Marca'nınbu heyecanlı maçın (3-2) başlamasından kısa bir süre önce bildirdiği gibi, teknik direktör Alvaro Arbeloa aslında İngiliz oyuncuyu sağ bek olarak sahaya sürmeyi planlamıştı. Ancak, iddiaya göre "disiplin nedenleriyle" Alexander-Arnold'u ilk olarak yedek kulübesinde tutmaya karar verdi.
Çeviri:
Acı tatlı bir haftanın en kötü anı: Trent Alexander-Arnold, Real Madrid maçında yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı
Marca'nın aktardığına göre, 27 yaşındaki oyuncu kısa bir süre önce bir antrenmana geç kalmış ve bu durum onun her zamanki ilk 11'de yer almasını engellemiş. "TAA", son haftalarda yedeği Dani Carvajal'dan çok daha iyi performans gösterdiği için bunun sportif nedenlerden kaynaklandığı düşünülmemişti. Kaptan, diz sakatlığının ardından henüz %100 formuna kavuşamamıştı.
Salı günü Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı ile Pazar günü Atletico ile oynanan lig maçı arasında dinlenmek için birkaç gün olduğu için, dinlenme molası da gerekli değildi.
Maçın bitiminden sonra baş antrenör Arbeloa, bu yorumlara ve disiplin cezası olduğuna dair haberlere açıkça karşı çıktı: "Hayır, hayır," diye başladı. "Ben her maçta en iyi on birini sahaya sürüyorum. En uygun olduğunu düşündüğüm takımla başlıyorum. Carvajal iyi bir maç çıkardı."
63. dakikada tecrübeli oyuncu oyundan çıkarıldı ve yerine Alexander-Arnold girdi. 72. dakikada TAA, Vinicius Jr.'ın maçı belirleyen golünü hazırladı.
"Bir beyefendi gibi": Alexander-Arnold cezasını kabul etti
Maçın ardından eski Liverpool yıldızı yaşanan olaylar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu arada The Athletic, antrenmana geç kalmasının, onun alışılmadık bir şekilde yedek kulübesinde yer almasının nedeni olabileceğini doğruladı.
Son zamanlarda Real Madrid'in yıldız oyuncularının defalarca antrenmana geç geldiği ve sağ bek oyuncusunun da Cumartesi günü yapılan son antrenmana kararlaştırılan saatten 20 dakika geç geldiği iddia ediliyor. Arbeloa'nın ona Atletico ile oynanacak derbi maçındaki kararını bildirdiği, Alexander-Arnold'un ise koçundan, kaptanından ve takımın geri kalanından hatası için özür dilediği belirtiliyor.
İddiaya göre, cezayı tamamen kabul etmiş ve Arbeloa'nın kararını "bir beyefendi gibi" kabullenmiş.
Alexander-Arnold için zor bir hafta: Tuchel onu kadroya almadı
Yıldız oyuncularını geç kalmaları nedeniyle yedek kulübesine göndererek cezalandırma uygulamasını benimseyen Arbeloa, LaLiga'da pek çok takımın izinden gidiyor. Geçen sezon Hansi Flick, FC Barcelona'da randevularına geç gelen oyuncularını maç başlangıcında hiç tereddüt etmeden yedek kulübesine göndermişti. Ancak artık bu tür olayların çözümü için öncelikle kulüp içi para cezaları uygulanıyor.
Alexander-Arnold için yedek kulübesi, bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ve derbi galibiyeti, diğer yandan Thomas Tuchel tarafından kadroya alınmaması ile kişisel olarak acı-tatlı bir haftanın en dip noktası oldu. İngiltere milli takım teknik direktörü Cuma günü, Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları için 35 kişilik dev bir kadro açıklamıştı. "TAA", bu dev kadroya rağmen Three Lions'ın bir sonraki maçlarında yer almayı başaramadı.
"Trent'in bize neler sunabileceğini biliyorum ve oyuncularımıza sadık kalmaya karar verdik," diyen Tuchel, "Güçlü yanlarını biliyorum, o harika bir oyuncu, ancak bu sportif bir karar," diye açıkladı. Alexander-Arnold, Kasım ayında da Tuchel'in kadrosunda yer almamıştı; Ekim ayında ise uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı. Eski Liverpool oyuncusu en son Haziran ayında, İngiltere'nin Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı 1-0 yendiği maçta oyuna girerek forma giymişti.
Real, Alexander-Arnold'u (2031'e kadar sözleşmesi var) geçen yaz FC Liverpool'dan bedelsiz olarak transfer etmişti. Yine de Anfield Road'a 10 milyon euro ödendi, bu sayede asıl sözleşmesi bitmeden Kulüpler Dünya Kupası'nda oynama hakkı kazandı. Krallarda şu ana kadar 21 maçta henüz kendi adına bir gol atamadı, ancak üç golün hazırlayıcısı oldu.
Trent Alexander-Arnold: 2025/2026 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar 21 Oynama süresi 1.114 Gol - Asist 3 Sarı kart 2 Kırmızı kartlar -