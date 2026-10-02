Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa milli takımı, bugün cuma akşamı, olumlu sonuç serisini sürdürmek amacıyla konuğu İtalya ile karşılaşıyor.

Zidane'ın Fransa milli takımının teknik ekibinin başındaki yolculuğu, Türkiye ve Belçika karşısındaki ilk iki maçını da kazanmasının ardından iyi bir başlangıç yaptı.

Sport gazetesi, Fransa'nın oyununun belki de en iyi seviyesinde olmadığını, ancak milli takımın büyük bir dayanıklılık ve daha da önemlisi, galibiyetler elde etmek için gereken etkinliği gösterdiğini aktardı.

Türkiye karşısında sakatlanan Kylian Mbappé'nin yokluğunun ardından Fransa milli takımı, bugün cuma günü, olumlu işaretler vermeyi sürdürmek ve Zidane'ın gelişinden bu yana devam eden mağlubiyetsiz sicilini korumak için yeni bir fırsat yakalayacak.

Elbette Zidane, ilk on biri kurmak için aralarından seçim yapabileceği büyük bir yıldız kadrosuna sahip; ancak kendisini hoş bir sürprizle de karşı karşıya buldu: Rennes forveti ve geçen sezon 34 maçta 21 golle Fransa Ligi'nin gol kralı olan Esteban Lepaul.

Ancak rakamların ötesinde, Fransız forvetin arkasında, onun futbolun zirvesine roket hızındaki yükselişini büyük ölçüde açıklayan bir mücadele hikâyesi yatıyor.



