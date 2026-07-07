Brezilya'nın turnuvadan erken elenmesinin ardından artan kamuoyu baskısına rağmen, 67 yaşındaki teknik direktör, geleceğine dair spekülasyonları yatıştırmak ve kalma kararlılığını vurgulamak için hemen sosyal medyaya başvurdu. Ancelotti, X platformunda şunları söyledi: "Bugün acımız büyük. Ancak inşa ettiğimiz şeye olan güvenimiz değişmiyor. Milli Takımımız için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman birlikte. Her zaman Brezilya!"

Bu tutum, milli takım koordinatörü Rodrigo Caetano tarafından da tam olarak desteklendi; Caetano, kadronun istikrarını korumak için sükunet çağrısında bulundu. Caetano şöyle konuştu: "Şimdi bize düşen, biraz daha sakin bir şekilde normal seyrinde ilerleyen bir döngünün gerekliliğini vurgulamak; gerekli ayarlamaları yaparken 2030 Dünya Kupası’na kadar teknik direktörle çalışmalarımızı sürdürmek. İlerleyebilmek ve bir sonraki Dünya Kupası’na hazırlanabilmek için en azından asgari düzeyde bir sükunete sahip olalım.

"Elbette, hâlâ toparlanmaya çalışıyoruz. Herkes çok üzgün, hüsran içinde ve hayal kırıklığına uğramış durumda – oyuncular, teknik ekip ve antrenör kadrosu. Öte yandan, birlikte geçirdiğimiz zamanı göz ardı edemeyiz. Özellikle de oyuncuların, hepimizin ve sizlerin, ilk günden son güne kadar onların adanmışlık ve profesyonellik düzeyine tanık olma fırsatı bulduğumuz o 38 gün."