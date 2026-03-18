Hertha BSC'de Maximilian Mittelstädt'ın adı geçtiğinde, bugün bile pek çok kişi gözlerine inanamıyor olabilir. Berlin doğumlu oyuncu, 2023 yazında, 2. Bundesliga'ya yeni düşen başkent kulübünden, play-off'larda ligde kalmayı başaran VfB Stuttgart'a, artık gülünç sayılabilecek 500.000 avroya transfer oldu ve bir yıl içinde Alman milli takımının as kadrosuna yükseldi.
Acı tatlı bir sonla biten bir başarı öyküsü mü? VfB Stuttgart'ta tartışmalı bir transfer kararı gündemde
Ev sahibi olarak düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndan birkaç ay önce, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Mittelstädt'ı istatistiklerine dayanarak "Bundesliga'nın açık ara en iyi sol beklerinden biri ve dünyanın en iyi 4 sol bekinden biri" olarak nitelendirdi. Turnuva boyunca Mittelstädt ilk 11'deki yerini kaybetmiş olsa da, sadece kadroya seçilmesi bile o zamana kadar oldukça inişli çıkışlı geçen kariyerinin en önemli anı oldu. Bu başarı, Real Madrid veya daha sonra şampiyon olan PSG gibi devlerle Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla dolu hareketli bir sezonun ardından, ertesi yaz kazanılan kupa zaferiyle taçlandırıldı.
Mittelstadt'ın kariyeri, Stuttgart'ın yükselişinin simgesi niteliğinde. Bunu kısa süre önce teknik direktör Sebastian Hoeneß de vurguladı. "Takım için değeri çok büyük – neredeyse ben VfB'ye geldiğim günden beri," dedi bu başarının mimarı, VfB'nin Avrupa Ligi play-off ilk maçında Celtic Glasgow'u 4-1 yendikten sonra. Yine de, bu önemli mücadelede Mittelstädt'ı bu sezon ilk kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekletti ve böylece son zamanlarda giderek belirginleşen küçük bir dönüm noktasına işaret etti: Önemli maçlarda, geçtiğimiz yılların vazgeçilmez ismi artık ilk 11'de yer almıyor!
Hoeneß, Celtic maçının ardından 28 yaşındaki oyuncunun "bugüne kadar önemli bir rol oynadığını" vurguladı. Ancak FC Porto ile oynanan son 16 turu ilk maçında, bir kez daha yükselen yıldız Ramon Hendriks tercih edildi. Pazar günü RB Leipzig'e karşı 1-0 kazanılan maçta, VfB teknik direktörü, Mart başında VfL Wolfsburg'a karşı oynanan ve Mittelstadt'ın forma giymediği ikinci maçta olduğu gibi, sol kanatta Chris Führich'i içeren üçlü savunma dizilişini tercih etti. Hendriks, bu dizilişin arkasında bir kez daha çok güçlü bir performans sergiledi ve ok gibi hızlı, olağanüstü yetenekli Yan Diomande'yi kısa sürede çaresiz bıraktı. Bu arada, Mittelstadt'ın VfB'deki başarı öyküsünün acı-tatlı bir sonla bitebileceğine dair söylentiler dolaşıyor.
VfB Stuttgart: Ramon Hendriks, Maximilian Mittelstädt'ı geride bıraktı
Mittelstädt kesinlikle kötü bir sezon geçirmiyor, ancak göğsünde Brüsting logosu bulunan formayla geçirdiği ilk iki yıla kıyasla hafif bir düşüş eğilimi gözlemleniyor. Şimdiye kadar 39 maçta 10 gol katkısı kaydetmesi elbette dikkate değer bir performans ve bu rakam, VfB’deki ilk sezonundaki (yedi) performansını şimdiden geride bırakmış durumda. Ancak Mittelstädt'ın attığı beş golün dördü penaltıdan geldi. Saf hücum görevleri bir yana, Hendriks birçok açıdan onu geride bıraktı. 24 yaşındaki oyuncu sadece daha iyi bir ikili mücadele oyuncusu (yüzde 69,2) ve pasör (yüzde 87,2) olarak parlamakla kalmıyor, aynı zamanda ayakları da çok daha hızlı. Leipzig maçında, 1,89 metrelik boyuna rağmen (!) bir kez daha 35 km/s barajını aştı, oysa Mittelstadt'ın en yüksek hızı yaklaşık 33 km/s civarında. Aynı şekilde, profesyonel bir stoper olan oyuncu, pasör olarak da (üç asist) parlıyor; örneğin, 1. FC Köln karşısında 2-1 öne geçmelerini sağlayan Ermedin Demirovic'in önemli golünde yaptığı mükemmel ortada olduğu gibi.
İstatistik Maximilian Mittelstädt Ramon Hendriks Maçlar (Oynama süresi) 39 (2.836) 39 (2.534) Goller 5 0 Asist 5 3 Başarılı driplingler (Bundesliga) %64,7 (11/17) %100 (7/7) Pas isabet oranı (Bundesliga) %82,3 %87,2 Top kapma oranı (Bundesliga) %64,5 %69,2 Topu uzaklaştırma (Bundesliga) Maç başına 2,73 Maç başına 3,22 Top kazanımları (Bundesliga) Maç başına 1,89 Maç başına 0,59 Maksimum hız ≈ 33 km/s 35,04 ila 35,24 km/s
Bu nedenle, spor direktörü Fabian Wohlgemuth'un ekibi, sol bek pozisyonu için transfer piyasasında alternatifler arıyor. Bu bağlamda, son zamanlarda Cercle Brugge'den Nazinho'nun transferi hakkında sık sık spekülasyonlar yapıldı; bu transfer için yaklaşık on milyon euro transfer ücreti ödenmesi gerekecek. Özellikle de Hendrik'in geleceği belirsiz görünüyor. Hollandalı oyuncunun birçok üst düzey kulüp tarafından yakından takip edildiği söyleniyor.
Haberlere göre Mittelstädt de büyük ilgi görüyor. Buna göre, geçen yaz olduğu gibi SSC Napoli onun durumunu yakından takip ediyor ve Juventus Torino da İtalya'dan bir başka takım olarak kapıyı çaldı. Mittelstädt de Noel'den kısa bir süre önce, 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen çok da uzak olmayan bir gelecekte bir değişiklik olabileceğini ima etti: "Belki bir gün bir sonraki adımı atmak mümkün olabilir."
Mittelstädt'ın 18 milyon euro olduğu söylenen piyasa değerine bakıldığında, VfB'nin onu satması halinde muazzam bir transfer kârı elde edeceği anlaşılıyor. En iyi futbolcu yaşında olan milli oyuncu ise son bir büyük sözleşme imzalayabilir. Yalnızca finansal açıdan bakıldığında, böyle bir senaryoda ayrılık her iki taraf için de anlaşılabilir bir durum olurdu. Ancak Mittelstadt'ın Schwabenland'daki kariyerinin bu şekilde ani bir son bulması, bir parça da olsa tatsız bir izlenim bırakırdı.
Maximilian Mittelstädt'ın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi mi? Sebastain Hoeneß kendi sözleriyle çelişiyor
VfB, Mittelstädt'ı kaybetmekle sadece seyircilerin gözdesi bir oyuncuyu değil, aynı zamanda takımın liderlerinden birini de yitirmiş olacak. Hertha'da oynadığı dönemde bile açık sözlü bir kişi olarak öne çıkmıştı. Buna paralel olarak, Şubat ayı sonunda Dünya Kupası'nda yer almak istediğini de net bir şekilde dile getirmişti. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, onu Kasım ayındaki kamp kadrosuna almamıştı. Onun yerine David Raum ve Nathaniel Brown kadroya seçilmişti. "Geçen yılın sonunda milli takım teknik direktörüyle bir görüşme yaptık. Orada bana seçilmeme nedenlerini açıkladı ve ne yapmam gerektiğini söyledi. Bu beni daha da motive etti. Hedefim, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmak ve tekrar milli takıma girmek. Bunun için çok oynamalı ve iyi performans göstermeliyim."
Ancak birkaç hafta sonra, VfB'de Hendriks ile yaşadığı iç rekabette kesin olarak geride kaldı, bu da Dünya Kupası kadrosuna seçilme şansını bir kez daha azaltmış olmalı. Zaten şu anda birçok şey, bir dizi Stuttgart oyuncusunun Nagelsmann tarafından dikkate alınmayacağına işaret ediyor. Bu nedenle, kendi saflarında ve VfB çevresinde, oyuncuları Perşembe günü yapılacak ve Mart sonu hazırlık maçları için yapılacak adaylık listesine sokmak için çaba gösteriliyor.
Deniz Undav, sansasyonel bir röportajla inisiyatif aldı ve bunu sportif açıdan da tam anlamıyla desteklerken, Hoeneß bizzat Mittelstädt için iyi bir referans verdi. "Onu Dünya Kupası'nda çok iyi kullanabileceğin bir oyuncu olarak görüyorum," dedi Celtic maçından sonra ve eylemleriyle çelişkili bir şekilde şunları vurguladı: "Julian elbette benim bilmediğim birkaç şeye daha dikkat etmelidir. Ancak Maxi, çok iyi rakiplere karşı da yüksek bir seviyeye ulaşabileceğini zaten gösterdi."
Ancak Mittelstädt o zamandan beri "çok iyi rakipler" karşısında kendini kanıtlama fırsatı bulamadı. Bunun yerine, Heidenheim, Mainz ve Celtic (4-1 galibiyetinin ardından oynanan rövanş maçı) oyuncularıyla karşı karşıya geldiğinde ilk 11'de yer aldı. Bu nedenle Mittelstädt, önümüzdeki milli maç arası sırasında da, özellikle de Stuttgart'ta kendi seyircisi önünde Gana ile oynanacak maçta (30 Mart), giderek daha aşina olduğu seyirci rolünü üstlenmek zorunda kalacak gibi görünüyor.
VfB Stuttgart, Maç Takvimi: Önümüzdeki maçlara genel bakış
Tarih (Saat) Yarışma Rakip (Yer) 19 Mart (21:00) Avrupa Ligi FC Porto (D) 22 Mart (19.30) Bundesliga FC Augsburg (D) 4 Nisan (18.30) Bundesliga BVB (E) 12 Nisan (17.30) Bundesliga HSV (E) 19 Nisan (18.30) Bundesliga FC Bayern (D)