Acı tatlı bir haftanın en kötü anı: Trent Alexander-Arnold, Real Madrid maçında yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı

Marca'nın aktardığına göre, 27 yaşındaki oyuncu kısa bir süre önce bir antrenmana geç kalmış ve bu durum onun her zamanki ilk 11'de yer almasını engellemiş. "TAA", son haftalarda yedeği Dani Carvajal'dan çok daha iyi performans gösterdiği için bunun sportif nedenlerden kaynaklandığı düşünülmemişti. Kaptan, diz sakatlığının ardından henüz %100 formuna kavuşamamıştı.

Salı günü Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı ile Pazar günü Atletico ile oynanan lig maçı arasında dinlenmek için birkaç gün olduğu için, dinlenme molası da gerekli değildi.

Maçın bitiminden sonra baş antrenör Arbeloa, bu yorumlara ve disiplin cezası olduğuna dair haberlere açıkça karşı çıktı: "Hayır, hayır," diye başladı. "Ben her maçta en iyi on birini sahaya sürüyorum. En uygun olduğunu düşündüğüm takımla başlıyorum. Carvajal iyi bir maç çıkardı."

63. dakikada tecrübeli oyuncu oyundan çıkarıldı ve yerine Alexander-Arnold girdi. 72. dakikada TAA, Vinicius Jr.'ın maçı belirleyen golünü hazırladı.