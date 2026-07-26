Açığa çıktı: 15 yaşındaki genç yetenek JJ Gabriel, Manchester United formasıyla ne zaman resmi maçta ilk kez sahaya çıkabilir? ‘Küçük Messi’ ise sezon öncesi hazırlık maçlarında A takımdaki ilk maçını bekliyor

Gabriel’e yönelik beklentiler çok yüksek, ancak United, 15 yaşındaki oyuncunun gelişimini son derece özenli bir şekilde yönetmeye kararlı. Bu hücum yeteneği, geçtiğimiz günlerde Norveç’e yapılan sezon öncesi kamp kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil edildi; bu durum, onun kulüp tarihinin A takımda forma giyen en genç oyuncularından biri olabileceğine dair söylentileri alevlendirdi.

Ancak Gabriel, Rosenborg’a karşı 5-0 kazanılan hazırlık maçı kadrosuna dahil edilmesine rağmen, A takımdaki ilk maçını oynamak için beklemek zorunda kaldı. Diğer akademi mezunları sahneye çıkarken o, kenardan izlemekle yetindi.