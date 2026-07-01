"Acı verici" - Sebastian Beccacece, Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika'ya yenildikten sonra Ekvador milli takım teknik direktörlüğünden istifa etti

La Tri’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveni 32’li turda sona erdi ve bununla birlikte teknik direktörünün görev süresi de sona erdi. Beccacece, Ekvador Futbol Federasyonu ile olan sözleşme yükümlülüklerinin, takımın turnuvadan elenmesiyle sona erdiğini doğruladı. Almanya’ya karşı unutulmaz bir galibiyet de içeren coşkulu bir performans sergilemesine rağmen, teknik direktör, kendisi ve ülke için belirlediği hedeflere ulaşamadığı için görevinde kalamayacağını düşündü.

Meksika’ya 2-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına konuşan Beccacece, ayrılma nedenleri konusunda açık sözlü davrandı. “Sözleşmemiz Dünya Kupası ile sona erdi. Söz verdiğimiz başarıyı, yani bunu gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası haline getirmeyi başaramadığımızı düşünüyorum. Bugün veda etme sırası bende,” diye itiraf etti.