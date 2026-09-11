Gol atarak kendisi için bir anlamda kefaret sağlayan ve maçın oyuncusu seçilen Dest, takımın üç puanı alamamış olmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti. ABD'li bek, PSV'nin ilk bölümde Shakhtar'ın kompakt oyun düzenini aşmakta yaşadığı taktik zorluklara dikkat çekti.

İkinci yarıda performanslarının belirgin şekilde yükseldiğini belirten Dest, buna rağmen sonucun tatmin edici olmadığını söyledi.

Dest, "Savunmalarını aşamadık" dedi. "İyi organize olmuş bir takım. Belki tempomuz çok düşüktü ama ikinci yarıda durum farklıydı. İyi bir takıma karşı berabere kalmış olsak da daha fazlasının mümkün olduğunu hissettik, bu yüzden bu açıdan acı veriyor."