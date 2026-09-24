“Acı çok büyük!”: Gianluigi Donnarumma, Roberto Mancini dönemi başlarken İtalya oyuncularının Dünya Kupası yıkımını konuşmayı reddettiğini açıkladı

İtalya Milli Takımı, play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltı atışları sonunda acı verici bir yenilgiyle 2026 Dünya Kupası'nın dışında kalmasının yarattığı yıkıcı hayal kırıklığının etkisini hâlâ atlatabilmiş değil. Azzurri, Alessandro Bastoni'nin erken gördüğü kırmızı kartın ardından karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Bu tarihi başarısızlık, dört Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan ve son zaferini 2006'da yaşayan bir ülke için düşünülmesi bile zor bir gerçek olan, İtalya'nın futbolun vitrin turnuvasındaki üst üste üçüncü yokluğuna işaret ediyor.

Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda, o kader maçındaki Dünya Kupası play-off'unda forma giyen oyuncuların nelerin bu kadar yanlış gittiğini konuşmak için bir araya gelip gelmediği sorulduğunda, Manchester City kalecisi bu konunun hâlâ tabu olduğunu kabul etti. Donnarumma, "Gerçek şu ki bugün bir dakika dışında kendi aramızda hiç konuşmadık, çünkü açıkçası o yarayı yeniden açmak için acı hâlâ çok büyük. Önemli olan ileriye bakmak, harika bir Nazionale inşa etmek ve teknik direktör Mancini bu konuda bize çok yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.