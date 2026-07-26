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Açığa çıktı: 15 yaşındaki genç yetenek JJ Gabriel, Manchester United formasıyla ne zaman resmi maçta ilk kez sahaya çıkabilir? ‘Küçük Messi’ ise sezon öncesi hazırlık maçlarında A takımdaki ilk maçını bekliyor
Norveç’teki ilk gösterimin ertelenmesi
Gabriel’e yönelik beklentiler çok yüksek, ancak United, 15 yaşındaki oyuncunun gelişimini son derece özenli bir şekilde yönetmeye kararlı. Bu hücum yeteneği, geçtiğimiz günlerde Norveç’e yapılan sezon öncesi kamp kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil edildi; bu durum, onun kulüp tarihinin A takımda forma giyen en genç oyuncularından biri olabileceğine dair söylentileri alevlendirdi.
Ancak Gabriel, Rosenborg’a karşı 5-0 kazanılan hazırlık maçı kadrosuna dahil edilmesine rağmen, A takımdaki ilk maçını oynamak için beklemek zorunda kaldı. Diğer akademi mezunları sahneye çıkarken o, kenardan izlemekle yetindi.
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JJ Gabriel'in son sınıf tanıtımının zaman çizelgesi
Carrick, Gabriel’in gelişiminde hesaplı bir yaklaşım sergiliyor ve genç oyuncunun yoğun ilgiden korunmasını sağlıyor. Buna rağmen Gabriel, tanışma etkinliklerine katılarak tecrübeli bir oyuncunun saha dışı sorumluluklarını yerine getirdi.
Manchester Evening News’e göre, Carabao Kupası’nın ilk turları şu anda Gabriel’in resmi maçlara ilk kez çıkması için en gerçekçi fırsatı sunuyor. Forvet oyuncusu 6 Ekim’e kadar 16 yaşını doldurmayacak, yani henüz bazı A takım kayıtları için uygun değil; ancak Lig Kupası’nın üçüncü veya dördüncü turları, kısa süreli bir sahneye çıkması için mükemmel bir fırsat sunabilir.
Sabır mesajı
Carrington’da, fiziksel gelişimi teknik yeteneklerine yetiştiğinde sırasının doğal bir şekilde geleceğine dair bir his hakim. Şu an için, yüksek puan alan genç kadronun başrol oyuncusu olmaya devam ediyor; üst düzey teknik ekip üyeleri, Premier Lig ortamının fiziksel zorluklarına ne zaman gerçekten hazır olacağını belirlemek için ilerlemesini her gün takip ediyor.
Bu arada Gabriel, Instagram'da "Sabır" yazan kısa bir mesaj paylaştı. Norveç maçında forma giymemiş olsa da genç forvet, stadyumda yine de büyük ilgi gördü. Taraftarlar onunla fotoğraf çektirmek ve imza almak için sıraya girdi; bu da United'ın en parlak akademi yeteneklerinden birine şimdiden ne kadar büyük bir beklenti duyulduğunu ortaya koydu.
- Getty
Bir dahinin yükselişi
Gabriel, İngiliz futbolunun en çok beğenilen genç oyuncularından biri olarak kendini kanıtlamıştır. Chelsea, Arsenal ve West Ham’ın altyapılarında geçirdiği dönemlerin ardından 2022 yılında United’a katıldı. Forvet, Leeds karşısında oynadığı U18 takımındaki ilk maçında iki gol atarak hemen ses getirdi. Geçen sezon Gabriel, U18 Premier Lig ve FA Gençlik Kupası'nda oynadığı 29 maçta 26 gol attı ve dört asist yaptı. Bu verimli performansı sayesinde Premier Lig U18 Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi.
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