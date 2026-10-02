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Acıdan zafere: Mücadeleci forvet, Mbappe'nin yokluğunda Zidane'ı coşkulandırıyor

Fransa - İtalya
Fransa
İtalya
UEFA Nations League A
E. Lepaul
K. Mbappe
Z. Zidane
Fransa
İtalya

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa milli takımı, bugün cuma akşamı, olumlu sonuç serisini sürdürmek amacıyla konuğu İtalya ile karşılaşıyor.

Zidane'ın Fransa milli takımının teknik ekibinin başındaki yolculuğu, Türkiye ve Belçika karşısındaki ilk iki maçını da kazanmasının ardından iyi bir başlangıç yaptı.

Sport gazetesi, Fransa'nın oyununun belki de en iyi seviyesinde olmadığını, ancak milli takımın büyük bir dayanıklılık ve daha da önemlisi, galibiyetler elde etmek için gereken etkinliği gösterdiğini aktardı.

Türkiye karşısında sakatlanan Kylian Mbappé'nin yokluğunun ardından Fransa milli takımı, bugün cuma günü, olumlu işaretler vermeyi sürdürmek ve Zidane'ın gelişinden bu yana devam eden mağlubiyetsiz sicilini korumak için yeni bir fırsat yakalayacak.

Elbette Zidane, ilk on biri kurmak için aralarından seçim yapabileceği büyük bir yıldız kadrosuna sahip; ancak kendisini hoş bir sürprizle de karşı karşıya buldu: Rennes forveti ve geçen sezon 34 maçta 21 golle Fransa Ligi'nin gol kralı olan Esteban Lepaul.

Ancak rakamların ötesinde, Fransız forvetin arkasında, onun futbolun zirvesine roket hızındaki yükselişini büyük ölçüde açıklayan bir mücadele hikâyesi yatıyor.


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    Beklenmedik şampiyon

    Lepaul, Fransız futbolunun en dikkat çekici forvetlerinden biri haline gelmeden önce, bir insanın yaşayabileceği en zor anlardan birini atlatmak zorunda kaldı.

    2020 yılında, henüz Lyon akademisinin bir parçasıyken, kulüp onunla yollarını ayırmaya karar verdi. Bu haber, oyuncu için ağır bir darbe oldu ve futbol kariyerine devam edip edemeyeceğini düşünmeye kadar vardı.

    Bir aile trajedisi işleri daha da kötüleştirdi. Aynı yıl, Auxerre'in eski oyuncusu ve eski Fransa 21 yaş altı milli oyuncusu olan babası Fabrice Lepaul, ciddi bir trafik kazası geçirdi.

    Oyuncu, aile fertleriyle birlikte, babasını hayatta tutan yaşam destek cihazlarının kapatılması kararıyla yüzleşmek zorunda kaldı.

    Lepaul, koşullara teslim olmak yerine, futbolda ilerlemenin bir yolunu buldu. Gelişimi son derece hızlı oldu.

    2023-2024 sezonunda, Épinal'den Angers'e transfer oldu ve takımın Fransa Ligi'ne yükselmesine katkı sağladı.

    Birinci lige çıktıktan sonra, ilk sezonunda 9 gol kaydetti ve kendisine güçlü bir şekilde bel bağlayan ve transferi için yaklaşık 13,5 milyon euro ödeyen Rennes'in dikkatini çekti.

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    Rennes'te patlama

    Lu Pul'un kariyerindeki gerçek patlama ise Rennes'te geldi. Golcü oyuncu, gösterilen güvene olağanüstü bir sezonla karşılık verdi; Fransa Ligi'nde 21 gol atıp 5 asist yaptı ve bu rakamlar ona sezonu müsabakanın gol kralı olarak tamamlama imkânı tanıdı.

    Sonunda bu dikkat çekici performans, onu Fransa Milli Takımı'nın kapısını çalmaya götürdü.

    Zidane onu ilk listesine çağırmakta tereddüt etmedi ve Lu Pul da buna, geçtiğimiz 25 Eylül'de Türkiye karşısında milli takım formasıyla ilk kez sahneye çıkarak karşılık verdi.

    Sadece 3 gün sonra, Belçika karşısında golcü oyuncu, Zidane döneminin ikinci maçında ilk 11'de yer aldı.

    Şimdi ise İtalya karşısında, Fransa Milli Takımı'na çıkışının sadece mücadele hikâyesine bir ödül olmadığını, aksine önünde gelişmek için hâlâ büyük bir alan bulunan bir kariyerin bir sonraki adımını temsil ettiğini kanıtlamak için yeni bir fırsat elde edecek.

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