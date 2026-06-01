Açığa çıktı: Arsenal'in Gabriel Jesus için kabul edeceği ücret - Brezilyalı forvet, Gunners'ın yaz transfer döneminde satmaya hazır olduğu dört üst düzey yıldızdan biri
Yaz transfer döneminde ayrılması muhtemel isimlerin başında İsa geliyor
Daily Mail'e göre, Arsenal kadrosunda önemli bir revizyon hazırlığı yaparken Jesus için şaşırtıcı derecede düşük bir değer biçti. 29 yaşında olan ve İngiliz vatandaşlığını almayı düşünen Brezilyalı forvet, bir kulüp 18 milyon sterlinin üzerinde bir teklif sunarsa Kuzey Londra'dan ayrılmasına izin verilecek. Kulüp daha golcü takviyeler ararken, onun ayrılması Arteta'nın hücum seçeneklerinde büyük bir değişiklik anlamına gelecektir.
Takımdan ayrılabilecek tek isim Jesus değil. Uzun süredir kulüpte forma giyen Gabriel Martinelli, Leandro Trossard ve Ben White de, önemli teklifler gelmesi halinde ayrılabilecek oyuncular listesinde yer alıyor. Arteta, durgunluğu önlemek istiyor ve kulübün gelirinin 300 milyon sterlinin üzerinde TV gelirleriyle desteklenerek 770 milyon sterline ulaşması beklenirken, teknik direktör Kroenke ailesini birinci takım kadrosuna daha fazla yatırım yapmaya zorluyor.
Arteta, iddialı bir transfer hamlesi talep ediyor
Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e yenildikten sonra konuşan Arteta, kulübün yerinde saymayı göze alamayacağını açıkça belirtti. İspanyol teknik adam, "Bir üst seviyeye ulaşmak istiyorsak, çok önemli kararlar almaya başlıyoruz" dedi. "Ve bu hırsı göstermemiz gerekecek çünkü bunu başarabilecek kapasiteden fazlasına sahibiz, ancak bu çok, çok hırslı, çok hızlı ve çok akıllı olmamızı gerektirecek."
Gunners'ın teknik direktörünün, iyileştirilmesi gereken dört ana alan belirlediği bildiriliyor: hücumun sol kanadı, yeni bir santrfor, bir sağ bek ve orta sahanın derinliği. Amaç, eski Liverpool mantrasını takip ederek "güneş parladığında çatıyı onarmak" ve yerli rakipler kendi yeniden yapılanma projelerine başlarken bile kadronun rekabet gücünü korumak.
İspanya ve Premier Lig'de yeni yıldızlar aranıyor
Arsenal, yetenek arayışında geniş bir ağ kuruyor; Real Madrid’in 19 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Valdepenas, savunma hattı için ciddi bir hedef olarak öne çıkıyor. Daha yakın bölgelerde ise kulüp, Newcastle’dan Tino Livramento ve Sandro Tonali ikilisiyle ilgili transfer görüşmeleri yaptı, ancak her iki oyuncu için de çok yüksek transfer ücretleri söz konusu. Aston Villa’dan Morgan Rogers ve Bournemouth’tan Eli Junior Kroupi de transfer ekibi tarafından değerlendiriliyor.
Ayrıca, Barcelona'da Marcus Rashford ile ilgili ilginç bir durum var. Forvet, Hansi Flick'in altında kalmak istese de, çevresindeki kaynaklara göre, mali kısıtlamalar nedeniyle İngiltere milli takım oyuncusunun ayrılması durumunda Arsenal'in en iyi seçenek olacağına inanıyor. Bu arada kulüp, West Ham'dan Mateus Fernandes ve Leicester City'nin 16 yaşındaki yıldızı Jeremy Monga için Manchester United ile rekabet halinde.
Jesus, İngiltere'ye transfer olmak istiyor
Jesus, gelecek sezon kariyerine Premier Lig’de devam etmeye açık olduğunu belirtirken, ilk on birde düzenli süre alabilmek amacıyla başka bir İngiliz birinci lig kulübüne transfer olasılığını da dışlamıyor. Geçtiğimiz sezon sınırlı sürelerde forma giyen 29 yaşındaki eski Manchester City forveti, yeniden hücumun odak noktası olabileceği bir rolü öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda. İngiltere'de kalma isteğinin ardındaki en büyük itici güç, eski Liverpool efsanesi Roberto Firmino'nun 82 gol rekorunu geçme fırsatı; Jesus şu anda Premier Lig tarihinin en golcü Brezilyalı oyuncusu olmaktan sadece dört gol uzakta.
Sporun ötesinde, Birleşik Krallık'ta kalmak önemli idari avantajlar da sunuyor, zira İngiltere'de kalmak forvetin bu yılın ilerleyen aylarında İngiliz vatandaşlığını almasını garanti ediyor. Bu dönüm noktası, hem oyuncu hem de potansiyel talipleri için büyük önem taşıyor; vatandaşlığı elde etmek, Jesus'un gelecekteki kadro listelerinde yerli oyuncu olarak kayıt edilmesini sağlayacak. Bu statü, katı kadro kayıt kurallarıyla uğraşan Premier Lig transfer departmanları için son derece değerli ve Jesus'un yurt dışına gitmek yerine lig içinde yeni bir proje bulması için bir başka cazip teşvik unsuru oluşturuyor.