Acı tatlı bir sonla biten bir başarı öyküsü mü? VfB Stuttgart'ta tartışmalı bir transfer kararı gündemde

Ev sahibi olarak düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan birkaç ay önce, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Mittelstädt'ı istatistiklerine dayanarak "Bundesliga'nın açık ara en iyi sol beklerinden biri ve dünyanın en iyi 4 sol bekinden biri" olarak nitelendirdi. Turnuva boyunca Mittelstädt ilk 11'deki yerini kaybetmiş olsa da, sadece kadroya seçilmesi bile o zamana kadar oldukça inişli çıkışlı geçen kariyerinin en önemli anı oldu. Bu başarı, Real Madrid veya daha sonra şampiyon olan PSG gibi devlerle Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla dolu hareketli bir sezonun ardından, ertesi yaz kazanılan kupa zaferiyle taçlandırıldı.

Mittelstadt'ın kariyeri, Stuttgart'ın yükselişinin simgesi niteliğinde. Bunu kısa süre önce teknik direktör Sebastian Hoeneß de vurguladı. "Takım için değeri çok büyük – neredeyse ben VfB'ye geldiğim günden beri," dedi bu başarının mimarı, VfB'nin Avrupa Ligi play-off ilk maçında Celtic Glasgow'u 4-1 yendikten sonra. Yine de, bu önemli mücadelede Mittelstädt'ı bu sezon ilk kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekletti ve böylece son zamanlarda giderek belirginleşen küçük bir dönüm noktasına işaret etti: Önemli maçlarda, geçtiğimiz yılların vazgeçilmez ismi artık ilk 11'de yer almıyor!

Hoeneß, Celtic maçının ardından 28 yaşındaki oyuncunun "bugüne kadar önemli bir rol oynadığını" vurguladı. Ancak FC Porto ile oynanan son 16 turu ilk maçında, bir kez daha yükselen yıldız Ramon Hendriks tercih edildi. Pazar günü RB Leipzig'e karşı 1-0 kazanılan maçta, VfB teknik direktörü, Mart başında VfL Wolfsburg'a karşı oynanan ve Mittelstadt'ın forma giymediği ikinci maçta olduğu gibi, sol kanatta Chris Führich'i içeren üçlü savunma dizilişini tercih etti. Hendriks, bu dizilişin arkasında bir kez daha çok güçlü bir performans sergiledi ve ok gibi hızlı, olağanüstü yetenekli Yan Diomande'yi kısa sürede çaresiz bıraktı. Bu arada, Mittelstadt'ın VfB'deki başarı öyküsünün acı-tatlı bir sonla bitebileceğine dair söylentiler dolaşıyor.