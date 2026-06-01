Açığa çıktı: Arsenal'in Gabriel Jesus için kabul edeceği ücret - Brezilyalı forvet, Gunners'ın yaz transfer döneminde satmaya hazır olduğu dört üst düzey yıldızdan biri

Daily Mail'e göre, Arsenal kadrosunda önemli bir revizyon hazırlığı yaparken Jesus için şaşırtıcı derecede düşük bir değer biçti. 29 yaşında olan ve İngiliz vatandaşlığını almayı düşünen Brezilyalı forvet, bir kulüp 18 milyon sterlinin üzerinde bir teklif sunarsa Kuzey Londra'dan ayrılmasına izin verilecek. Kulüp daha golcü takviyeler ararken, onun ayrılması Arteta'nın hücum seçeneklerinde büyük bir değişiklik anlamına gelecektir.

Takımdan ayrılabilecek tek isim Jesus değil. Uzun süredir kulüpte forma giyen Gabriel Martinelli, Leandro Trossard ve Ben White de, önemli teklifler gelmesi halinde ayrılabilecek oyuncular listesinde yer alıyor. Arteta, durgunluğu önlemek istiyor ve kulübün gelirinin 300 milyon sterlinin üzerinde TV gelirleriyle desteklenerek 770 milyon sterline ulaşması beklenirken, teknik direktör Kroenke ailesini birinci takım kadrosuna daha fazla yatırım yapmaya zorluyor.