Getty Images Sport
Çeviri:
“Acı çok büyük!”: Gianluigi Donnarumma, Roberto Mancini dönemi başlarken İtalya oyuncularının Dünya Kupası yıkımını konuşmayı reddettiğini açıkladı
İyileşmeyi reddeden bir yara izi
İtalya Milli Takımı, play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltı atışları sonunda acı verici bir yenilgiyle 2026 Dünya Kupası'nın dışında kalmasının yarattığı yıkıcı hayal kırıklığının etkisini hâlâ atlatabilmiş değil. Azzurri, Alessandro Bastoni'nin erken gördüğü kırmızı kartın ardından karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Bu tarihi başarısızlık, dört Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan ve son zaferini 2006'da yaşayan bir ülke için düşünülmesi bile zor bir gerçek olan, İtalya'nın futbolun vitrin turnuvasındaki üst üste üçüncü yokluğuna işaret ediyor.
Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda, o kader maçındaki Dünya Kupası play-off'unda forma giyen oyuncuların nelerin bu kadar yanlış gittiğini konuşmak için bir araya gelip gelmediği sorulduğunda, Manchester City kalecisi bu konunun hâlâ tabu olduğunu kabul etti. Donnarumma, "Gerçek şu ki bugün bir dakika dışında kendi aramızda hiç konuşmadık, çünkü açıkçası o yarayı yeniden açmak için acı hâlâ çok büyük. Önemli olan ileriye bakmak, harika bir Nazionale inşa etmek ve teknik direktör Mancini bu konuda bize çok yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
- AFP
Mancini yeniden takımın başına dönüyor
İtalya'yı EURO 2024'te son 16 turuna taşıyan Luciano Spalletti ile görev süresi 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısızlığının ardından sona eren Gennaro Gattuso'nun ayrılıkları sonrası İtalya, milli takımı yeniden canlandırmak için rotayı yeniden Mancini'ye çevirdi. Mancini daha önce La Nazionale'yi EURO 2020 zaferine taşımış, ancak 2022 Dünya Kupası'nı kaçırmıştı. Yeniden takımın başına geçen deneyimli teknik adam, Fransa ve Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinin de yer aldığı zorlu A1 Grubu'nda cuma günü Belçika ile oynanacak Uluslar Ligi maçıyla başlayarak rekabetçi bir takım yeniden inşa etmeyi hedefliyor.
Donnarumma, “Kesinlikle onun futbol anlayışına inanıyoruz, proaktif, pozitif ve agresif olmak, oyunu kontrol etmek istiyoruz. Uluslar Ligi'nde güçlü rakiplerle karşılaşacağız ama oyunun kontrolünü ele alıp maça hükmetmek istiyoruz. EURO'dan ders çıkardık ve taraftarların yeniden İtalya Milli Takımı'na aşık olmasını istiyoruz” dedi.
Yeni bir nesli entegre etmek
Kıdemli isimler yaslarını yönetmeye çalışırken, çok ihtiyaç duyulan kıvılcımı sağlamak için yeni bir yetenek grubu da takıma entegre ediliyor. Dikkat çeken isimler arasında, yaklaşan maçta ilk 11'de başlaması beklenen Cagliari orta saha oyuncusu Alessandro Romano da var. Donnarumma, yeni gelenlerin kalitesinden cesaret aldı ve onları İtalya'nın küresel sahnedeki nihai yeniden yükselişinin temel taşı olarak görüyor.
Kaptan, “Herkesten etkilendim, hepsi çok güçlü oyuncular. Alessandro Romano beni gerçekten etkiledi ama gençlerde çok fazla kalite var ve onların Nazionale'nin geleceği olacağından eminim. Biz eski kuşak olarak onların takıma uyum sağlamasına yardımcı olmalı ve zor anlardan geçmelerini sağlamalıyız” dedi.
- Getty Images Sport
Olimpico'da yeniden başlıyor
Kefaret yolculuğu, İtalya'nın henüz kazanamadığı bir turnuvada, daha önce 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında üçüncü olduğu organizasyonda, Azzurri'nin yetenekli bir Belçika takımıyla karşı karşıya geleceği Roma'da başlıyor. Donnarumma, yaz aylarının profesyonel kariyerinin en zor dönemlerinden bazıları olduğu gerçeğini gizlemedi, ancak kadronun değerini kanıtlamaya aç olduğunu savunuyor.
“Çok zor geçti. Bunu anlatmakta bile zorlanıyorum, bu çok uzun ve zorlu bir yazdı ama yeniden başlamalıyız. Açız, bu yeni bir dönem, yarın büyük bir maçımız var ve taraftarlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyor, bu yüzden onları yeniden ateşlemek ve Azzurri formasına yeniden âşık olmalarını sağlamak bize düşüyor” diyerek sözlerini tamamladı Donnarumma.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun