverton ve 23 numaralı Ederson takip edecek. Brezilya, kupayı kaldırmanın en büyük favorilerinden biri olarak turnuvaya girerken, savunma hattındaki bu istikrar çok önemli olacak.
Önümüzdeki günlerde yapılacak testler
Taraftarlar bu formaları sahada görmek için fazla beklemek zorunda kalmayacak; zira Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), takımın bu formaları son hazırlık maçlarında ilk kez giyeceğini doğruladı. Takım, bu Pazar günü Panama ile, bir sonraki Cumartesi günü ise Mısır ile karşılaşacak. Neymar, rehabilitasyon sürecine devam etmek için Mısır maçını kaçırabilir olsa da, kadro listesinde yer alması takım için büyük bir moral kaynağı oluyor.
İtalyan teknik direktör, "Taraftarlarımıza ve stadyumumuza veda etmek için önemli bir maç. Yarın herkes sahada olacak" dedi.