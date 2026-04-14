FC Bayern ve Almanya Milli Takımı için endişe verici bir an: Kaptan Giulia Gwinn, Avusturya ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında sert bir faulün ardından, maçın ilk yarım saatinden sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Acıdan hemen çığlık attı: FC Bayern ve DFB'de Giulia Gwinn için büyük endişe
Gwinn, bir seken topun peşinden koşarken Melanie Brunnthaler tarafından tam hızda talihsiz ama sert bir şekilde düşürüldü (28.). Çarpışma sırasında Gwinn, omzuyla sert ve kontrolsüz bir şekilde çimlere düştü ve acı içinde hemen çığlık attı. Brunnthaler, bu müdahalenin ardından sarı kart gördü.
Uzun bir tedavi molasının ardından Gwinn ilk başta oyuna geri döndü, ancak birkaç dakika sonra yine de - ve milli takım teknik direktörü Christian Wück'ün kararına itiraz ederek - oyundan çıkmak zorunda kaldı.
26 yaşındaki oyuncu, omzunu ve kolunu görünürde büyük bir sorun veya rahatsızlık duymadan hareket ettirebiliyordu ve bu nedenle aslında oyuna devam etmek istedi, ancak Wück tedbirli davranmakta ısrar etti ve Carlotta Wamser'i oyuna soktu. Gwinn, omuz eklemi çıkığı veya köprücük kemiğinde yaralanma olasılığını dışlamak için hemen soyunma odasına giderek ileri tetkiklere tabi tutuldu.
FC Bayern için bu kritik haftalar öncesinde bir mağlubiyet felaket olur
Gwinn'in uzun süreli bir ara vermesi, özellikle FC Bayern için son derece uygunsuz bir zamanda gerçekleşir. Münih ekibi hâlâ üç turnuvada da mücadele ediyor. Alman Şampiyonluğu artık ellerinden alınamazken, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde FC Barcelona'nın üstün kadrosuyla karşı karşıya gelecekler. Kupa finalinde ise Bayern kadın takımı, 14 Mayıs'ta şu anda muhtemelen en büyük ulusal rakibi olan Wolfsburg ile karşılaşacak.
Gwinn, kariyeri boyunca birçok kez, bazıları ciddi olan sakatlıklarla boğuşmuştu. İki kez çapraz bağ yırtılması yaşadı; geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda ise ilk maçın ardından turnuva onun için sona erdi. Polonya ile oynanan açılış maçında yaptığı bir kurtarış sırasında dizindeki iç bağında yırtılma meydana geldi ve turnuvanın geri kalanında forma giyemedi.
Kaptanları olmadan DFB takımı, inişli çıkışlı bir grup aşamasının ardından Fransa'ya karşı muhteşem bir çeyrek final mücadelesinin ardından yarı finale kadar yükseldi, ancak Aitana Bonmatis'in uzatmalarda İspanya'ya attığı gol, şampiyonluk hayallerini suya düşürdü.