Getty Images Sport
Çeviri:
"Acı verici" - Sebastian Beccacece, Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika'ya yenildikten sonra Ekvador milli takım teknik direktörlüğünden istifa etti
Sözleşme, eleme turunda elenmeyle sona erdi
La Tri’nin 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveni 32’li turda sona erdi ve bununla birlikte teknik direktörünün görev süresi de sona erdi. Beccacece, Ekvador Futbol Federasyonu ile olan sözleşme yükümlülüklerinin, takımın turnuvadan elenmesiyle sona erdiğini doğruladı. Almanya’ya karşı unutulmaz bir galibiyet de içeren coşkulu bir performans sergilemesine rağmen, teknik direktör, kendisi ve ülke için belirlediği hedeflere ulaşamadığı için görevinde kalamayacağını düşündü.
Meksika’ya 2-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına konuşan Beccacece, ayrılma nedenleri konusunda açık sözlü davrandı. “Sözleşmemiz Dünya Kupası ile sona erdi. Söz verdiğimiz başarıyı, yani bunu gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası haline getirmeyi başaramadığımızı düşünüyorum. Bugün veda etme sırası bende,” diye itiraf etti.
- AFP
Ayrılan teknik direktör için karışık duygular
Beccacece, özellikle oyuncularıyla ve yönetimle kurduğu güçlü bağ göz önüne alındığında, bu kararın kendisi üzerinde yarattığı duygusal yükü gizlemedi. Mevcut yetenekli kadroyla çalışmaya devam etme arzusunu dile getirmesine rağmen, son 16 turuna kalamamanın ardından istifa etme görevi hissetti.
"Bu yüzden ayrılmak zorundayım. Devam etmek isterdim çünkü oyuncularımdan ve yönetimden aldığım destek, devam etme imkânını haklı kılıyordu. Ancak bu işlerin nasıl yürüdüğünü anlıyorum ve bu canımı yakıyor, ama kararın net olduğunu düşünüyorum," diye açıkladı Beccacece.
Enerjik Meksika’ya karşı verilen mücadeleler
Maçı değerlendiren teknik direktör, takımının ev sahibi takımın sergilediği yoğun tempoya ayak uydurmakta zorlandığını kabul etti. Meksika, taraftarlarının desteğiyle maça inanılmaz bir enerjiyle başladı ve Ekvador neredeyse anında savunmaya çekilmek zorunda kaldı. El Tri’nin kusursuz savunma performansı, Ekvador’un ikinci yarıdaki iyileşen performansının golle sonuçlanmamasını sağladı.
"İlk yarıda rakibimizden daha kötü oynadık," dedi Beccacece. "Karşı koymaya çalıştık, ancak bize moral verecek golü bulamadık."
- Getty Images Sport
Gençliğin ve şükranın mirası
Eleme acısına rağmen Beccacece, olumlu yönlere ve Ekvador futbolunun geleceği için kurmaya katkıda bulunduğu temele odaklanmaya devam etti. Görev süresindeki asıl başarının, kadrosunun genç yapısı olduğunu vurguladı. Görevde bulunduğu süre boyunca verdikleri destek için taraftarlara ve oyunculara teşekkür etmek için bir an ayırdı.
"Bu miras oyunculara ait, çünkü onlar Ekvador'un en genç takımıydılar," diye konuştu teknik direktör, kendi etkisiyle ilgili soruya yanıt verirken. "Hiçbir şikayetim yok, sadece halka ve oyunculara minnettarım. Kalbimin derinliklerinden gelen büyük bir minnettarlık ve sevgi gördüm. Çocuklar maçtan sonra bana iki saatlik harika bir an yaşattılar ve elimizde kalan da bu."