AFP
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"Acı çok büyük" - Carlo Ancelotti, Dünya Kupası'ndan son derece hayal kırıcı bir şekilde elenmelerine rağmen Brezilya milli takımının teknik direktörlüğüne devam edeceğine söz verdi
Selecao’nun New Jersey’deki çöküşü
Brezilya’nın altıncı dünya şampiyonluğunu kazanma hayalleri, Norveç’ten Erling Haaland’ın attığı iki golün ardından son 16 turunda trajik bir şekilde sona erdi. Bruno Guimaraes'in ilk yarıda kaçırdığı penaltı ve forvetlerin zayıf bitiriciliği, New Jersey'de yaşanan bu sinir bozucu gecede Selecao'nun sıkıntılarını daha da artırdı. Bu yürek burkan yenilgi, beş kez dünya şampiyonu olan takımın, 60 yıl önce grup aşamasında elenmesinden bu yana büyük uluslararası turnuvalarda sergilediği en kötü performansı oldu.
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Ancelotti tam bir adanmışlık sergilediğini vurguladı
Brezilya'nın turnuvadan erken elenmesinin ardından artan kamuoyu baskısına rağmen, 67 yaşındaki teknik direktör, geleceğine dair spekülasyonları yatıştırmak ve kalma kararlılığını vurgulamak için hemen sosyal medyaya başvurdu. Ancelotti, X platformunda şunları söyledi: "Bugün acımız büyük. Ancak inşa ettiğimiz şeye olan güvenimiz değişmiyor. Milli Takımımız için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman birlikte. Her zaman Brezilya!"
Bu tutum, milli takım koordinatörü Rodrigo Caetano tarafından da tam olarak desteklendi; Caetano, kadronun istikrarını korumak için sükunet çağrısında bulundu. Caetano şöyle konuştu: "Şimdi bize düşen, biraz daha sakin bir şekilde normal seyrinde ilerleyen bir döngünün gerekliliğini vurgulamak; gerekli ayarlamaları yaparken 2030 Dünya Kupası’na kadar teknik direktörle çalışmalarımızı sürdürmek. İlerleyebilmek ve bir sonraki Dünya Kupası’na hazırlanabilmek için en azından asgari düzeyde bir sükunete sahip olalım.
"Elbette, hâlâ toparlanmaya çalışıyoruz. Herkes çok üzgün, hüsran içinde ve hayal kırıklığına uğramış durumda – oyuncular, teknik ekip ve antrenör kadrosu. Öte yandan, birlikte geçirdiğimiz zamanı göz ardı edemeyiz. Özellikle de oyuncuların, hepimizin ve sizlerin, ilk günden son güne kadar onların adanmışlık ve profesyonellik düzeyine tanık olma fırsatı bulduğumuz o 38 gün."
Federasyon geleceğe bakıyor
Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), ABD’de yaşanan hayal kırıklığı üzerinde fazla durmamayı tercih etti; Ancelotti’nin 2030’a kadar süren sözleşmesine güvenini sürdürdü ve acı verici elenmeyi gelecek için önemli bir basamak olarak değerlendirdi.
X'te yayınlanan bir mesajda CBF şuaçıklamayı yaptı: "Brezilya Milli Takımı'nın hikâyesi büyük başarılardan ibaret olmakla birlikte, yolculuğumuzu güçlendiren anlarla da doludur. Bugün Dünya Kupası'na veda ediyoruz, ancak daha da güçlü bir şekilde geri döneceğimizden eminiz. Teşekkürler, Brezilyalı taraftarlar."
- AFP
Zorlu bir uluslararası yarış dönemi bizi bekliyor
Bu yenilgi, Selecao’nun kötü gidişatını uzatıyor; takım, Dünya Kupası eleme turlarında Avrupalı rakiplere karşı art arda yedi mağlubiyet yaşadı. Teknik ekip, yoğun bir uluslararası eleme döngüsünün yeniden başlaması öncesinde takımın rekabet zihniyetini baştan aşağı yenilemek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Ancelotti’nin görevi ise, modern Brezilya futbol tarihinin en uzun kupa hasretine son vermek için Endrick gibi genç yetenekleri mümkün olduğunca çabuk takıma tam olarak entegre etmek.
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