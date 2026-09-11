ANP
Çeviri:
Acı, kazanç ve rüya gibi bir an! Dest acıdan gole uzanarak geri döndü, Sano ise çocukluk hayalini yaşadı
PSV, sahasında bir puanı geri dönüşle aldı
PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine Philips Stadion'da Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'iyle oynadığı zorlu maçta aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. Ukrayna ekibi, ilk yarının uzatma dakikalarında Gleiker Mendoza'nın golüyle tartışmalı şekilde öne geçti. Bu pozisyondan önce Sergino Dest, orta sahada sert bir müdahaleye maruz kaldı.
Hayal kırıklığının etkisiyle PSV, devrenin hemen ardından karşılık verdi. Armando Obispo'nun isabetli geri pasında Dest ceza sahasına koşusunu iyi zamanladı ve eşitlik golünü ağlara gönderdi.
Ev sahibi ekibin son bölümdeki baskısına rağmen iki takım da sonunda sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.
- ANP
Maçın oyuncusu Dest, içinde buruk bir his olduğunu kabul etti
Gol atarak kendisi için bir anlamda kefaret sağlayan ve maçın oyuncusu seçilen Dest, takımın üç puanı alamamış olmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti. ABD'li bek, PSV'nin ilk bölümde Shakhtar'ın kompakt oyun düzenini aşmakta yaşadığı taktik zorluklara dikkat çekti.
İkinci yarıda performanslarının belirgin şekilde yükseldiğini belirten Dest, buna rağmen sonucun tatmin edici olmadığını söyledi.
Dest, "Savunmalarını aşamadık" dedi. "İyi organize olmuş bir takım. Belki tempomuz çok düşüktü ama ikinci yarıda durum farklıydı. İyi bir takıma karşı berabere kalmış olsak da daha fazlasının mümkün olduğunu hissettik, bu yüzden bu açıdan acı veriyor."
Sano, ilk maçında çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Orta saha oyuncusu Kodai Sano için bu karşılaşma, Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonundaki resmi ilk maçına çıkmasıyla birlikte kariyerinde çok önemli bir dönüm noktası oldu. Japon milli oyuncu, PSV'nin bundan sonraki süreçte geliştirmesi gereken taktik alanları kabul ederken en üst seviyeye uzanan yolculuğunu da değerlendirdi.
Sano, maç boyunca PSV'nin hücum seçeneklerinin kısıtlanmasında Shakhtar'ın savunma disiplininin etkili olduğunu söyledi.
"Çocukken bunun hayalini kuruyordum" diyen Sano, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk kez oynadığım bu maçta kendimle gurur duyuyorum. Bu formayı giymekten çok mutluyum ve bence oldukça iyi uyum sağladım ama pozisyon üretmekte zorlandık ve gelişmemiz gerekiyor."
- ANP
Hollanda şampiyonları Avrupa'da gelişim arıyor
Açılış fikstürlerini tamamlayan PSV, şimdi odağını önümüzdeki maçlarda hücumdaki hareketliliğini ve temposunu geliştirmeye çevirdi. Hem Dest hem de Sano, Hollanda şampiyonunun lig aşamasından çıkmayı umuyorsa istikrar yakalamanın hayati önem taşıyacağını vurguladı.
Peter Bosz'un ekibi, iç sahada ve Avrupa'da görevlerine döndüğünde ikinci yarıdaki gelişmiş performansının üzerine koymayı hedefleyecek.
Kadro, beraberlikten çıkarılan derslerin önlerindeki zorluklar için yaklaşımlarını geliştirmelerine yardımcı olacağı konusunda güvenini koruyor.
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